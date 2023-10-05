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Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023

Украина
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Полесье - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Нельзя сказать, что "Динамо" тормозит. Нет, команда двигается вперед и сейчас воспринимается общественностью как главный претендент на чемпионство в УПЛ. Просто со своими проблемами, связанными с игрой в обороне. У "Полесья" проблемы тоже есть, но есть также амбиции бороться за место в топ-5. Так что матч-открытие десятого тура УПЛ обещает быть бескомпромиссным.

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Содержание

УПЛ. Десятый тур. 06.10.2023
Житомир. Центральный городской стадион
Арбитр в поле – Виталий Романов; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко

"Полесье" 15:00 "Динамо"

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Новости "Полесья"

Только ленивый не говорит о высоком уровне финансирования "Полесья". У клуба хорошая база, команда укомплектована неплохими игроками, владелец излучает амбиции. Все отлично, за исключением того нюанса, что в игре житомирян нет стабильности. То они показывают зрелый футбол, то расклеиваются на поле. Юрию Калитвинцеву еще есть над чем работать.

И улучшать ситуацию необходимо уже сейчас, не дожидаясь возможных эмоциональных решений от руководства. В последнем туре "Полесье" не удалось завоевать три очка на поле "Колоса", что также можно считать разочарованием. Ведь соперник навязал житомирянам правила своего вязкого, прагматичного футбола. А болельщики "Полесья" предпочли бы видеть другую картину: чтобы правила диктовала их команда.

В матче против "Динамо" у Юрия Калитвинцева не будет кадровых проблем из-за дисквалификаций. А вот травмированные есть. В частности, надолго выбыл Александр Назаренко.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко – Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Грицук, Кушниренко, Танковский – Козак, Макуана – Будковский

Новости "Динамо"

"Динамо" последний свой матч провело уже в традиционном для себя стиле – с проходным двором в защите, но с фестивалем впереди. Так была побеждена, в частности, "Александрия". А еще раньше – "Оболонь" (в чемпионате), ЛНЗ, "Минай". Мирче Луческу нужно улучшать игру в обороне, но ресурсов для этого нет. Поэтому остается надеяться только на прогресс уже имеющихся футболистов, а это процесс не скорый.

"Динамо" может полностью сконцентрироваться на матчах чемпионата Украины после вылета из еврокубков и Кубка. Собственно, оно и концентрируется, оставаясь лидером по потерянным очкам. В предыдущем туре синхронно потеряли баллы и "Шахтер", и "Черноморец", и "Кривбасс", поэтому киевлянам остается набирать и набирать. Тогда откроются перспективы уйти зимовать в статусе фактического лидера.

В этом матче "Динамо" – без дисквалификаций. Шапаренко – еще вне игры из-за травмы, а вот Вивчаренко вернулся в основную группу. Под вопросом участие в игре Андрея Ярмоленко, о траве которого сообщила УАФ, но не клуб.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Биловар, Дубинчак – Бражко, Буяльский, Андриевский – Кабаев, Волошин – Ванат

"Полесье" – "Динамо". Статистика личных встреч

Матчей в чемпионате эти команды раньше между собой не проводили. Были товарищеские игры. А среди официальных – игра 1/16-й финала Кубка Украины 2002/03. В далеком прошлом "Динамо" победило 4:0.

Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023 - изображение 4

"Полесье" – "Динамо". Последние матчи команды

В чемпионате у "Динамо" продолжается победная серия из трех матчей подряд. Но говорить о стабильности не приходится, ведь были вылеты из Лиги конференций и Кубка Украины. От поражений "Бешикташу" и "Оболони" до сих пор не улеглись эмоции.

Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023 - изображение 5

"Полесье", напротив, смогло пройти в Кубке Украины в четвертьфинал, выбив "Днепр-1" в серии пенальти. В чемпионате недавно была неудача в поединке с "Черноморцем". Но это единственное поражение за шесть последних туров. В контексте житомирян больше вопросов возникает по рисунку игры, чем по результатам.

Полесье - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.10.2023 - изображение 6

"Полесье" – "Динамо". Турнирное положение команд

Соперники соседствуют в турнирной таблице, разделенные всего одним очком. Однако "Динамо" сыграло на три матча меньше, что делает его теневым фаворитом чемпионата. Однако потенциальные очки еще нужно конвертировать в реальные.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0
2 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0
3 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0
4 Полесье 9 5 1 3 12-6 +6 16 0
5 Динамо 6 5 0 1 20-10 +10 15 0
6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0
7 СК Днепр-1 7 3 3 1 7-5 +2 12 0
8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0
9 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0
10 Колос 9 2 5 2 6-7 -1 11 0
11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0
12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0
13 ФК Александрия 9 2 2 5 7-16 -9 8 0
14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0
15 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0
16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

"Полесье" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

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"Полесье" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 3:2. Снова рассчитываем на веселый и результативный футбол. В этом сезоне с участием "Динамо" такое случается часто. Соперник в десятом туре такой, который способен воспользоваться ошибками в защите. Так что "обе забьют" – почти железная ставка.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Прогнозы
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