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Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023
Полесье - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Нельзя сказать, что "Динамо" тормозит. Нет, команда двигается вперед и сейчас воспринимается общественностью как главный претендент на чемпионство в УПЛ. Просто со своими проблемами, связанными с игрой в обороне. У "Полесья" проблемы тоже есть, но есть также амбиции бороться за место в топ-5. Так что матч-открытие десятого тура УПЛ обещает быть бескомпромиссным.
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УПЛ. Десятый тур. 06.10.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко
"Полесье" 15:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
Новости "Полесья"
Только ленивый не говорит о высоком уровне финансирования "Полесья". У клуба хорошая база, команда укомплектована неплохими игроками, владелец излучает амбиции. Все отлично, за исключением того нюанса, что в игре житомирян нет стабильности. То они показывают зрелый футбол, то расклеиваются на поле. Юрию Калитвинцеву еще есть над чем работать.
И улучшать ситуацию необходимо уже сейчас, не дожидаясь возможных эмоциональных решений от руководства. В последнем туре "Полесье" не удалось завоевать три очка на поле "Колоса", что также можно считать разочарованием. Ведь соперник навязал житомирянам правила своего вязкого, прагматичного футбола. А болельщики "Полесья" предпочли бы видеть другую картину: чтобы правила диктовала их команда.
В матче против "Динамо" у Юрия Калитвинцева не будет кадровых проблем из-за дисквалификаций. А вот травмированные есть. В частности, надолго выбыл Александр Назаренко.
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко – Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Грицук, Кушниренко, Танковский – Козак, Макуана – Будковский
Новости "Динамо"
"Динамо" последний свой матч провело уже в традиционном для себя стиле – с проходным двором в защите, но с фестивалем впереди. Так была побеждена, в частности, "Александрия". А еще раньше – "Оболонь" (в чемпионате), ЛНЗ, "Минай". Мирче Луческу нужно улучшать игру в обороне, но ресурсов для этого нет. Поэтому остается надеяться только на прогресс уже имеющихся футболистов, а это процесс не скорый.
"Динамо" может полностью сконцентрироваться на матчах чемпионата Украины после вылета из еврокубков и Кубка. Собственно, оно и концентрируется, оставаясь лидером по потерянным очкам. В предыдущем туре синхронно потеряли баллы и "Шахтер", и "Черноморец", и "Кривбасс", поэтому киевлянам остается набирать и набирать. Тогда откроются перспективы уйти зимовать в статусе фактического лидера.
В этом матче "Динамо" – без дисквалификаций. Шапаренко – еще вне игры из-за травмы, а вот Вивчаренко вернулся в основную группу. Под вопросом участие в игре Андрея Ярмоленко, о траве которого сообщила УАФ, но не клуб.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Биловар, Дубинчак – Бражко, Буяльский, Андриевский – Кабаев, Волошин – Ванат
"Полесье" – "Динамо". Статистика личных встреч
Матчей в чемпионате эти команды раньше между собой не проводили. Были товарищеские игры. А среди официальных – игра 1/16-й финала Кубка Украины 2002/03. В далеком прошлом "Динамо" победило 4:0.
"Полесье" – "Динамо". Последние матчи команды
В чемпионате у "Динамо" продолжается победная серия из трех матчей подряд. Но говорить о стабильности не приходится, ведь были вылеты из Лиги конференций и Кубка Украины. От поражений "Бешикташу" и "Оболони" до сих пор не улеглись эмоции.
"Полесье", напротив, смогло пройти в Кубке Украины в четвертьфинал, выбив "Днепр-1" в серии пенальти. В чемпионате недавно была неудача в поединке с "Черноморцем". Но это единственное поражение за шесть последних туров. В контексте житомирян больше вопросов возникает по рисунку игры, чем по результатам.
"Полесье" – "Динамо". Турнирное положение команд
Соперники соседствуют в турнирной таблице, разделенные всего одним очком. Однако "Динамо" сыграло на три матча меньше, что делает его теневым фаворитом чемпионата. Однако потенциальные очки еще нужно конвертировать в реальные.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|2
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|+8
|17
|0
|3
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|4
|Полесье
|9
|5
|1
|3
|12-6
|+6
|16
|0
|5
|Динамо
|6
|5
|0
|1
|20-10
|+10
|15
|0
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|+6
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|7
|3
|3
|1
|7-5
|+2
|12
|0
|8
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|9
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|0
|11
|0
|10
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|-1
|11
|0
|11
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|-5
|9
|0
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|13
|ФК Александрия
|9
|2
|2
|5
|7-16
|-9
|8
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|-12
|3
|0
"Полесье" – "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Полесье" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Динамо" 3:2. Снова рассчитываем на веселый и результативный футбол. В этом сезоне с участием "Динамо" такое случается часто. Соперник в десятом туре такой, который способен воспользоваться ошибками в защите. Так что "обе забьют" – почти железная ставка.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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