Кривбасс - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 08.10.2023

“Кривбасс” не проигрывал во всех турнирах с 30 июля, но на прошлой неделе уступил сразу в двух матчах подряд, проиграв сначала “Черноморцу” (1:2) в Кубке Украины, а затем “Рух” (1:3) в чемпионате.
И если игра против “Черноморца” имела более-менее равный характер, и “Кривбасс” пропустил решающий гол на 90+7 минуте, но в поединке с “Рухом” команда Юрия Вернидуба отрезками мало напоминала себя, о чем и признался после матча тренер “Кривбасс”. У криворожан были не только проблемы с реализацией. “Кривбасс” местами уступал в скорости и борьбе. По словам самих игроков “Кривбасса”, усталость после кубковой игры была важным фактором поражения.
К игре с “Черноморцем” у “Кривбасса” была неделя не подготовку и теперь в случае очередной неудачи у хозяев будет меньше оправданий. Но “Кривбасс” явно рассчитывает на большее, тем более учитывая возвращение Кожушко после дисквалификации.
Новости Черноморца
“Черноморец” обыграл “Кривбасс” в кубковой игре, но одесситы тоже с трудом следующий матч УПЛ, поделив очки на своем поле с “Зарей” (0:0).
Луганчане создали больше шансов у ворот одесского клуба, что признал после матча и Юрий Григорчук. “Черноморцу” удалось не проиграть благодаря действиями своего кипера Даниила Варакуты.
“Черноморец” не пропустил от “Зари”, но и не смог забить, что с ним случилось впервые с шестого августа (восемь матчей). Григорчук, как и Вернидуб, должен был радоваться возвращению недельного цикла.
Статистика команд, цифры и факты
“Черноморец” не играет вничью на выезде в УПЛ в десяти подряд матчах (шесть побед, четыре поражения).
“Кривбасс” забил в шести последних домашних матчах УПЛ 11 голов.
В последних десяти матчах между “Кривбассом” и “Черноморцем” не было ничьих.
“Черноморец” на выезде проиграл больше матчей, чем выиграл (два против трех), но имеет положительную разницу мячей – 9:8.
“Рух” стал первой командой, которая обыграла “Кривбасс” на его поле в нынешнем сезоне УПЛ.
Последние пять матчей Кривбасса и Черноморца
Кривбасс
01.10 “Рух” 1:3 (УПЛ)
27.09 “Черноморец” 1:2 (Кубок Украины)
23.09 “Ворскла” 4:1 (УПЛ)
17.09 “Верес” 2:1 (УПЛ)
03.09 “Колос” 3:0 (УПЛ)
Черноморец
30.09 “Заря” 0:0 (УПЛ)
27.09 “Кривбасс” 2:1 (Кубок Украины)
22.09 “Александрия” 5:1 (УПЛ)
16.09 “Полесье” 1:0 (УПЛ)
01.09 “Верес” 1:3 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами – “Черноморец” выиграл 3:2, “Кривбасс” – 1:0. Общая статистика УПЛ: 12 побед “Кривбасса”, 16 “Черноморца”, девять ничьих.
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
Полесье
10
6
1
3
15-8
+7
19
0
2
Шахтер
9
5
3
1
17-10
+7
18
0
3
Кривбасс
9
5
2
2
18-10
+8
17
0
4
Черноморец
9
5
1
3
15-10
+5
16
0
5
Динамо Киев
7
5
0
2
22-13
+9
15
0
6
Рух
8
4
3
1
14-8
+6
15
0
7
СК Днепр-1
8
4
3
1
9-5
+4
15
0
8
Ворскла
9
4
1
4
10-15
-5
13
0
9
Колос
10
2
6
2
6-7
-1
12
0
10
Металлист 1925
8
3
2
3
6-6
0
11
0
11
ЛНЗ
10
2
3
5
8-12
-4
9
0
12
ФК Александрия
10
2
3
5
7-16
-9
9
0
13
Оболонь
9
2
3
4
5-10
-5
9
0
14
Заря
8
1
3
4
6-10
-4
6
0
15
Верес
9
1
3
5
6-12
-6
6
0
16
ФК Минай
9
0
3
6
6-18
-12
3
0
Ставки и Коэффициенты на матч Кривбасс – Черноморец
Прогноз на матч Кривбасс – Черноморец от UA-Football
“Кривбасс” и “Черноморец” могут подарить увлекательный матч с большим количеством голов и моментов, так и упрямую, закрытую дуэль с обоюдной борьбой. Донедавна казалось, что на своем поле “Кривбасс” играет по-особому, но “Рух” разбил это впечатление. Команда Юрия Григорчука должна продемонстрировать свою неуступчивость, но в третье подряд поражение хозяев верится с трудом. Прогноз – победа “Кривбасса” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.