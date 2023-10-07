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ЛНЗ - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.10.2023
Руслан Ротань надеется на первую победу в чемпионате с августа
Фото: Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига, десятый тур
7 октября 2023. Черкассы, “Черкассы-Арена”
“ЛНЗ” 15:00 “Александрия”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“ЛНЗ” и “Александрия” никогда ранее не встречались друг с другом, но обе команды объединяет то, что они в последних турах проиграли “Динамо” со счетом 2:4.
Новости ЛНЗ
“ЛНЗ” остается с одной победой в последних семи турах, однако матч с “Вересом” стал для черкасской командой вторым под руководством Олега Дулуба без пропущенных голов.
Победить в этой игре новичку УПЛ было сложно. Как признался тренер “ЛНЗ” после матча, его команде не хватило мастерства и страсти, что поразить ворота ровенской команды. Вмешались и объективные обстоятельства – начиная с 48-й минуты, после удаления Лопыренка, ЛНЗ играл в меньшинстве, и главное ему было не пропустить.
“ЛНЗ” проиграл только один из четырех выездных матчей УПЛ, уступив “Кривбассу” (2:0), и только в этой гостевой игре черкасская команда пропускала голы. Но на своем поле дебютант УПЛ проиграл четыре из пяти матчей.
Новости Александрии
“Александрия” занимает четвертое с конца место в турнирной таблице УПЛ, уступая по дополнительным показателям и “ЛНЗ”, с которым сыграет в субботу.
В прошлом туре команда Руслана Ротаня была близка к тому, чтобы взять очки в игре с “Динамо”, забив киевлянам два гола. Последнее обстоятельство уже можно и не считать большим достижением, учитывая как много пропускает команда Мирчи Луческу, но в целом “Александрия” провела не самый плохой матч. Однако неутешительная серия “Александрии” без побед продолжается: две ничьи и пять поражений в последних семи матчах.
Матч с “Динамо” стал первым в сезоне для команды Ротаня, в котором ей удалось забить два гола.
Статистика команд, цифры и факты
- “ЛНЗ” еще ни разу не играл вничью на своем поле: одна победа и четыре ничьи.
- Это будет первый матч между “ЛНЗ” и “Александрией”.
- “Александрия” не может выиграть в Премьер-лиге с пятого августа: две ничьи и пять поражений в семи матчах.
- ЛНЗ пропускал во всех домашних матчах сезона 2023/24, а “Александрия” – во всех гостевых.
Последние пять матчей ЛНЗ и Александрии
ЛНЗ
- 30.09 “Верес” 0:0 (УПЛ)
- 23.09 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ)
- 17.09 “Рух” 2:1 (УПЛ)
- 03.09 “Днепр-1” 0:0 (УПЛ)
- 26.08 “Металлист 1925” 0:1 (УПЛ)
Александрия
- 01.10 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ)
- 26.09 “Рух” 1:0 (Кубок Украины)
- 22.09 “Черноморец” 1:5 (УПЛ)
- 16.09 “Минай” 1:1 (УПЛ)
- 02.09 “Ворскла” 0:1 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|2
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|3
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|18-10
|+8
|17
|0
|4
|Черноморец
|9
|5
|1
|3
|15-10
|+5
|16
|0
|5
|Динамо Киев
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|6
|Рух
|8
|4
|3
|1
|14-8
|+6
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|7
|3
|3
|1
|7-5
|+2
|12
|0
|8
|Ворскла
|8
|4
|0
|4
|10-15
|-5
|12
|0
|9
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|6-6
|0
|11
|0
|10
|Колос
|9
|2
|5
|2
|6-7
|-1
|11
|0
|11
|Оболонь
|9
|2
|3
|4
|5-10
|-5
|9
|0
|12
|ЛНЗ
|9
|2
|2
|5
|8-12
|-4
|8
|0
|13
|ФК Александрия
|9
|2
|2
|5
|7-16
|-9
|8
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|16
|ФК Минай
|9
|0
|3
|6
|6-18
|-12
|3
|0
Где смотреть матч ЛНЗ – Александрия
Ставки и Коэффициенты на матч ЛНЗ – Александрия
Прогноз на матч ЛНЗ – Александрия от UA-Football
Все серии без побед когда-нибудь заканчиваются, и команда Руслана Ротань очень надеется на три очка в Черкассах. Однако ЛНЗ под руководством Дулуба играет с неплохой организацией в защите, что усложнит задачу гостям. При этом новичку УПЛ тяжело даются домашние матчи. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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