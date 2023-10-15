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У главы Комитета арбитров УАФ заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность
Какие изменения ждут УАФ
Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов
У Главі Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заканчивается контракт, но он хочет сохранить свою должность в УАФ.
В то же время, украинские футбольные клубы обсуждают создание новой разветвленной структуры, которая позволит создать несколько единиц и подразделений, такая структура поможет украинским клубам функционировать и развиваться на разных уровнях и направлениях. Тем не менее, УАФ не исключает оставления той же структуры, но с новым главой, предпочтительно - украинцем. Сообщается, что у клубов есть не менее пяти кандидатов на эту должность, но их имена не раскрыты.
Напомним, что бывший итальянский рефери Лучано Лучи занимает должность Куратора арбитров УАФ с 2015-го года.
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