ЛНЗ - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 сентября 2023

Пауза на матчи сборных закончилась, и мы возвращаемся к нашим бойцам УПЛ. 7-й тур чемпионата и матч, в котором ЛНЗ примет "Рух".

Согласно таблице, один из аутсайдеров (после шести сыгранных туров уже можно начинать вешать ярлыки) примет одного из лидеров.

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Но есть одно но. И не только для этих двух команд, а и для всего пелотона. Все-таки пауза в две недели может по-разному влиять на команды. Вернее, сами команды будут показывать то, как они ее провели и чем занимались.

При условном еще две недели назад фаворитизме "Руха" пауза могла перетасовать колоду, и в каком состоянии команды из нее выходят мы и увидим в данном матче. Да и стартовые эйфория/неврозы (кому как) должны были пройти, команды должны были попривыкнуть к новому сезону и соперников и теперь пришла пора засучив рукава, как у нас любят в УПЛ, работать, работать и еще раз работать.

ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов)

VBET Лига. 7-й тур

17 сентября, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ: последние новости:

ЛНЗ в прошлом туре расписал нулевую ничью. Это был первый матч Олега Дулуба на посту главного тренера черкасщан после увольнения Александра Ковпака. Несмотря на кризис "Днепра-1", результат можно считать положительным.

Дулуба вряд ли можно считать "прогрессивом". Все привыкли считать Олег Анатольевича эдаким "тираном", который заставит команду работать и еще раз работать на результат, чтобы выполнить главную задачу – остаться в элите.

На этот процесс и результат и будет направлена вся энергия клуба, тренера и команды, оч ем говорил и сам специалист.

"Хороший вопрос относительно зоны еврокубков (улыбается). Нам нужно стабилизировать состав, чтобы сначала подняться на пару шагов вверх”, - рассказывал после матча с "Днепром-1" коуч.

Паузу в чемпионате ЛНЗ забил спаррингом с "Кривбассом", который закончился вничью 1:1.

Из интересного в этом матче – в старте на острие у Черкасс вышел не Прядун, а Хобленко, арендованный у того же "Кривбасса". Насколько он готов и кто из форвардов сейчас выглядит лучше – это уже решать тренерскому штабу.

Также черкасский клуб официально огласил имена 24-х игроков, которые заявлены на осеннюю часть сезона. Исходя из этого, можно предположить, что новичков больше не будет, даже из свободных агентов (трансферное окно в УПЛ закрылось 15 сентября)и Дулуб будет исходить из того, кто есть в наличии.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Савин, Насонов, Лопренок, Стасюк, Калюжный, Олейник, Бойко, Пасич, Наумец, Хобленко

"Рух": последние новости

"Рух" в матче прошлого тура не смог обыграть "Металлист 1925" (1:1). Тот поединок уже традиционно для УПЛ ознаменовался некоторыми спорными судейскими решениями, которые еще пару дней обсуждались как болельщиками, так и представителями СМИ.

Тем не менее, к матчу против ЛНЗ, пусть даже и выездному, львовяне подходят в качестве фаворита. Но, пауза есть пауза, и каким из нее выйдет "Рух" и что за пару недель смог выстроить Дулуб будет интересно посмотреть.

С настроением и мотивацией у львовян все должно быть в порядке. Теслюк, Квасница, Роман и Слюбик побывали в составе молодежной сборной Украины, а Роман даже забил единственный и победный гол в первом матче отбора Евро-2025 Северной Ирландии.

На накате также и Фредди Плюмен, который слетал в сборную Гваделупы, где в двух матчах Лиги наций КОНКАКАФ забил два гола и отдал два ассиста (Сент-Китс и Невис 2:1; Синт-Мартен 4:0).

Видимо, именно из-за оттока игроков в сборную и календаря второй команды основа "Руха" в международную паузу обошлась без спаррингов. Впрочем, несмотря на занятость в сборных, состав львовян кажется прогнозируемым, разве что с некоторыми вариациями в атаке.

Медийно "Рух" за эти две недели, как в прочем и всегда (и за это пресс-службу клуба можно только похвалить) был активен, игроки не только готовились, но и раздавали комментарий, в которых, впрочем, отдавали должное своему будущему сопернику и предполагали, что несмотря на положение в таблице, легкой игры в матче с ЛНЗ не предвидится.

"Думаю, что мы подготовлены к продолжению чемпионата. Я неоднократно подчеркивал, что все игры в УПЛ будут сложные и трудно предсказать результат конкретного матча. Много равных соперников, поэтому мы готовимся к каждому матчу очень серьезно.

В "ЛНЗ" новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, поэтому понимаем, в какой футбол будет играть "ЛНЗ", - заявлял Виталия Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Притула, Сапуга, Плюмен, Теслюк, Климчук

Турнирная таблица

Команды после шести туров находятся на разных полюсах таблицы. "Рух" на удивление мощно стартовал (три победы, две ничьи), расположился на 4-м месте, при этом имея игру в запасе.

ЛНЗ почти ожидаемо на данный момент является борцом за выживание – 4 очка в шести матчах, предпоследнее место в таблице. Тем не менее, черкасщане показали, что такое положение дел их не устраивает, сразу же сменили тренера, планируя уже в ближайших матчах избавиться от статуса аутсайдера. Насколько это получится у Дулуба – будем посмотреть.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 3 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 4 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 5 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 8 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 9 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

Последние матчи

В активе ЛНЗ в шести первых матчах чемпионата 1 победа, 1 ничья, 4 поражения. Разница мячей – 4:7.

"Рух" в шести первых матчах сезона (включая кубковый) одержал 4 победы и 2 раза сыграл вничью Разница мячей – 11:4.

Команды раньше не встречались в официальных турнирах.

ЛНЗ на своем поле очков в УПЛ еще не набирал – 3 поражения.

Беспроигрышная серия "Руха" в УПЛ длится 9 игр: 5 побед и 4 ничьи.

В гостях руховцы не проиграют в течение 3 игр (2 победы и ничья) и до повторения клубного рекорда еще одна игра.

Для арбитра Александра Каленова это будет только вторая игра в УПЛ.

Последние матчи ЛНЗ

Последние матчи "Руха"

ЛНЗ – "Рух": ставки и коэффициенты

ЛНЗ – "Рух": трансляция матча

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Прогноз на матч ЛНЗ – "Рух" от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Рух", но здесь фаворитизм достаточно условный – разброс на исход не такой уж и большой. В этом случае проще подстраховаться и взять на львовян с иксом.

Интересным выглядит вариант на тотал в исполнении хозяев. Черкасщане вряд ли будут играть первый номером и голевой феерии в принципе от них ожидать не стоит.

Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.45

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.