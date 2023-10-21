Черноморец - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.10.2023

Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур

21 октября 2023. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” 15:00 “Минай”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Минай” не выиграл еще ни одного матча в сезоне, и сделать это на поле “Черноморца”, не проигравшего ни одной домашней игры, будет крайне трудно.

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Новости Черноморца

“Черноморец” перед перерывом на паузу сборных набрал всего одно очко в матчах УПЛ с “Зарей” (0:0) и “Кривбассом” (0:1). Одесситы впервые со второго тура не забили, и сразу в двух матчах. А уже непосредственно перерыв в чемпионате “Черноморец” заполнил спаррингам с “Александрией” (1:3) и “ЛНЗ” (1:1). Тоже без побед.

Говорить о каком-то кризисе пока рано, но матч с главным аутсайдером лиги “Минаем” станет хорошим индикатором нынешнего состояния “Черноморца”.

Все-таки единственный гол в матче с “Кривбассом” команда Григорчука пропустила после нее самого убедительного пенальти, а свои шансы одесситы не реализовали. Подвела одесситов реализация и в игре с “Зарей”. Впрочем, в этом матче обе команды наиграли на гол.

Новости Миная

В турнирной таблице УПЛ 2023/24 осталось только два нуля: “Динамо” Киев ни разу не играло вничью, а “Минай” ни разу не победил. В последний раз закарпатская команда набирала три очка в Премьер-лиге еще в мае.

Сами футболисты “Миная” говорят, что паники по этому поводу не испытывает. Скорее команда находится в как-то смятении. “Откровенно говоря, ребята сами не понимают, почему нам так тяжело дается каждое очко”, – заметил Дмитрий Немчанинов.

Футболисты и тренеры “Миная” часто говорят о реализации, и это действительно проблема. “Минай” не забил ни одного гола в трех последних матчах, и еще ни разу в этом сезоне не забивал больше одного мяча за игру.

Статистика команд, цифры и факты

“Черноморец” не проигрывает на своем поле в УПЛ в четырех матчах: три победы и ничья.

“Минай” в десяти турах проиграл шесть раз – больше всех в чемпионате.

“Минай” не может забить больше одного гола за 90 минут.

Роман Григорчук и Владимир Шаран обыгрывали друг друга по два раза.

“Черноморец” еще ни разу побеждал “Минай” на своем поле.

Последние пять матчей Черноморца и Миная

Черноморец

08.10 “Кривбасс” 0:1 (УПЛ)

30.09 “Заря” 0:0 (УПЛ)

27.09 “Кривбасс” 2:1 (Кубок Украины)

22.09 “Александрия” 5:1 (УПЛ)

16.09 “Полесье” 1:0 (УПЛ)

Минай

08.10 “Рух” 0:0 (УПЛ)

01.10 “Оболонь” 0:1 (УПЛ)

27.09 “Виктория” 0:1 (Кубок Украины)

23.09 “Полесье” 1:2 (УПЛ)

16.09 “Александрия” 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами – по 1:0. Сезоном ранее в УПЛ команды сыграли вничью 2:2.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 4 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 5 Черноморец 10 5 1 4 15-11 +4 16 0 6 Динамо Киев 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 10 0 4 6 6-18 -12 4 0

Где смотреть матч Черноморец – Минай

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Прогноз на матч Черноморец – Минай от UA-Football

Сложно увидеть какие-то предпосылки для победы “Миная”, учитывая как “Черноморец” проводит свои домашние матчи. Кроме того, сложно представить, что одесситы не смогут забить в третьем туре подряд команде с худшей защитой в лиге. Прогноз – победа “Черноморца” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.