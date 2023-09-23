Полесье - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 23.09.2023

Матч с одесситами в прошлом получился контрастным. “Полесье” провалило первый тайм, не сумев включиться в борьбу. “Черноморец” забил единственный гол после штрафного, и “Полесье”, хоть и включилось во втором тайме (Калитвинцев провел сразу три замены в перерыве), отыграться уже не сумело.
"Все мы видели, что в первом тайме наша команда спала. Однако второй тайм был очень хорош. Я поблагодарил ребят. По счету мы проиграли. Однако отношение и то, что я увидел во втором тайме – это позитив”, – сказал Калитвинцев после матча.
Это поражение стало для “Полесья” третьим в сезоне. Остальные четыре матча новичок УПЛ выиграл. Житомирцы остаются одной из четырех команд в чемпионате Украины, ни разу не сыгравшей вничью.
Новости Миная
После двух неудач в стартовых турах “Минай” принялся чередовать ничьи с поражениями. В прошлом туре команда Шарана поделила очки с “Александрией”. Закарпатцы открыли счет благодаря голу Гуничева, но “Александрия” ответила своим мячом с пенальти – 1:1.
"Двойственные эмоции по результату встречи. Хочу видеть такой "Минай" в каждом поединке. Тогда нас не будут считать аутсайдерами”, – заметил об игре Владимир Шаран.
“Минай” пусть и не провел ужасный матч, но все же на победу не наиграл. Еще ни в одном матче сезона УПЛ закарпатцы не забивали больше двух голов, и ни разу “Минай” не играл “сухой” поединок. С такими показателями побед добиваться сложно.
Статистика команд, цифры и факты
“Минай” забил в УПЛ пять голов (как “Александрия и “Днепр-1”). Это три команды с худшей атакой в лиге.
Помимо этого, “Минай” – команда с худшей защитой в лиге (15 пропущенных голов).
Атака “Полесья” – пятая в чемпионате после “Шахтера”, “Черноморца”, “Кривбасса” и “Динамо”.
“Полесье” не удавалось забивать голы в двух из семи матчах УПЛ, “Минай” пропускал как минимум один гол в каждой игре.
Последние пять матчей Полесья и Миная
Полесье
16.09 “Черноморец” 0:1 (УПЛ)
02.09 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)
26.08 “Александрия” 3:0 (УПЛ)
23.08 “Агробизнес” 2:0 (Кубок Украины)
18.08 “ЛНЗ” 2:1 (УПЛ)
Минай
16.09 “Александрия” 1:1 (УПЛ)
02.09 “Шахтер” 1:4 (УПЛ)
27.08 “Заря” 1:1 (УПЛ)
19.08 “Металлист 1925” 0:1 (УПЛ)
13.08 “Днепр-1” 1:1 (УПЛ)
Личные встречи
“Полесье” и “Минай” впервые сыграют между собой в рамках УПЛ. Ранее команды один раз встретились в Кубке – 30 сентября 2020 года “Минай” победил 2:1.
Калитвинцев должен был сделать выводы после матча с “Черноморцем”, и житомирцы действительно были очень близки к тому, чтобы отыграться. Хоть и “Минай” и занимает последнее место, мотивации у новичка УПЛ будет достаточно. Прогноз – победа “Полесья” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.