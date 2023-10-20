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Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023
Александрия - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Можно ли считать этот матч противостоянием двух команд с нереализованным потенциалом? Еще рано делать далекоидущие выводы, но "Александрия" точно находится в таблице не там, где бы ей хотелось быть? "Колос" хорошо начал сезон, но потом немного притормозил. Поэтому да – обеим командам есть за что бороться и что доказывать себе и своим болельщикам.
- "Александрия" 19:00 "Колос"
- Новости "Александрии"
- Новости "Колоса"
- "Александрия" – "Колос". Статистика личных встреч
- "Александрия" – "Колос". Последние матчи команд
- "Александрия" – "Колос". Турнирное положение команд
- "Александрия" – "Колос". Ставка и коэффициенты
- "Александрия" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
УПЛ. Одиннадцатый тур
21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко
"Александрия" 19:00 "Колос"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
Новости "Александрии"
Как ни взгляни на ситуацию, а дела у "Александрии" складываются плохо. Девять очков в десяти турах – это провальный результат. Но парадокс: при таких обстоятельствах не говорят о возможном увольнении Руслана Ротаня, а наоборот, есть слухи о возможном его повышении к роли тренера "Шахтера". Такие чудеса бывают только в украинском футболе.
Руслан Ротань, как говорят знатоки, ценен именно своим упрямством и устремленностью придерживаться определенной концепции. Этот тренер не отказывается от своего видения футбола даже в условиях острого дефицита кадров. Подразумевается дефицит качественных кадров. Потому что количественно "Александрия" спокойно заполняет заявку.
Вот и на матч с "Колосом" нет дисквалифицированных. Нет также "свежих" травм, так что сюрпризы в составе возможны разве что из-за тренерских решений.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко – Скорко, Логинов, Кравченко, Мартынюк – Смирный, Михайленко – Шулянский, Ковалец, Калитвинцев – Кулаков
Новости "Колоса"
"Немного притормозил", как сказано в аннотации к анонсу – это существенное смягчение. Ведь о пути ковалевцев можно высказаться куда острее. Оцените сами: команда Вишняка не может выиграть семь туров подряд, во время этой серии забила только два гола. Пять матчей этой серии закончились вничью, три из которых со счетом 0:0. Удивительно.
И это при том, что по кадровому наполнению у ковалевцев как минимум не должно быть проблем с созданием голевых моментов. Но эти проблемы есть. "Колос" забивает на уровне аутсайдеров "Миная" и "Вереса". Регресс в турнирной таблице при таких условиях неизбежен.
Как и у "Александрии", у "Колоса" нет дисквалифицированных на этот матч. Точно не сыграет травмированный Цуриков.
Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко, Черноморец – Милько, Богданов, Демченко – Мякушко, Болбат – Безбородько
"Александрия" – "Колос". Статистика личных встреч
История этого противостояния началась в 2019-м году и в субботу, 21-го октября, достигнет юбилейной отметки в десять матчей. Небольшое преимущество есть на стороне "Александрии" – четыре победы. Важно отметить, что три из них она одержала в трех последних матчах против "Колоса".
"Александрия" – "Колос". Последние матчи команд
"Александрия" последний раз выигрывала 26-го сентября, но это было в Кубке Украины. В чемпионате последний успех датирован пятым августа. То есть без побед – уже восемь туров.
"Колос" – брат по несчастью "Александрии" со своей безвыигрышной серией. Ковалевцы, ко всем бедам, еще из Кубка Украины вылетели. Но, по крайней мере, в четырех последних турах УПЛ подопечные Вишняка не проигрывали. Хотя и не выигрывали.
"Александрия" – "Колос". Турнирное положение команд
"Колос" опережает "Александрию" на три очка, так что отчетный матч будет возможностью для одних оторваться от конкурента, а для других – догнать.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|3
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|+6
|16
|0
|5
|Черноморец
|10
|5
|1
|4
|15-11
|+4
|16
|0
|6
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|-4
|9
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|-12
|4
|0
"Александрия" – "Колос". Ставка и коэффициенты
"Александрия" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. "Колос" – абсолютный лидер чемпионата по количеству ничьих (шесть). "Александрия" старается играть в свой футбол, но часто это выходит настолько, насколько позволяет соперник. Прогнозируем, что в этот раз будет так же. Будет удачей, если в этом матче обе команды забьют. Но такая ставка слишком рискованна. Лучше зарядить на то, что хотя бы в одном из таймов будет ничья.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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