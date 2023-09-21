Оболонь - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.09.2023

Вывеской этот матч не привлекает. "Оболонь" и "Верес" – аутсайдеры текущего чемпионата, хотя о безнадежности в контексте этих команд говорить не приходится. Такие матчи (против прямых конкурентов) – это шанс как для одних, так и для других ускорить выход из кризиса. Ожидать яркого футбола оснований нет, но точно можно рассчитывать на желание футболистов и их жажду к борьбе.

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УПЛ. Восьмой тур

22.09.2023. Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Александр Омельченко; арбитр ВАР – Денис Шурман

"Облонь" 17:00 "Верес"

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Новости "Оболони"

"Оболонь" набрала в стартовых семи турах пять очков. Не самый плохой результат, но и не максимум из возможного. В некоторых матчах команда Иващенко могла рассчитывать на большее. Например, с "Полесьем" или "Динамо". Да и с "Шахтером" в предыдущем туре был вполне достойный футбол, в котором для завоевания очков киевлянам не хватило немного везения.

Точно что-то следует делать тренерскому штабу с дисциплиной. В этих семи матчах игроки "Оболони" заработали четыре красных карточки. Пусть и не все они обоснованные с точки зрения арбитража, но поводы киевляне дают. И этим уже подвергают себя опасности.

Именно из-за красной карточки, полученной в предыдущем туре, с "Вересом" не сыграет Вовкун. Зато возвращается Мороз, которого не хватало в центре поля. Ожидаем, что в воротах снова сыграет Федоривский, неделю назад проигравший борьбу за место в основе Рыбке.

Ориентировочный состав: Федоривский – Нагиев, Приймак, Лукянчук, Прокопенко – Черненко, Мороз, Слободян – Груша – Суханов, Тарануха

Новости "Вереса"

"Верес" набрал меньше очков, чем "Оболонь", но ровняне имеют еще одну игру в запасе. Бросается в глаза дисбаланс команды Лавриненко: она смогла отобрать очки у "Шахтера", сумела победить "Черноморец", а "Колосу", "Ворскле", "Полесью" проиграла. Никакой стабильности и системности.

Собственно, ровняне только ищут свой путь после смены тренера. Благо, чемпионат длинный, поэтому есть возможность исправлять ошибки. В последнем туре "Верес" достойно противостоял "Кривбассу", но все же не выдержал упорного натиска соперника. Следует сказать, что против "Оболони" команда Лавриненко должна попытаться сыграть первым номером от себя. Иначе грош цена амбициям "Вереса".

Новых кадровых проблем у гостей отчетного поединка нет. В частности, нет дисквалифицированных игроков.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст – Шевченко, Курко, Вовченко, Гакман – Кучеренко, Кучеров – Шестаков, С. Шарай, В. Шарай – Гайдучик

"Оболонь" – "Верес". Статистика личных встреч

Матчи между этими командами всегда конкурентны. В одном из поединков была победа "Вереса" 2:0, остальные случаи – ничьи или минимальные победы. Важный нюанс – победы есть только у "Вереса". Оболонь в этом противостоянии еще не побеждала.

"Оболонь" – "Верес". Последние матчи команд

У "Оболони" была эффектная победа над "Днепром-1" в четвертом туре, а после того в чемпионате – как отрезало: два поражения, ничья и ни одного забитого мяча. Но и календарь у киевлян был очень сложным. А вот соперник в ближайшем туре – это примерно тот уровень, который "Оболони" по зубам.

Для "Вереса" все было бы плохо, если бы не недавняя победа над "Черноморцем". Обидно только для болельщиков ровенчан, что не удалось развить успех. Хотя в игре с "Кривбассом" у "Вереса" были шансы не проиграть.

"Оболонь" – "Верес". Турнирное положение команд

К восьмому туру УПЛ команды подходят в статусе братьев по несчастью. "Верес" – предпоследний, "Оболонь" – третья с конца. Этим все сказано.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 3 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 15 Верес 6 1 1 4 6-10 -4 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

"Оболонь" – "Верес". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" – "Верес". Прогноз от UA-Футбол

Ничья 1:1. Как всегда в этом противостоянии, ожидаем конкурентной борьбы. Будет напряженный матч без, вероятно, большого количества голевых моментов. Ставка напрашивается сама собой: ничья в одном из таймов – да.