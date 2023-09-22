ЛНЗ — Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 сентября 2023

К очному матчу 8-го тура между собой и ЛНЗ и "Динамо" подходят во вполне благостном расположении духа. И касается это не только морального состояния команд, но и материального (игра и положение в таблице).

ЛНЗ с приходом Дулуба несколько взбодрился, команда в двух турах взяла 4 очка (неделю назад даже вырвав победу у одного, пусть и ситуативного, но из лидеров – "Руха".

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"Динамо", вылетев из еврокубков, кажется скинуло лишний груз ответственности и в чемпионате чувствует себя более-менее уверенно. "Ворскла" в прошлом туре была обыграна уверенно, да и в целом в чемпионате киевляне идут по потерянным очкам на первом месте.

Таким образом, обе команды на ходу и поэтому матч ожидается интересным.

ЛНЗ (Черкассы) – "Динамо" (Киев)

VBET Лига. 8-й тур

17 сентября, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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ЛНЗ, последние новости:

Приход Дулуба в ЛНЗ на данный момент сделал главное – встряхнул команду. Олег Анатольевич – известный кризисный менеджер, что еще раз подтверждается на поле. Команда в двух матчах под руководством нового коуча сначала сыграла вничью с "Днепром-1", а затем обыграла "Рух". Конечно, соперники по нашим меркам не ахти какие, но результат есть результат. Главное, что команда получила встряску и подняла морально-волевой дух.

"Я доволен той атмосферой, которая царит у нас в раздевалке. И вот результат”, – говорил Дулуб после матча с "Рухом".

Другое дело, что состав команды остается одним из самых слабых в Лиге, а на одних морально-волевых в течении долгого сезона не уедешь, но все мы знаем как Олег Анатольевич может работать спасателем, вытягивая на берег фактически утопленников.

Впрочем, матч против "Динамо" для черкасской команды не будет критическим. Если вдруг команда отберет очки у фаворита – это будет своеобразной сенсацией, а если проиграет – никто в игроков и тренера камень не кинет.

Нет никаких сомнений, что начнут поединок черкасщане с тремя центральными защитниками. Интересным остается вопрос, кого Дулуб выпустит на острие. В страте против "Руха" выходил Хобленко, но именно Прядун, который вышел на замену забил победный трудовой гол.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Насонов, Калюжный, Лопыренок, Стасюк, Олейник, Бойко, Пасич, Наумец, Прядун

"Динамо", последние новости:

После того, как "Динамо" вылетело из еврокубков, кажется, команда вздохнула с облегчением и теперь со всей ответственностью может сконцентрироваться на внутреннем первенстве. Конечно, никто нам этого, кроме Игоря Цыганыка, не скажет, но кажется, "Динамо" действительно делает ставку на чемпионство, "забив" на странную Лигу конференций с не самыми высокими призовыми. Заработать от прямого попадания в группу Лиги чемпионов можно намного больше, да и Луческу уйдет красиво, чемпионом и победителем. А если учесть еще и невнятный старт "Шахтера", которому придется разрываться на два фронта – шансы зацепиться за титул кажутся не такими уж и плохими.

В чемпионате киевляне сейчас идут уверенно. Пусть и не всегда по игре, но по результату, по потерянным очкам "Динамо" возглавляет таблицу.

Неделю киевляне уверенно обыграли "Ворсклу", позволив полтавчанам показать себя только во втором тайме, а Ванат был признан лучшим игроком 7-го тура.

Отдельно отметим, что после ухода Сергей Сидорчука капитаном команды стал Виталий Буяльский, в то время как Андрей Ярмоленко стал "капитаном раздевалки".

"Сидорчук – больше чем капитан. Он товарищ, которого мне действительно не хватает. Сейчас я – капитан, потом, наверное, Георгий Бущан, потом Андрей Ярмоленко. Но тут еще не решено. Капитаном на матч поставил Мирча Луческу, а Андрей Ярмоленко сказал, что команда поддерживает. Я капитан на поле, Андрей – в раздевалке и быту, наверное", – говорил после игры Буяльский.

Конечно, игра "Динамо" далека от идеала и нещадно критикуется как болельщиками, так и специалистами, но кажется, киевляне входят в свой рабочий победный ритм и наигрывают на нужный результат, что и отбивается в таблице.

"Вы нас не поймете, если мы не выиграем чемпионат. Да, мы не играем в еврокубках, у нас нет выездов, поэтому мы будем акцентировать внимание на чемпионате и Кубке Украины", - говорил Владислав Дубинчак.

Вот и в матче с ЛНЗ трудно предположить, что "Динамо" потеряет очки. Если это случится, то такой итог матча будет уже сенсацией.

Еще из интересного – одну из тренировок киевлян перед матчем с ЛНЗ посетил тренер сборной Украины Сергей Ребров – пообщался с Луческу, понаблюдал за своими подопечными и потенциальными новичками. Надеемся, сделал выводы.

Тренерский штаб "бело-синих" в матче с ЛНЗ не сможет рассчитывать на травмированных защитника Константина Вивчаренко и полузащитника Николая Шапаренко. Кроме травмированных игроков, перед матчем у киевлян нет проблем с дисквалификациями.

Есть вопросы, кто составит пару в центре защиты Попову, Сирота или Биловар, который отыграл с "Ворсклой", но это уже прерогатива Луческу. В остальном состав киевлян можно смело назвать прогнозируемым.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Бражко, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Турнирная таблица

Как уже говорилось ранее, "Динамо" скрытый лидер таблицы. 3 победы в четырех матчах при поражении от "Черноморца". У киевлян также три игры в запасе, при выигрыше которых Киев из середняка превратится в лидера. Конечно, их еще нужно выиграть, но сам факт нужно всегда держать в уме.

ЛНЗ с приходом Дулуба взял 4 очка в двух матчах и вышел из зоны вылета. Конечно, пока что далеко идущие выводы делать не стоит, да и сам клуб пока что не отмылся от штампа "новичка и борца за выживание".

С точки зрения статистики мы ждем матч, в котором аутсайдер будет принимать одного из лидеров. С точки зрения нынешнего расклада у команд, хочется верить, что хозяева смогут навязать борьбу и как минимум заставят понервничать киевлян.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 3 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 13 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 14 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 15 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

Последние матчи

В активе ЛНЗ в шести последних матчах (включая кубковый) 1 победа, 1 ничья, 4 поражения. Разница мячей – 3:7.

"Кривбасс" – ЛНЗ 2:0

ЛНЗ – "Полесье" 1:2

ЛНЗ – "Виктория" 0:1

ЛНЗ – "Металлист 1925" 0:1

"Днепр-1" – ЛНЗ 0:0

ЛНЗ – "Рух" 2:1

"Динамо" в шести последних матчах сезона (включая еврокубковые) одержало 2 победы и 34 раза проиграло. Разница мячей – 8:9. Однако еще раз повторимся, что на данный момент не стоит серьезно относиться к еврокубковой статистике киевлян.

"Арис" - "Динамо" 1:0

"Динамо" - "Арис" 2:1

"Черноморец" - "Динамо" 3:2

"Динамо" - "Бешикташ" 2:3

"Бешикташ" - "Динамо" 1:0

"Динамо" - "Ворскла" 2:0

В предстоящем матче "Динамо" может одержать юбилейную, 50-ю победу, а также забить 150-й гол (остался еще один результативный удар)под руководством Луческу. А Виталий Буяльский, для которого предыдущий матч с "Ворсклой" стал 300-м в составе "бело-синих", может забить свой 50-й "динамовский" гол в УПЛ.

ЛНЗ – "Динамо": ставки и коэффициенты

ЛНЗ – "Динамо": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ЛНЗ - Динамо Смотреть трансляцию

Прогноз на матч ЛНЗ – "Динамо" от UA-Футбол

Букмекеры видят явным фаворитом "Динамо", и такие ожидания вполне оправданы. Такой вариант кажется простым и ясным, правда коэффициенты на него не настолько вкусны.

С тоталами и форами не все так просто – при уверенности в победе киевлян совершенно непонятно, как будет проходить игра и насколько быстро гости смогут вскрыть оборону хозяев.

Оборона "Динамо" также не выглядит непроходимой, в то время как ЛНЗ забивает немного и через раз. Если хочется риска – можно поробовать сыграть на Тоталах ЛНЗ. А верхних или нижних – это уже каждый сам решает. Лично мне кажется, что Черкассы если и забьют киевлянам, то вряд ли больше одного гола.

Прогноз UA-Футбол: Победа "Динамо" за 1.45.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.