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Оболонь - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2023
Оболонь - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Этот матч "Заря" должна была проводить на фоне подготовки к противостоянию с "Маккаби". Однако из-за войны в Израиле УЕФА отсрочила первую встречу луганцев с тель-авивской командой, поэтому абсолютно все силы команда Кривенцова может направить на УПЛ. Тем более положение там такое, что необходимы очки. Тем более в поединке с новичком лиги. Хоть и очень неуступчивым.
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УПЛ. Одиннадцатый тур
20.10.2023. Киев. "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр ВАР - Дмитрий Панчишин
"Оболонь" 17:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
Новости "Оболони"
У "Оболони" уже истек период адаптации к новым условиям. Можно говорить, что "пивовары" уже полностью освоились в компании лучших команд страны.
Более того, "Оболонь" уже успела стать автором нескольких громких сенсаций. Победа над "Днепром-1", победа над "Динамо" в Кубке, конкурентные матчи с "Динамо" и "Шахтером" в чемпионате. Валерий Иващенко воспитывает своих подопечных в духе победителей, что не может не прибавлять команде самобытности. Как следствие – никакого страха перед очередным именитым соперником, который ждет "Оболонь" в одиннадцатом туре.
Перед перерывом на матчи сборных "Оболонь" одержала свою третью победу в чемпионате, одолев "Металлист 1925". А дальше было время немного восстановить дыхание и аккумулировать силы на новый насыщенный период. В то же время "пивовары" имели возможность болеть за своих в сборных. Игорь Краснопир, в частности, принимал участие в играх против Люксембурга и Англии в матчах молодежной сборной Украины.
Ориентировочный состав "Оболони": Рыбка – Мединский, Карась, Лукянчук, Приймак, Прокопенко – Мороз, Черненко, Груша – Суханов, Краснопир
Новости "Зари"
У "Зари" – очень интересный график. Сейчас команда проводит один матч в неделю, а то и две, а вот последний месяц осени и первые недели декабря "угрожают" вместить в себя немало ответственных противостояний. Тогда придется играть по два матча в неделю. Добавил хлопот и УЕФА, который, по сообщениям СМИ, перенес матч с "Маккаби", который должен был состояться в четверг, на 25-е ноября. "Заря" на официальном уровне сообщала, что выступает против такого переноса.
Так или иначе, играть придется тогда, когда придется. Лига конференций – важный турнир для "Зари", но не менее важно отвоевывать позиции в УПЛ. Луганчане плохо начали сезон, поэтому сейчас фактически не имеют права на ошибку. Нахождение в зоне переходных матчей – это весьма прискорбно.
У "Зари" нет дисквалифицированных. Есть вопросы по функциональной готовности Джордана. Скорее всего, он не сможет сыграть против "Оболони".
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский – Данченко, Батагов, Снурницын, Вантух – Мышнев, Яцык – Антюх, Дришлюк, Алефиренко – Герреро
"Оболонь" – "Заря". Статистика личных встреч
После обновления "Оболони" это будет ее первый официальный матч против "Зари". А вот та команда, которая функционировала еще под "старым" юридическим лицом, играла с "Зарей" в сезоне 2010/11. Тогда в двух поединках команды смогли забить только один мяч.
"Оболонь" – "Заря". Последние матчи команд
У "Оболони" длится прекрасная серия. Просто великолепная: три победы в последних трех матчах, отсутствие поражений и даже пропущенных голов – в последних четырех, только одно поражение и один пропущенный – в последних шести. Вероятно, именно сейчас команда Валерия Иващенко вышла на свой пик.
"Заря" свой последний матч провела в Кубке Украины. В не самой простой ситуации луганчане победили 1:0 благодаря голу со штрафного от Волошина. До этого была аналогичная победа над "Брейдабликом" в Лиге конференций. А вот в чемпионате Украины "Заря" в последний раз играла почти месяц назад – 30-го сентября.
"Оболонь" – "Заря". Турнирное положение команд
"Оболонь" не фаворит этого матча, но подходит к нему в статусе команды, которая находится выше в турнирной таблице. "Заря" даже в случае победы не догонит "пивоваров". Однако у луганцев по сравнению с "Оболонью" – два матча в запасе.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|10
|6
|2
|2
|19-10
|+9
|20
|0
|2
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|3
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|+6
|16
|0
|5
|Черноморец
|10
|5
|1
|4
|15-11
|+4
|16
|0
|6
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|10
|Оболонь
|10
|3
|3
|4
|6-10
|-4
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|9
|3
|2
|4
|6-7
|-1
|11
|0
|12
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|-4
|9
|0
|13
|ФК Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|-12
|4
|0
"Оболонь" – "Заря". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" – "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. По статусу "Зари" подобает выигрывать этот матч, но по реальному функциональному состоянию между командами вряд ли есть какая-то существенная разница. А в плоскости психологии на стороне "Оболони" даже может быть преимущество. Рекомендуем рискнуть и поставить на то, что хозяева не проиграют.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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