Динамо Киев - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.09.2023

“Если выиграем все перенесенные матчи, тогда возглавим турнирную таблицу”, – говорят в “Динамо” перед игрой с “Ворсклой”. И действительно, по потерянным очкам – киевляне лидеры УПЛ. Правда эти все четыре матча еще нужно выиграть…
Матч против Полтавы будет для “Динамо” первым в сентябре. Последняя игра “бело-синих” перед международной паузой – поражение в гостевом матче “Бешикташе”. До этого было поражение в первой игре с турецким клубом, а в УПЛ “Динамо” в последний раз играло 20 августа, уступив в Одессе “Черноморцу”. В пяти последних матчах во всех турнирах киевляне уступили четыре раза.
Многие футболисты “Динамо” традиционно были задействованы в сборных, и именно в расположении национальной команды получил свое повреждение Николай Шапаренко. Также пропустит игру с “Ворсклой” и центрбек Александр Сирота – дисквалификация. Осталось без “Динамо” и без своего экс-капитана Сергея Сидорчука, перешедшего в бельгийский “Вестерло”.
Новости Ворсклы
У “Ворсклы” получился непростой старт сезона, но затем команда Виктора Скрипника пришла в себя. После вылета из квалификации Лиги конференций и поражений в двух стартовых туров УПЛ полтавчане выиграли в трех поединках подряд.
Нельзя сказать, что эти победы были убедительными – в каждом из матчей перевес “Ворсклы” был только в один мяч, и команда Виктора Скрипника продолжает иметь отрицательную разницу мячей. Однако иногда и победы 1:0 бывают на вес золота. Не зря Скрипник был очень доволен, что в игре с “Александрией” в прошлом туре его команде впервые в сезоне удалось не пропустить.
Капитан “Ворсклы” Владимир Чеснаков восстановился после травмы и готов сыграть с “Динамо”. Все еще восстанавливаются Фелипе и Лукас.
Статистика команд, цифры и факты
“Динамо” в среднем за матч забивает 3.33 гола – это наивысший показатель в лиге.
Мирча Луческу еще ни разу не проигрывал Виктору Скрипнику (три победы, три ничьи).
Скрипник выиграл один из 11 матчей против “Динамо” в качестве тренера (четыре ничьи, шесть поражений).
“Ворскла” выиграла один из последних 15 матчей у “Динамо” во всех турнирах (четыре ничьи, десять поражений).
В последний раз “Динамо” побеждало в матче УПЛ четвертого августа.
“Динамо” не забивало в нынешнем сезоне Премьер-лиги меньше двух голов за матч.
Последние пять матчей Динамо и Ворсклы
Динамо
31.08 “Бешикташ” 0:1 (Лига конференций)
24.08 “Бешикташ” 2:3 (Лига конференций)
20.08 “Черноморец” 2:3 (УПЛ)
17.08 “Арис” 2:1 (Лига конференций)
10.08 “Арис” 0:1 (Лига конференций)
Ворскла
02.09 “Александрия” 1:0 (УПЛ)
27.08 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)
19.08 “Верес” 2:1 (УПЛ)
13.08 “Заря” 2:1 (УПЛ)
06.08 “Рух” 1:4 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Динамо” взяло в играх с “Ворсклой” четыре очка (1:1 на своем поле, 2:1 в гостях). Общая история встреч: 43 победы “Динамо”, 11 ничьих, пять побед "Ворсклы". Разница мячей 124:39.
Прогноз на матч Динамо Киев – Ворскла от UA-Football
“Ворскла” набрала хороший ход, а в каком состояние “Динамо”, учитывая длительный перерыв сказать сложно. Тем не менее, сборники киевского клуба были заметные во время международной паузы, поэтому о потере игрового тонуса говорить не стоит. Если судить по последним результатам, у “Ворсклы” есть шансы, но не пользу полтавчан говорят исторические показатели встреч между командами и их тренерами. Прогноз – победа “Динамо” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.