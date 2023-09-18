Динамо Киев - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.09.2023

Украинская Премьер-лига, седьмой тур

18 сентября 2023. Киев, “Динамо им. Лобановского”

“Динамо” Киев 17:00 “Ворскла” Полтава

Телетрансляция – 2+2, Footballhub, Динамо TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ворскла” выиграла в чемпионате Украины три матча, на один больше, чем “Динамо”. Правда киевский клуб всего провел в УПЛ только три игры из-за своих неудачливых приключений в Лиге конференций.

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Новости Динамо

“Если выиграем все перенесенные матчи, тогда возглавим турнирную таблицу”, – говорят в “Динамо” перед игрой с “Ворсклой”. И действительно, по потерянным очкам – киевляне лидеры УПЛ. Правда эти все четыре матча еще нужно выиграть…

Матч против Полтавы будет для “Динамо” первым в сентябре. Последняя игра “бело-синих” перед международной паузой – поражение в гостевом матче “Бешикташе”. До этого было поражение в первой игре с турецким клубом, а в УПЛ “Динамо” в последний раз играло 20 августа, уступив в Одессе “Черноморцу”. В пяти последних матчах во всех турнирах киевляне уступили четыре раза.

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Многие футболисты “Динамо” традиционно были задействованы в сборных, и именно в расположении национальной команды получил свое повреждение Николай Шапаренко. Также пропустит игру с “Ворсклой” и центрбек Александр Сирота – дисквалификация. Осталось без “Динамо” и без своего экс-капитана Сергея Сидорчука, перешедшего в бельгийский “Вестерло”.

Новости Ворсклы

У “Ворсклы” получился непростой старт сезона, но затем команда Виктора Скрипника пришла в себя. После вылета из квалификации Лиги конференций и поражений в двух стартовых туров УПЛ полтавчане выиграли в трех поединках подряд.

Нельзя сказать, что эти победы были убедительными – в каждом из матчей перевес “Ворсклы” был только в один мяч, и команда Виктора Скрипника продолжает иметь отрицательную разницу мячей. Однако иногда и победы 1:0 бывают на вес золота. Не зря Скрипник был очень доволен, что в игре с “Александрией” в прошлом туре его команде впервые в сезоне удалось не пропустить.

Капитан “Ворсклы” Владимир Чеснаков восстановился после травмы и готов сыграть с “Динамо”. Все еще восстанавливаются Фелипе и Лукас.

Статистика команд, цифры и факты

“Динамо” в среднем за матч забивает 3.33 гола – это наивысший показатель в лиге.

Мирча Луческу еще ни разу не проигрывал Виктору Скрипнику (три победы, три ничьи).

Скрипник выиграл один из 11 матчей против “Динамо” в качестве тренера (четыре ничьи, шесть поражений).

“Ворскла” выиграла один из последних 15 матчей у “Динамо” во всех турнирах (четыре ничьи, десять поражений).

В последний раз “Динамо” побеждало в матче УПЛ четвертого августа.

“Динамо” не забивало в нынешнем сезоне Премьер-лиги меньше двух голов за матч.

Последние пять матчей Динамо и Ворсклы

Динамо

31.08 “Бешикташ” 0:1 (Лига конференций)

24.08 “Бешикташ” 2:3 (Лига конференций)

20.08 “Черноморец” 2:3 (УПЛ)

17.08 “Арис” 2:1 (Лига конференций)

10.08 “Арис” 0:1 (Лига конференций)

Ворскла

02.09 “Александрия” 1:0 (УПЛ)

27.08 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)

19.08 “Верес” 2:1 (УПЛ)

13.08 “Заря” 2:1 (УПЛ)

06.08 “Рух” 1:4 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Динамо” взяло в играх с “Ворсклой” четыре очка (1:1 на своем поле, 2:1 в гостях). Общая история встреч: 43 победы “Динамо”, 11 ничьих, пять побед "Ворсклы". Разница мячей 124:39.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 3 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 10 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 11 Динамо Киев 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 12 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 15 Верес 6 1 1 4 6-10 -4 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

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Прогноз на матч Динамо Киев – Ворскла от UA-Football

“Ворскла” набрала хороший ход, а в каком состояние “Динамо”, учитывая длительный перерыв сказать сложно. Тем не менее, сборники киевского клуба были заметные во время международной паузы, поэтому о потере игрового тонуса говорить не стоит. Если судить по последним результатам, у “Ворсклы” есть шансы, но не пользу полтавчан говорят исторические показатели встреч между командами и их тренерами. Прогноз – победа “Динамо” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.