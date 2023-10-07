Рух — Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08 октября 2023

В 10-м туре УПЛ одна из главных неожиданностей сезоне, "Рух", примет пока что главного неудачника – "Минай".

"Рух" действительно здорово начал чемпионат. Не без проблем, с некоторыми просадками, но все-таки после 9 туров уверенно держится в лидирующей группе. Да и сама молодая команда Пономарева своей игрой вызывает симпатию. У ребят не всегда получается давать результат, но они стараются играть в веселый атакующий футбол, что в УПЛ себе может позволить не каждый.

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У "Миная" ситуация зеркально противоположная. Стабильно последнее место в таблице, куча претензий к судьям, зачастую обоснованных, не самая яркая игра на результат, за которую, впрочем, команду вряд ли можно винить.

Вот и посмотрим, что друг другу смогут противопоставить соперники. Молодой задор львовян, которые в начале сезона на хорошем ходу, против крепкого борца за выживание, стиля Шарана и повидавших виды игроков закарпатской команды.

"Рух" (Львов) – ФК "Минай"

VBET Лига. 10-й тур

08 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 15:00.

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух", последние новости:

В прошлом туре "Рух" одержал волевую победу над "Кривбассом", снова перевернув игру во втором тайме. Снова ключевую роль сыграли замены, снова отлично себя проявили Квасница, Рунич и Климчук.

Казалось бы, соперники уже должны привыкнуть к таким ходам Пономарева и найти противоядие против таких замен, но такая схема игры в исполнении львовян продолжает работать и давать результат.

После некоторой просадки "Рух" снова подтянулся к лидерам таблицы и теперь руховцев ждет матч против "Миная" - пока что главного аутсайдера чемпионата.

Виталий Пономарева побаивался перед матчем, чтобы у его игроков не было недооценки соперника, но при этом обещал играть в свой футбол.

"Сейчас мы тренируемся в обычном режиме, а во время игры не будем подстраиваться к сопернику и попытаемся навязать ему свой футбол. Нам нужно соблюдать свои принципы, которые команда должна демонстрировать на поле. Нас ждет непростой матч и нельзя недооценивать "Минай". Закарпатцы отобрали очки у "Днепра-1" и "Зари". "Минай" – хорошо организованная и дисциплинированная команда, хорошо играющая на контратаках и качественно использующая стандарты. Нам нужно подготовиться к этому и нивелировать сильные стороны соперника, - говорил тренер.

С кадрами у львовян перед отчетным матчем нет проблем. Более того, вернулись после травм Соломон-Отабор и Притула, что должно добавить команде вариативности. На неделе "Рух" U-19 сыграл матч Юношеской лиги УЕФА с "Сараево" (1:1), но в нем из "основных" игроков 90 минут провел лишь Пастух, которому, тренер, вероятно, даст отдохнуть в матче с "Минаем".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Сапуга, Притула, Соломон, Теслюк, Климчук

"Минай", последние новости:

"Минай" неделю назад проиграл "Оболони" 0:1 и поединок уже традиционно ознаменовался судейским скандалом. Закарпатцы снова имели претензии к судейской бригаде, что позже вылилось в серьезный спич Шарана.

И здесь складывается несколько двоякое впечатление. С одной стороны, скандалов у нас с судейством действительно неимоверное количество, закарпатцы от некачественного, вернее не всегда последовательного судейства тоже страдают. Но и по игре, когда даже "Оболонь" создает у твоих ворот хорошее количество моментов, а кипер Бандура становится лучшим игроком команды в нескольких матчах подряд, нужно что-то менять не только в судействе, но и в игре команды.

"Минай" пока что выглядит главным аутсайдером чемпионата и перед матчем с "Рухом" перспективы у закарпатцев не самые радужные.

Ну и возвращаясь к судейству, пред матчем с "Рухом" Шаран выдал впечатляющий спич, прошелся по арбитражу и насчитал в первых девяти турах десять результативных ошибок не в пользу "Миная":

"Я просмотрел все спорные моменты в матчах девяти туров. Мне кажется, что ни к одной из команд УПЛ арбитры не "относятся" так, как к "Минаю". И это мы говорим только о вопиющих результативных ошибках. Причем два из них признал и Комитет арбитров. Вот только нам по этому фактически никакой пользы. Очков за такое же не возвращают. Выходит, что мы должны довольствоваться только фактом того, что были правы, когда апеллировали к арбитрам. Потому санкций к судьям мы также не видим. Комитет признает их ошибки, а УАФ назначает работать в следующем туре", - сказал Владимир Богданович.

Из-за проблем со спиной последние матчи команды пропускал основной форвард закарпатцев Олег Вишневский, но по нашей информации, на матч с "Рухом" его уже должны подпускать к заявке. Возможно, увидим даже в стартовом составе.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Витенчук, Булеза, Одарюк, Чуев, Твердохлеб, Гечев, Вишневский

Турнирная таблица

Формально – матч одного из главных "перспективов" сезона против одного из главных аутсайдеров.

"Рух" ярко начал сезон, затем взял некоторую паузу без побед, нов прошлом туре снова встрепенулся, грохнув на выезде крепкий "Кривбасс". Команда снова подтянулась к группе лидеров, поддерживая уже сейчас сложившийся статус борца как минимум за еврокубки (что бы там Пономарев не говорил о несуществующих целях и задачах).

У "Миная" все плохо. Очень плохо. Три очка, ноль побед, последнее место, и на данный момент – статус главного аутсайдера сезона.

Впрочем, это незначит, что игра будет легкой для львовян. То, как "Минай" может вязать игру и нервировать соперника все прекрасно знают.

Что ж, посмотрим. Несмотря на разницу в таблице, игра точно не будет проходной для каждого из соперников.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 2 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 3 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 4 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 5 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 11 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 12 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 13 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

Последние матчи

В активе "Руха" в шести последних матчах (включая кубковые) 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 8:6.

"Скала 1911" – "Рух" 0:2

"Рух" – "Металлист 1925" 1:1

ЛНЗ – "Рух" 2:1

"Рух" – "Шахтер" 1:1

"Рух" – "Александрия" 0:1

"Кривбасс" – "Рух" 1:3

"Минай" в шести последних матчах сезона (включая кубковый) без побед, 2 ничьи и 4 поражения. Разница мячей – 4:10.

"Минай" – "Заря" 1:1

"Минай" – "Шахтер" 1:4

"Александрия" – "Минай" 1:1

"Полесье" – "Минай" 2:1

"Виктория" (Сумы) – "Минай" 1:0

"Минай" – "Оболонь" 0:1

Всего между собой команды сыграли 7 матчей: две победы "Руха" и пять ничьих, разница мячей – 7:4.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью – 1:1 осенью на поле "Руха" и 0:0 весной на поле "Миная".

Голевая серия "Руха" длится в УПЛ 8 игр – 14 голов и до повторения клубного рекорда еще одна игра.

Минайцы с начала чемпионата еще не побеждали: 3 ничьих и 6 поражений.

Игроки "Миная" с начала чемпионата больше одного гола за матч не забивают.

Это будет 300-й матч Владимира Шарана у руля разных клубов УПЛ во всех турнирах, в том числе 40-й с "Минаем" в чемпионатах.

"Рух" – Минай": ставки и коэффициенты

"Рух" – Минай": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух — Минай Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Рух" – Минай" от UA-Футбол

Букмекеры видят на этот матч хорошим, "рабочим" фаворитом "Рух". Однако есть уверенность, что игра не будет для львовян легкой. "Минай" точно упрется, и вскрыть насыщенную оборону, которую может строить Шаран непросто любому сопернику. Да и "Рух", несмотря на резвый старт в сезоне, пока что не ассоциируется со словом стабильность.

Закарпатцы традиционно будут играть от обороны с надеждой на контратаки. Предполагается, что игра будет вязкой и насыщенной, особенно в первом тайме. Когда львовяне смогут пробить эту оборону, и смогут ли вообще - один из главных вопросов, от которого и будет зависеть рисунок игры.

Интересным выглядят варианты нижних Тоталов на общую игру либо на "Минай".

Для рискованных парней – можно присмотреться к Форе с плюсом для "Миная".

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.0 за 1.81

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.