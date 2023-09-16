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ЛНЗ - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 сентября 2023
Сможет ли Дулуб оживить ЛНЗ, сможет ли Рух продлить беспроигрышную серию
ЛНЗ
Пауза на матчи сборных закончилась, и мы возвращаемся к нашим бойцам УПЛ. 7-й тур чемпионата и матч, в котором ЛНЗ примет "Рух".
Согласно таблице, один из аутсайдеров (после шести сыгранных туров уже можно начинать вешать ярлыки) примет одного из лидеров.
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Но есть одно но. И не только для этих двух команд, а и для всего пелотона. Все-таки пауза в две недели может по-разному влиять на команды. Вернее, сами команды будут показывать то, как они ее провели и чем занимались.
При условном еще две недели назад фаворитизме "Руха" пауза могла перетасовать колоду, и в каком состоянии команды из нее выходят мы и увидим в данном матче. Да и стартовые эйфория/неврозы (кому как) должны были пройти, команды должны были попривыкнуть к новому сезону и соперников и теперь пришла пора засучив рукава, как у нас любят в УПЛ, работать, работать и еще раз работать.
ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов)
VBET Лига. 7-й тур
17 сентября, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"
Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
ЛНЗ: последние новости:
ЛНЗ в прошлом туре расписал нулевую ничью. Это был первый матч Олега Дулуба на посту главного тренера черкасщан после увольнения Александра Ковпака. Несмотря на кризис "Днепра-1", результат можно считать положительным.
Дулуба вряд ли можно считать "прогрессивом". Все привыкли считать Олег Анатольевича эдаким "тираном", который заставит команду работать и еще раз работать на результат, чтобы выполнить главную задачу – остаться в элите.
На этот процесс и результат и будет направлена вся энергия клуба, тренера и команды, оч ем говорил и сам специалист.
"Хороший вопрос относительно зоны еврокубков (улыбается). Нам нужно стабилизировать состав, чтобы сначала подняться на пару шагов вверх”, - рассказывал после матча с "Днепром-1" коуч.
Паузу в чемпионате ЛНЗ забил спаррингом с "Кривбассом", который закончился вничью 1:1.
Из интересного в этом матче – в старте на острие у Черкасс вышел не Прядун, а Хобленко, арендованный у того же "Кривбасса". Насколько он готов и кто из форвардов сейчас выглядит лучше – это уже решать тренерскому штабу.
Также черкасский клуб официально огласил имена 24-х игроков, которые заявлены на осеннюю часть сезона. Исходя из этого, можно предположить, что новичков больше не будет, даже из свободных агентов (трансферное окно в УПЛ закрылось 15 сентября)и Дулуб будет исходить из того, кто есть в наличии.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Савин, Насонов, Лопренок, Стасюк, Калюжный, Олейник, Бойко, Пасич, Наумец, Хобленко
"Рух": последние новости
"Рух" в матче прошлого тура не смог обыграть "Металлист 1925" (1:1). Тот поединок уже традиционно для УПЛ ознаменовался некоторыми спорными судейскими решениями, которые еще пару дней обсуждались как болельщиками, так и представителями СМИ.
Тем не менее, к матчу против ЛНЗ, пусть даже и выездному, львовяне подходят в качестве фаворита. Но, пауза есть пауза, и каким из нее выйдет "Рух" и что за пару недель смог выстроить Дулуб будет интересно посмотреть.
С настроением и мотивацией у львовян все должно быть в порядке. Теслюк, Квасница, Роман и Слюбик побывали в составе молодежной сборной Украины, а Роман даже забил единственный и победный гол в первом матче отбора Евро-2025 Северной Ирландии.
На накате также и Фредди Плюмен, который слетал в сборную Гваделупы, где в двух матчах Лиги наций КОНКАКАФ забил два гола и отдал два ассиста (Сент-Китс и Невис 2:1; Синт-Мартен 4:0).
Видимо, именно из-за оттока игроков в сборную и календаря второй команды основа "Руха" в международную паузу обошлась без спаррингов. Впрочем, несмотря на занятость в сборных, состав львовян кажется прогнозируемым, разве что с некоторыми вариациями в атаке.
Медийно "Рух" за эти две недели, как в прочем и всегда (и за это пресс-службу клуба можно только похвалить) был активен, игроки не только готовились, но и раздавали комментарий, в которых, впрочем, отдавали должное своему будущему сопернику и предполагали, что несмотря на положение в таблице, легкой игры в матче с ЛНЗ не предвидится.
"Думаю, что мы подготовлены к продолжению чемпионата. Я неоднократно подчеркивал, что все игры в УПЛ будут сложные и трудно предсказать результат конкретного матча. Много равных соперников, поэтому мы готовимся к каждому матчу очень серьезно.
В "ЛНЗ" новый тренерский штаб. Мы изучали, как эти тренеры работали в предыдущих командах, поэтому понимаем, в какой футбол будет играть "ЛНЗ", - заявлял Виталия Пономарев.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Притула, Сапуга, Плюмен, Теслюк, Климчук
Турнирная таблица
Команды после шести туров находятся на разных полюсах таблицы. "Рух" на удивление мощно стартовал (три победы, две ничьи), расположился на 4-м месте, при этом имея игру в запасе.
ЛНЗ почти ожидаемо на данный момент является борцом за выживание – 4 очка в шести матчах, предпоследнее место в таблице. Тем не менее, черкасщане показали, что такое положение дел их не устраивает, сразу же сменили тренера, планируя уже в ближайших матчах избавиться от статуса аутсайдера. Насколько это получится у Дулуба – будем посмотреть.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Черноморец
|7
|4
|0
|3
|10-9
|+1
|12
|0
|3
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|4
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|0
|5
|Рух
|5
|3
|2
|0
|9-4
|+5
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|8
|Колос
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|0
|9
|ФК Александрия
|7
|2
|2
|3
|4-7
|-3
|8
|0
|10
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|11
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|-6
|5
|0
|12
|СК Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|0
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|6
|1
|1
|4
|4-7
|-3
|4
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
Последние матчи
В активе ЛНЗ в шести первых матчах чемпионата 1 победа, 1 ничья, 4 поражения. Разница мячей – 4:7.
"Рух" в шести первых матчах сезона (включая кубковый) одержал 4 победы и 2 раза сыграл вничью Разница мячей – 11:4.
Команды раньше не встречались в официальных турнирах.
ЛНЗ на своем поле очков в УПЛ еще не набирал – 3 поражения.
Беспроигрышная серия "Руха" в УПЛ длится 9 игр: 5 побед и 4 ничьи.
В гостях руховцы не проиграют в течение 3 игр (2 победы и ничья) и до повторения клубного рекорда еще одна игра.
Для арбитра Александра Каленова это будет только вторая игра в УПЛ.
Последние матчи ЛНЗ
Последние матчи "Руха"
ЛНЗ – "Рух": ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч ЛНЗ – "Рух" от UA-Футбол
Букмекеры видят фаворитом "Рух", но здесь фаворитизм достаточно условный – разброс на исход не такой уж и большой. В этом случае проще подстраховаться и взять на львовян с иксом.
Интересным выглядит вариант на тотал в исполнении хозяев. Черкасщане вряд ли будут играть первый номером и голевой феерии в принципе от них ожидать не стоит.
Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.45
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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