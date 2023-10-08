Кривбасс - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 08.10.2023

Украинская Премьер-лига, десятый тур

8 октября 2023. Кривой Рог, “Горняк”

“Кривбасс” 17:00 “Черноморец”

Телетрансляция – Ютуб

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Встреча “Кривбасса” и “Черноморца” – это матч между интересными командами с хорошими тренерами, которые показывают хороший результат. Команда Юрия Вернидуба попытается вновь подняться на первое место.

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Новости Кривбасса

“Кривбасс” не проигрывал во всех турнирах с 30 июля, но на прошлой неделе уступил сразу в двух матчах подряд, проиграв сначала “Черноморцу” (1:2) в Кубке Украины, а затем “Рух” (1:3) в чемпионате.

И если игра против “Черноморца” имела более-менее равный характер, и “Кривбасс” пропустил решающий гол на 90+7 минуте, но в поединке с “Рухом” команда Юрия Вернидуба отрезками мало напоминала себя, о чем и признался после матча тренер “Кривбасс”. У криворожан были не только проблемы с реализацией. “Кривбасс” местами уступал в скорости и борьбе. По словам самих игроков “Кривбасса”, усталость после кубковой игры была важным фактором поражения.

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К игре с “Черноморцем” у “Кривбасса” была неделя не подготовку и теперь в случае очередной неудачи у хозяев будет меньше оправданий. Но “Кривбасс” явно рассчитывает на большее, тем более учитывая возвращение Кожушко после дисквалификации.

Новости Черноморца

“Черноморец” обыграл “Кривбасс” в кубковой игре, но одесситы тоже с трудом следующий матч УПЛ, поделив очки на своем поле с “Зарей” (0:0).

Луганчане создали больше шансов у ворот одесского клуба, что признал после матча и Юрий Григорчук. “Черноморцу” удалось не проиграть благодаря действиями своего кипера Даниила Варакуты.

“Черноморец” не пропустил от “Зари”, но и не смог забить, что с ним случилось впервые с шестого августа (восемь матчей). Григорчук, как и Вернидуб, должен был радоваться возвращению недельного цикла.

Статистика команд, цифры и факты

“Черноморец” не играет вничью на выезде в УПЛ в десяти подряд матчах (шесть побед, четыре поражения).

“Кривбасс” забил в шести последних домашних матчах УПЛ 11 голов.

В последних десяти матчах между “Кривбассом” и “Черноморцем” не было ничьих.

“Черноморец” на выезде проиграл больше матчей, чем выиграл (два против трех), но имеет положительную разницу мячей – 9:8.

“Рух” стал первой командой, которая обыграла “Кривбасс” на его поле в нынешнем сезоне УПЛ.

Последние пять матчей Кривбасса и Черноморца

Кривбасс

01.10 “Рух” 1:3 (УПЛ)

27.09 “Черноморец” 1:2 (Кубок Украины)

23.09 “Ворскла” 4:1 (УПЛ)

17.09 “Верес” 2:1 (УПЛ)

03.09 “Колос” 3:0 (УПЛ)

Черноморец

30.09 “Заря” 0:0 (УПЛ)

27.09 “Кривбасс” 2:1 (Кубок Украины)

22.09 “Александрия” 5:1 (УПЛ)

16.09 “Полесье” 1:0 (УПЛ)

01.09 “Верес” 1:3 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами – “Черноморец” выиграл 3:2, “Кривбасс” – 1:0. Общая статистика УПЛ: 12 побед “Кривбасса”, 16 “Черноморца”, девять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 2 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 3 Кривбасс 9 5 2 2 18-10 +8 17 0 4 Черноморец 9 5 1 3 15-10 +5 16 0 5 Динамо Киев 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 6 Рух 8 4 3 1 14-8 +6 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Металлист 1925 8 3 2 3 6-6 0 11 0 11 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 12 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 13 Оболонь 9 2 3 4 5-10 -5 9 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 9 0 3 6 6-18 -12 3 0

Ставки и Коэффициенты на матч Кривбасс – Черноморец

Прогноз на матч Кривбасс – Черноморец от UA-Football

“Кривбасс” и “Черноморец” могут подарить увлекательный матч с большим количеством голов и моментов, так и упрямую, закрытую дуэль с обоюдной борьбой. Донедавна казалось, что на своем поле “Кривбасс” играет по-особому, но “Рух” разбил это впечатление. Команда Юрия Григорчука должна продемонстрировать свою неуступчивость, но в третье подряд поражение хозяев верится с трудом. Прогноз – победа “Кривбасса” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.