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Люксембург U21 — Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 12.10.2023
Будет ли вторая победа для нашей молодежки?
Фото: пресс-служба УАФ
После победы над Северной Ирландией команда Унаи Мельгосы отправится в гости к Люксембургу. "Красные львы" потерпели поражение от действующих чемпионов, поэтому стоит воспользоваться психологическим преимуществом.
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- Люксембург U21 20:30 Украина U21
- Новости Люксембурга U21
- Новости Украины U21
- Люксембург U21 — Украина U21. Статистика личных встреч
- Люксембург U21 — Украина U21. Последние матчи команд
- Люксембург U21 — Украина U21. Турнирное положение команд
- Люксембург U21 — Украина U21. Ставка и коэффициенты
- Люксембург U21 — Украина U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F. 4-й тур
Эш-сюр-Альзетт. Стадион имени Эмиля Майриша
Арбитр в поле — Вильялмур Тораринссон (Исландия)
Люксембург U21 20:30 Украина U21
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Новости Люксембурга U21
Молодежка из Люксембурга пока показывает посредственные результаты в отборочном цикле на Евро-2025. После минимальной победы над Северной Ирландией в гостях "красные львы" потерпели разгром от сверстников из Англии. Безответные голы забивали Делап, Дойл и Палмер.
Понятно, что подопечных Мануэля Кардони трудно назвать фаворитами группы F. Однако для них крайне важно не потерять очки с командами, которых видят как минимум в плей-офф отбора. Одной из них именно наша молодежная сборная.
Ориентировочный состав Люксембурга U21: Латик, Торрес, Агостинелли, Синнер, Лохай, Иригойен, Де Оливейра, Гонсалвеш, Черкейра, Турпинг, Родригеш
Новости Украины U21
После прихода Унаи Мельгосы на место Руслана Ротаня тяжело оценивать положение команды. Сначала было поражение в контрольном матче с Германией, а затем — минимальная победа над Северной Ирландией. Теперь команда едет в Эш-сюр-Альзетту, где сыграет с ярко выраженным андердогом.
На матч против "Зелено-белой армии" вышли те же игроки, которых испытывал Мельгоса в товарищеских встречах. Поэтому вероятнее всего мы увидим похожий состав завтра вечером.
Ориентировочный состав Украины U21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Сигеев, Бражко, Ярмолюк, Брагару, Краснопир, Квасница
Люксембург U21 — Украина U21. Статистика личных встреч
Это первый очный поединок между командами.
Люксембург U21 — Украина U21. Последние матчи команд
"Красные львы" пока имеют в своем активе одну победу над Северной Ирландией и поражение от Англии.
Украинская молодежка под руководством Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023. Теперь она начала свой путь с новым тренером с минимальной победы над Северной Ирландией.
Люксембург U21 — Украина U21. Турнирное положение команд
Сейчас турнирный путь обеих команд только начинается, поэтому позиция в таблице не имеет никакого значения.
Кроме Украины и Люксембурга, в группе F будут играть Англия, Сербия, Азербайджан и Северная Ирландия. Далее пройдут победители групп, 3 лучших вторых места и 3 победителя плей-офф среди других команд, занявших в своих группах второе место.
Люксембург U21 — Украина U21. Ставка и коэффициенты
Люксембург U21 — Украина U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Украины 0:2. Наша молодежка выше классом и этим нужно пользоваться. Поэтому прогнозируем уверенную победу подопечных Унаи Мельгосы.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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