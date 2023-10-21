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Черноморец - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.10.2023
Претендент на еврокубки против главного аутсайдера лиги
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур
21 октября 2023. Одесса, “Черноморец”
“Черноморец” 15:00 “Минай”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Минай” не выиграл еще ни одного матча в сезоне, и сделать это на поле “Черноморца”, не проигравшего ни одной домашней игры, будет крайне трудно.
Новости Черноморца
“Черноморец” перед перерывом на паузу сборных набрал всего одно очко в матчах УПЛ с “Зарей” (0:0) и “Кривбассом” (0:1). Одесситы впервые со второго тура не забили, и сразу в двух матчах. А уже непосредственно перерыв в чемпионате “Черноморец” заполнил спаррингам с “Александрией” (1:3) и “ЛНЗ” (1:1). Тоже без побед.
Говорить о каком-то кризисе пока рано, но матч с главным аутсайдером лиги “Минаем” станет хорошим индикатором нынешнего состояния “Черноморца”.
Все-таки единственный гол в матче с “Кривбассом” команда Григорчука пропустила после нее самого убедительного пенальти, а свои шансы одесситы не реализовали. Подвела одесситов реализация и в игре с “Зарей”. Впрочем, в этом матче обе команды наиграли на гол.
Новости Миная
В турнирной таблице УПЛ 2023/24 осталось только два нуля: “Динамо” Киев ни разу не играло вничью, а “Минай” ни разу не победил. В последний раз закарпатская команда набирала три очка в Премьер-лиге еще в мае.
Сами футболисты “Миная” говорят, что паники по этому поводу не испытывает. Скорее команда находится в как-то смятении. “Откровенно говоря, ребята сами не понимают, почему нам так тяжело дается каждое очко”, – заметил Дмитрий Немчанинов.
Футболисты и тренеры “Миная” часто говорят о реализации, и это действительно проблема. “Минай” не забил ни одного гола в трех последних матчах, и еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча за игру.
Статистика команд, цифры и факты
- “Черноморец” не проигрывает на своем поле в УПЛ в четырех матчах: три победы и ничья.
- “Минай” в десяти турах проиграл шесть раз – больше всех в чемпионате.
- “Минай” не может забить больше одного гола за 90 минут.
- Роман Григорчук и Владимир Шаран обыгрывали друг друга по два раза.
- “Черноморец” еще ни разу побеждал “Минай” на своем поле.
Последние пять матчей Черноморца и Миная
Черноморец
- 08.10 “Кривбасс” 0:1 (УПЛ)
- 30.09 “Заря” 0:0 (УПЛ)
- 27.09 “Кривбасс” 2:1 (Кубок Украины)
- 22.09 “Александрия” 5:1 (УПЛ)
- 16.09 “Полесье” 1:0 (УПЛ)
Минай
- 08.10 “Рух” 0:0 (УПЛ)
- 01.10 “Оболонь” 0:1 (УПЛ)
- 27.09 “Виктория” 0:1 (Кубок Украины)
- 23.09 “Полесье” 1:2 (УПЛ)
- 16.09 “Александрия” 1:1 (УПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами – по 1:0. Сезоном ранее в УПЛ команды сыграли вничью 2:2.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|3
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|+6
|16
|0
|5
|Черноморец
|10
|5
|1
|4
|15-11
|+4
|16
|0
|6
|Динамо Киев
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|-4
|9
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|-12
|4
|0
Где смотреть матч Черноморец – Минай
Ставки и Коэффициенты на матч Черноморец – Минай
Прогноз на матч Черноморец – Минай от UA-Football
Сложно увидеть какие-то предпосылки для победы “Миная”, учитывая как “Черноморец” проводит свои домашние матчи. Кроме того, сложно представить, что одесситы не смогут забить в третьем туре подряд команде с худшей защитой в лиге. Прогноз – победа “Черноморца” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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