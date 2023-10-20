Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023

Можно ли считать этот матч противостоянием двух команд с нереализованным потенциалом? Еще рано делать далекоидущие выводы, но "Александрия" точно находится в таблице не там, где бы ей хотелось быть? "Колос" хорошо начал сезон, но потом немного притормозил. Поэтому да – обеим командам есть за что бороться и что доказывать себе и своим болельщикам.

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УПЛ. Одиннадцатый тур

21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко

"Александрия" 19:00 "Колос"

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Новости "Александрии"

Как ни взгляни на ситуацию, а дела у "Александрии" складываются плохо. Девять очков в десяти турах – это провальный результат. Но парадокс: при таких обстоятельствах не говорят о возможном увольнении Руслана Ротаня, а наоборот, есть слухи о возможном его повышении к роли тренера "Шахтера". Такие чудеса бывают только в украинском футболе.

Руслан Ротань, как говорят знатоки, ценен именно своим упрямством и устремленностью придерживаться определенной концепции. Этот тренер не отказывается от своего видения футбола даже в условиях острого дефицита кадров. Подразумевается дефицит качественных кадров. Потому что количественно "Александрия" спокойно заполняет заявку.

Вот и на матч с "Колосом" нет дисквалифицированных. Нет также "свежих" травм, так что сюрпризы в составе возможны разве что из-за тренерских решений.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко – Скорко, Логинов, Кравченко, Мартынюк – Смирный, Михайленко – Шулянский, Ковалец, Калитвинцев – Кулаков

Новости "Колоса"

"Немного притормозил", как сказано в аннотации к анонсу – это существенное смягчение. Ведь о пути ковалевцев можно высказаться куда острее. Оцените сами: команда Вишняка не может выиграть семь туров подряд, во время этой серии забила только два гола. Пять матчей этой серии закончились вничью, три из которых со счетом 0:0. Удивительно.

И это при том, что по кадровому наполнению у ковалевцев как минимум не должно быть проблем с созданием голевых моментов. Но эти проблемы есть. "Колос" забивает на уровне аутсайдеров "Миная" и "Вереса". Регресс в турнирной таблице при таких условиях неизбежен.

Как и у "Александрии", у "Колоса" нет дисквалифицированных на этот матч. Точно не сыграет травмированный Цуриков.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко, Черноморец – Милько, Богданов, Демченко – Мякушко, Болбат – Безбородько

"Александрия" – "Колос". Статистика личных встреч

История этого противостояния началась в 2019-м году и в субботу, 21-го октября, достигнет юбилейной отметки в десять матчей. Небольшое преимущество есть на стороне "Александрии" – четыре победы. Важно отметить, что три из них она одержала в трех последних матчах против "Колоса".

"Александрия" – "Колос". Последние матчи команд

"Александрия" последний раз выигрывала 26-го сентября, но это было в Кубке Украины. В чемпионате последний успех датирован пятым августа. То есть без побед – уже восемь туров.

"Колос" – брат по несчастью "Александрии" со своей безвыигрышной серией. Ковалевцы, ко всем бедам, еще из Кубка Украины вылетели. Но, по крайней мере, в четырех последних турах УПЛ подопечные Вишняка не проигрывали. Хотя и не выигрывали.

"Александрия" – "Колос". Турнирное положение команд

"Колос" опережает "Александрию" на три очка, так что отчетный матч будет возможностью для одних оторваться от конкурента, а для других – догнать.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 4 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 5 Черноморец 10 5 1 4 15-11 +4 16 0 6 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 10 0 4 6 6-18 -12 4 0

"Александрия" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Александрия" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Колос" – абсолютный лидер чемпионата по количеству ничьих (шесть). "Александрия" старается играть в свой футбол, но часто это выходит настолько, насколько позволяет соперник. Прогнозируем, что в этот раз будет так же. Будет удачей, если в этом матче обе команды забьют. Но такая ставка слишком рискованна. Лучше зарядить на то, что хотя бы в одном из таймов будет ничья.