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У главы Комитета арбитров УАФ заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность

Украина
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Какие изменения ждут УАФ

У главы Комитета арбитров УАФ заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность

Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

У Главі Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность в УАФ.

В то же время, украинские футбольные клубы обсуждают создание новой разветвленной структуры, которая позволит создать несколько единиц и подразделений, такая структура поможет украинским клубам функционировать и развиваться на разных уровнях и направлениях. Тем не менее, УАФ не исключает оставления той же структуры, но с новым главой, предпочтительно - украинцем. Сообщается, что у клубов есть не менее пяти кандидатов на эту должность, но их имена не раскрыты.

Напомним, что бывший итальянский рефери Лучано Лучи занимает должность Куратора арбитров УАФ с 2015-го года.

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В статье: УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Профутбол Digital

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