ЛНЗ - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 07.10.2023

Украинская Премьер-лига, десятый тур

7 октября 2023. Черкассы, “Черкассы-Арена”

“ЛНЗ” 15:00 “Александрия”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“ЛНЗ” и “Александрия” никогда ранее не встречались друг с другом, но обе команды объединяет то, что они в последних турах проиграли “Динамо” со счетом 2:4.

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Новости ЛНЗ

“ЛНЗ” остается с одной победой в последних семи турах, однако матч с “Вересом” стал для черкасской командой вторым под руководством Олега Дулуба без пропущенных голов.

Победить в этой игре новичку УПЛ было сложно. Как признался тренер “ЛНЗ” после матча, его команде не хватило мастерства и страсти, что поразить ворота ровенской команды. Вмешались и объективные обстоятельства – начиная с 48-й минуты, после удаления Лопыренка, ЛНЗ играл в меньшинстве, и главное ему было не пропустить.

“ЛНЗ” проиграл только один из четырех выездных матчей УПЛ, уступив “Кривбассу” (2:0), и только в этой гостевой игре черкасская команда пропускала голы. Но на своем поле дебютант УПЛ проиграл четыре из пяти матчей.

Новости Александрии

“Александрия” занимает четвертое с конца место в турнирной таблице УПЛ, уступая по дополнительным показателям и “ЛНЗ”, с которым сыграет в субботу.

В прошлом туре команда Руслана Ротаня была близка к тому, чтобы взять очки в игре с “Динамо”, забив киевлянам два гола. Последнее обстоятельство уже можно и не считать большим достижением, учитывая как много пропускает команда Мирчи Луческу, но в целом “Александрия” провела не самый плохой матч. Однако неутешительная серия “Александрии” без побед продолжается: две ничьи и пять поражений в последних семи матчах.

Матч с “Динамо” стал первым в сезоне для команды Ротаня, в котором ей удалось забить два гола.

Статистика команд, цифры и факты

“ЛНЗ” еще ни разу не играл вничью на своем поле: одна победа и четыре ничьи.

Это будет первый матч между “ЛНЗ” и “Александрией”.

“Александрия” не может выиграть в Премьер-лиге с пятого августа: две ничьи и пять поражений в семи матчах.

ЛНЗ пропускал во всех домашних матчах сезона 2023/24, а “Александрия” – во всех гостевых.

Последние пять матчей ЛНЗ и Александрии

ЛНЗ

30.09 “Верес” 0:0 (УПЛ)

23.09 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ)

17.09 “Рух” 2:1 (УПЛ)

03.09 “Днепр-1” 0:0 (УПЛ)

26.08 “Металлист 1925” 0:1 (УПЛ)

Александрия

01.10 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ)

26.09 “Рух” 1:0 (Кубок Украины)

22.09 “Черноморец” 1:5 (УПЛ)

16.09 “Минай” 1:1 (УПЛ)

02.09 “Ворскла” 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 2 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 3 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 4 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 5 Динамо Киев 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 7 3 3 1 7-5 +2 12 0 8 Ворскла 8 4 0 4 10-15 -5 12 0 9 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 10 Колос 9 2 5 2 6-7 -1 11 0 11 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 12 ЛНЗ 9 2 2 5 8-12 -4 8 0 13 ФК Александрия 9 2 2 5 7-16 -9 8 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

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Прогноз на матч ЛНЗ – Александрия от UA-Football

Все серии без побед когда-нибудь заканчиваются, и команда Руслана Ротань очень надеется на три очка в Черкассах. Однако ЛНЗ под руководством Дулуба играет с неплохой организацией в защите, что усложнит задачу гостям. При этом новичку УПЛ тяжело даются домашние матчи. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.