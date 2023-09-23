Заря — Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 сентября 2023

В рамках 8-го тура "Заря" будет принимать "Днепр-1". Как ни удивительно это звучит, но оба коллектива, если посмотреть в таблицу, можно назвать аутсайдерами начала сезона.

Неудачная игра как в еврокубках (днепряне и вовсе вылетели), так и на внутренней арене, тренерские пертурбации, отсутствие игры как таковой и необходимость набирать очки.

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Что ж, тем интереснее будет наблюдать за матчем, за тем, что пытаются выстроить новоприбывшие на своих должностях Кривенцов и Максимов.

Заря (Луганск) – Днепр-1 (Днепр)

VBET Лига. 8-й тур

24 сентября, Львов, Стадион "Украина", 15:00.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Заря", последние новости:

Луганчане проведут матч после поединка Лиги конференций с "Гентом", и это может стать весомым фактором. Все-таки играть после четверга на воскресенье, еще и с переездом не так уж и просто.

А вот с моральным состоянием все должно быть на уровне. "Заря" з бельгийцами выглядела вполне сносно и по делу наиграла на ничью 1:1. По крайней мере было понятно, в какую игру играла команда и что хотел получить тренер. Хорош был Герреро, который и забил единственный гол "Зари". А получи он большую поддержку от партнеров, кто знает, как бы все сложилось.

В целом, луганчане после поражения от "Металлиста 1925" добыли вполне позитивный результат с "Генком" и могут находится на хорошей волне.

Вернулся в заявку Данченко, который восстановился после перенесенного инфаркта, однако вылетел из-за травмы Батагов.

"Если чего бояться, то нет смысла продолжать играть. Определенный страх присутствует, но это жизнь, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому верю в лучшее", – заявлял Данченко.

Отдельно стоит отметить, что около матча с "Гентом" "Зарю" преследовали проблемы не игрового, а клубного характера.

Официальный сайт лаганчан не работает почти неделю, и в клубе, видимо, на это совершенно наплевать.

"Гент" в своей визитке назвал и город, и клуб "очень российско-ориентированные" и после того как журналисты обратили на это внимание, извинился и подкорректировал информацию.

На матч с бельгийцами "Заря" вышла без обязательных официальных патчей турнира. Как-то так получилось, что до луганчан они не доехали.

Мелочи конечно, да и болельщикам было про что поговорить, но почему-то они зачастую случается именно с "Зарей". Мелочи, а неприятно. Имидж клуба из таких мелочей и состоит.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Снурницын, Джордан, Боль, Кирюханцев, Яцык, Волошин, Мишнев, Алефиренко, Антюх, Герреро

"Днепр-1", последние новости:

Игра в прошлом туре против "Колоса" стала для Юрия Максимова первой в качестве рулевого днепрян. И дебют вышел не самым удачным. Кроме ничейного результата 1:1 были претензии и к самой игре, которая пока что после кучера и Городова никак не поменялась.

Интересно, что Юрий Вильевич решил сыграть в три защитника, что особого успеха не принесло. Как заявил сам тренер после игры, он еще сам не определился, с какой же схемой будет лучше.

"Я сказал ребятам, что будем играть в три защитника. Они ответили, что раньше никогда не играли в такую схему, и даже тренировок подобных не было. Но по подбору игроков, что у нас есть, мы рискнули и сыграли в три центральных защитника. Если учитывать, что это только первый матч, то я доволен

В Полтаве мы играли 3-4-3, а сегодня сыграли 3-5-2. Смотрим на подбор игроков, которые у нас сильнее, и ставим схему в каждой команде. Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре. Это уже будет в процессе командного общения", - говорил тренер.

Другими словами, процесс идет и предположить, что изобретет Максимов на матч с "Зарей" достаточно сложно.

Тем не менее, времени на раскачку мало. Как писали СМИ, в контракте тренера прописан обязательный пункт попадания в еврокубки. Пока что от этой зоны днепряне далеко (как и "Заря"), и пускай плотность в таблице все еще велика, трясина лиги может затянуть и таких опытных и именитых бойцов.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Сарапий, Сваток, Кравец, Леднев, Рубчинский, Бабенко, Мирошниченко, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов

Турнирная таблица

Кто бы мог подумать. Команды, которые в концовке прошлого сезона боролись за Лигу чемпионов, сейчас соседствуют в таблице, занимая 13-е и 14-е места соответственно. Но таковы реалии украинского футбола.

Конечно, потенциал команд не соответствует занимаемым местам, однако провальный старт сезона показывает нынешнее положение вещей.

Выползать из трясины нужно, причем нужно начинать это делать уже сейчас.

С одной стороны, можно ожидать, что и Максимов и Кривенцов будут играть на три очка, однако откровенно веселой и атакующей игры я бы не стал ожидать. Все-таки, очередное поражение может еще дальше загнать любую из команд.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 +8 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 7 3 0 4 8-14 -6 9 0 10 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 11 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 -4 7 0 12 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 13 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 14 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 15 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

Последние матчи

В активе "Зари" в шести последних матчах (включая еврокубковые) 1 победа, 3 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 5:7.

"Заря" – "Александрия" 0:0

"Славия" – "Заря" 2:0

"Минай" – "Заря" 1:1

"Заря" – "Славия" 2:1

"Металлист 1925" – "Заря" 2:1

"Заря" – "Гент" 1:1

"Днепр-1" в шести последних матчах сезона (включая еврокубковые) без побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница мячей – 5:7.

"Днепр-1" – "Славия" 1:1

"Днепр-1" – "Оболонь" 1:2

"Спартак" – "Днепр-1" 1:1

"Днепр-1" – "Спартак" 1:2

"Днепр-1" – ЛНЗ 0:0

"Днепр-1" – "Колос" 1:1

Всего между собой команды в УПЛ сыграли 7 матчей: 6 побед "Зари", 1 ничья, 1 победа "Днепра-1". Мячи 15:7.

Днепряне одно из 2-х своих крупнейших поражений в УПЛ потерпели именно от Зари - 0:4 (26.09.2021).

Безничейная серия "Зари" в матчах с "Днепром-1" продолжается в чемпионатах 6 игр: 5 побед и поражение.

Безвыигрышная серия "Днепра-1" продолжается в чемпионате 4 игры: 3 ничьих и поражение.

Заря на своем поле не побеждает в УПЛ на протяжении трех игр: ничья и 2 поражения.

В прошлом сезоне днепряне осенью разгромили луганчан со счетом 3:0, но во втором круге "Заря" взяла реванш – 2:1.

"Заря" – "Днепр-1": ставки и коэффициенты

"Заря" – "Днепр-1": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Заря" – "Днепр-1": от UA-Футбол

Довольно тяжелый матч для прогнозов, так как совершенно пока неясно, что ожидать от команд.

Букмекеры видят фаворитом "Днепр-1", хоть и небольшим. Коэффициенты на исход высокие, а вот разброс на исход наоборот, небольшой.

Впрочем, с определенной долей риска, но по входящим данным можно прогнозировать, что "Заря" не проиграет либо взять с форой на луганчан.

Прогноз UA-Футбол: 1Х за 1.74.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.