Динамо Киев - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.10.2023

Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур

22 октября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев 17:00 “Днепр-1”

Телетрансляция – 2+2, ютуб-канал “Динамо” Киев

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“После таких матчей хочеться не в футбол играть, а пойти в другую профессию”, – в сердцах воскликнул Виталий Буяльский после поражения в игре с “Полесье”. Однако Буяльский остается игроком "Динамо" и ему придется вывести киевлян на матч с “Днепром-1”, который выиграл в УПЛ три последние игры, не пропустив ни разу.

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Новости Динамо

Даже сыграв на четыре матча меньше других команд УПЛ, “Динамо” остается самой результативной командой чемпионата. Однако как говорит известная футбольная мудрость, чемпионаты выигрываются защитой, а с пропущенными мячами у киевлян беда. Только “Ворскла”, “ЛНЗ”, “Александрий” и “Минай” пропустили больше киевлян. Сложно рассчитывать на золотые медали в УПЛ, если пропускаешь почти два гола за матч.

В последних семи турах “Динамо” пропустило семь голов. И если в матчах с “ЛНЗ” (4:2) и “Александрией” (4:2) команда Мирчи Луческу забила банально больше своих конкурентов, то в игре с “Полесью” киевляне умудрились упустить победу 2:1 сопернику, который играл в меньшинстве.

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Мирча Луческу, как известно, не прокомментировал журналистам поражение “Полесью”, но футболистам “Динамо” румынский специалист должен бы донести, что так защищаться попросту нельзя. Конечно, отсутствие качественных центральных защитников – это важный фактор, но он не определяющий.

К слову, Денис Попов восстановился еще в расположении сборной, по потери “Динамо” остаются впечатляющими. Лидер команды Андрей Ярмоленко вылетел на несколько месяцев, по-прежнему нет Шапаренко, Караваев получил дисквалификацию.

Новости Днепра-1

Юрий Максимов провел во главе “Днепра-1” пять матчей, и еще ни одного не проиграл. Единственное разочарование – вылет от “Полесья” в Кубке Украины, но в Житомире решающим стал один единственный промах с точки с серии пенальти.

В чемпионате Украины СК “Днепр-1” уже не пропускает в трех матчах подряд, лучше серия только у “Колоса” (четыре). В целом, “Днепр-1” пропустил в восьми матчах лиги пять голов – у вице-чемпиона Украины лучшая защита в лиге.

По словам футболистов “Днепра-1”, команда после прихода Максимова значительно прибавила в дисциплине и организации. СК активнее стал идти в прессинг на чужой половине, и в целом действует активнее.

Конечно, в исполнении “Днепра-1” пока нет зрелищной игры в атаке, но свои моменты команда Максимова находит, а с ними и приходят голы. Прогрессируют футбисты и в индивидуальном плане, к примеру в прошлом туре свой первый гол за команду забил Александр Филиппов.

Матч с “Динамо” пропустят только Когут и Третьяков.

Статистика команд, цифры и факты

“Динамо” забивает в 19 матчах чемпионата подряд (48 голов).

“Днепр-1” набрал в последних трех турах девять очков, это лучший показатель в лиге.

“Днепр-1” не пропускает в чемпионате 299 минут.

В семи матчах УПЛ при участии “Динамо” Киев было забито 35 голов.

“Динамо” выиграло все три домашних матча в УПЛ.

Мирча Луческу выиграл десять тренерских дуэлей у Юрия Максимова, и проиграл лишь однажды, в сезоне 2021/22 против “Ворсклы”.

Юрий Максимов выиграл два матча у “Динамо” и десять проиграл.

Последние пять матчей Динамо и Днепра-1

Динамо

06.10 “Полесье” 2:3 (УПЛ)

01.10 “Александрия” 4:2 (УПЛ)

27.09 “Оболонь” 0:1 (Кубок Украины)

23.09 “ЛНЗ” 4:2 (УПЛ)

18.09 “Ворскла” 2:0 (УПЛ)

Днепр-1

07.10 “Верес” 2:0 (УПЛ)

02.10 “Металлист 1925” 1:0 (УПЛ)

27.09 “Полесье” 1:1 (Кубок Украины)

24.09 “Заря” 1:0 (УПЛ)

17.09 “Колос” 1:1 (УПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись формально гостевыми победами: “Днепр-1” выиграл 3:0, “Динамо” – 1:0. Всего киевляне выиграли шесть матчей в этом противостоянии, и дважды проиграли.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 3 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 4 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 5 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 6 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 7 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 8 Динамо Киев 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 9 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

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Прогноз на матч Динамо Киев – Днепр-1 от UA-Football

Это будет очень хорошая проверка состояния обеих команд. Насколько удачная серия “Днепра-1” показательна? Сможет ли лучшая атака лиги забить лучшей обороне? Сложно ли будет “Динамо” играть и без Ярмоленко, и без Караваева? Команда Луческу еще ни разу в этом сезоне не играла вничью. Может именно “Днепр-1” заставит ее поделить очки? Прогноз – победа “Динамо” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.