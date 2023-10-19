Оболонь - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2023

Этот матч "Заря" должна была проводить на фоне подготовки к противостоянию с "Маккаби". Однако из-за войны в Израиле УЕФА отсрочила первую встречу луганцев с тель-авивской командой, поэтому абсолютно все силы команда Кривенцова может направить на УПЛ. Тем более положение там такое, что необходимы очки. Тем более в поединке с новичком лиги. Хоть и очень неуступчивым.

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УПЛ. Одиннадцатый тур

20.10.2023. Киев. "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр ВАР - Дмитрий Панчишин

"Оболонь" 17:00 "Заря"

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Новости "Оболони"

У "Оболони" уже истек период адаптации к новым условиям. Можно говорить, что "пивовары" уже полностью освоились в компании лучших команд страны.

Более того, "Оболонь" уже успела стать автором нескольких громких сенсаций. Победа над "Днепром-1", победа над "Динамо" в Кубке, конкурентные матчи с "Динамо" и "Шахтером" в чемпионате. Валерий Иващенко воспитывает своих подопечных в духе победителей, что не может не прибавлять команде самобытности. Как следствие – никакого страха перед очередным именитым соперником, который ждет "Оболонь" в одиннадцатом туре.

Перед перерывом на матчи сборных "Оболонь" одержала свою третью победу в чемпионате, одолев "Металлист 1925". А дальше было время немного восстановить дыхание и аккумулировать силы на новый насыщенный период. В то же время "пивовары" имели возможность болеть за своих в сборных. Игорь Краснопир, в частности, принимал участие в играх против Люксембурга и Англии в матчах молодежной сборной Украины.

Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка – Мединский, Карась, Лукянчук, Приймак, Прокопенко – Мороз, Черненко, Груша – Суханов, Краснопир

Новости "Зари"

У "Зари" – очень интересный график. Сейчас команда проводит один матч в неделю, а то и две, а вот последний месяц осени и первые недели декабря "угрожают" вместить в себя немало ответственных противостояний. Тогда придется играть по два матча в неделю. Добавил хлопот и УЕФА, который, по сообщениям СМИ, перенес матч с "Маккаби", который должен был состояться в четверг, на 25-е ноября. "Заря" на официальном уровне сообщала, что выступает против такого переноса.

Так или иначе, играть придется тогда, когда придется. Лига конференций – важный турнир для "Зари", но не менее важно отвоевывать позиции в УПЛ. Луганчане плохо начали сезон, поэтому сейчас фактически не имеют права на ошибку. Нахождение в зоне переходных матчей – это весьма прискорбно.

У "Зари" нет дисквалифицированных. Есть вопросы по функциональной готовности Джордана. Скорее всего, он не сможет сыграть против "Оболони".

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский – Данченко, Батагов, Снурницын, Вантух – Мышнев, Яцык – Антюх, Дришлюк, Алефиренко – Герреро

"Оболонь" – "Заря". Статистика личных встреч

После обновления "Оболони" это будет ее первый официальный матч против "Зари". А вот та команда, которая функционировала еще под "старым" юридическим лицом, играла с "Зарей" в сезоне 2010/11. Тогда в двух поединках команды смогли забить только один мяч.

"Оболонь" – "Заря". Последние матчи команд

У "Оболони" длится прекрасная серия. Просто великолепная: три победы в последних трех матчах, отсутствие поражений и даже пропущенных голов – в последних четырех, только одно поражение и один пропущенный – в последних шести. Вероятно, именно сейчас команда Валерия Иващенко вышла на свой пик.

"Заря" свой последний матч провела в Кубке Украины. В не самой простой ситуации луганчане победили 1:0 благодаря голу со штрафного от Волошина. До этого была аналогичная победа над "Брейдабликом" в Лиге конференций. А вот в чемпионате Украины "Заря" в последний раз играла почти месяц назад – 30-го сентября.

"Оболонь" – "Заря". Турнирное положение команд

"Оболонь" не фаворит этого матча, но подходит к нему в статусе команды, которая находится выше в турнирной таблице. "Заря" даже в случае победы не догонит "пивоваров". Однако у луганцев по сравнению с "Оболонью" – два матча в запасе.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 10 6 2 2 19-10 +9 20 0 2 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 4 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 5 Черноморец 10 5 1 4 15-11 +4 16 0 6 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Оболонь 10 3 3 4 6-10 -4 12 0 11 Металлист 1925 9 3 2 4 6-7 -1 11 0 12 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 13 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 10 0 4 6 6-18 -12 4 0

"Оболонь" – "Заря". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" – "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. По статусу "Зари" подобает выигрывать этот матч, но по реальному функциональному состоянию между командами вряд ли есть какая-то существенная разница. А в плоскости психологии на стороне "Оболони" даже может быть преимущество. Рекомендуем рискнуть и поставить на то, что хозяева не проиграют.