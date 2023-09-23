Полесье - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 23.09.2023

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

23 сентября 2023. Житомир, “Центральный стадион”

“Полесье” 15:00 “Минай”

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Минай” продолжает оставаться на дне турнирной таблицы, а “Полесье” вылетело из первой тройки после поражения “Черноморцу” в прошлом туре.

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Новости Полесья

Матч с одесситами в прошлом получился контрастным. “Полесье” провалило первый тайм, не сумев включиться в борьбу. “Черноморец” забил единственный гол после штрафного, и “Полесье”, хоть и включилось во втором тайме (Калитвинцев провел сразу три замены в перерыве), отыграться уже не сумело.

"Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала. Однако второй тайм был очень хорош. Я поблагодарил ребят. По счету мы проиграли. Однако отношение и то, что я увидел во втором тайме – это позитив”, – сказал Калитвинцев после матча.

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Это поражение стало для “Полесья” третьим в сезоне. Остальные четыре матча новичок УПЛ выиграл. Житомирцы остаются одной из четырех команд в чемпионате Украины, ни разу не сыгравшей вничью.

Новости Миная

После двух неудач в стартовых турах “Минай” принялся чередовать ничьи с поражениями. В прошлом туре команда Шарана поделила очки с “Александрией”. Закарпатцы открыли счет благодаря голу Гуничева, но “Александрия” ответила своим мячом с пенальти – 1:1.

"Двойственные эмоции по результату встречи. Хочу видеть такой "Минай" в каждом поединке. Тогда нас не будут считать аутсайдерами”, – заметил об игре Владимир Шаран.

“Минай” пусть и не провел ужасный матч, но все же на победу не наиграл. Еще ни в одном матче сезона УПЛ закарпатцы не забивали больше двух голов, и ни разу “Минай” не играл “сухой” поединок. С такими показателями побед добиваться сложно.

Статистика команд, цифры и факты

“Минай” забил в УПЛ пять голов (как “Александрия и “Днепр-1”). Это три команды с худшей атакой в лиге.

Помимо этого, “Минай” – команда с худшей защитой в лиге (15 пропущенных голов).

Атака “Полесья” – пятая в чемпионате после “Шахтера”, “Черноморца”, “Кривбасса” и “Динамо”.

“Полесье” не удавалось забивать голы в двух из семи матчах УПЛ, “Минай” пропускал как минимум один гол в каждой игре.

Последние пять матчей Полесья и Миная

Полесье

16.09 “Черноморец” 0:1 (УПЛ)

02.09 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)

26.08 “Александрия” 3:0 (УПЛ)

23.08 “Агробизнес” 2:0 (Кубок Украины)

18.08 “ЛНЗ” 2:1 (УПЛ)

Минай

16.09 “Александрия” 1:1 (УПЛ)

02.09 “Шахтер” 1:4 (УПЛ)

27.08 “Заря” 1:1 (УПЛ)

19.08 “Металлист 1925” 0:1 (УПЛ)

13.08 “Днепр-1” 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

“Полесье” и “Минай” впервые сыграют между собой в рамках УПЛ. Ранее команды один раз встретились в Кубке – 30 сентября 2020 года “Минай” победил 2:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 3 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 13 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 14 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 15 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

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Прогноз на матч Полесье – Минай от UA-Football

Калитвинцев должен был сделать выводы после матча с “Черноморцем”, и житомирцы действительно были очень близки к тому, чтобы отыграться. Хоть и “Минай” и занимает последнее место, мотивации у новичка УПЛ будет достаточно. Прогноз – победа “Полесья” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.