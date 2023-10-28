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Кривбасс — Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.10.2023
Останется ли "Кривбасс" лидером УПЛ?
Фото: fckryvbas.com
Команда Юрия Вернидуба посрамила всех критиков и изо всех сил держится за первую строчку таблицы. Но ему дышат в спину сразу несколько команд и одна из них — "Днепр-1".
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Кривбасс" 13:00 "Днепр-1"
- Новости "Кривбасса"
- Новости "Днепра-1"
- “Кривбасс”-”Днепр-1”. Статистика личных встреч
- “Кривбасс”-”Днепр-1”. Последние матчи команд
- “Кривбасс”-”Днепр-1”. Турнирное положение команд
- “Кривбасс”-”Днепр-1”. Ставка и коэффициенты
- “Кривбасс”-”Днепр-1”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 12-й тур
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Дмитрий Панчишин (Харьков)
"Кривбасс" 13:00 "Днепр-1"
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Новости "Кривбасса"
В последних матчах криворожан стандартная задача одна — безоговорочная победа. Именно так им удается держаться на чемпионской позиции. Однако "Полесье", "Шахтер" и "Днепр-1" как ближайшие конкуренты готовы использовать любую ошибку подопечных Юрия Вернидуба и сбросить их с места под солнцем.
Сам матч против "спортклубовцев" трудно назвать просто дерби Днепровщины — это будет битва за первую позицию в таблице. Но сам Юрий Николаевич отзывается довольно сдержанно:
"Мы не смотрим в турнирную таблицу. Идем от матча к матчу, говорил это еще с начала чемпионата. После 30-го тура посмотрим, где остановимся".
И такая позиция вполне понятна, ведь "Кривбасс" не имеет слишком больших успехов в статусных поединках — поражения от "Александрии" и "Руха" в чемпионате и проигрыш "Черноморцу" в Кубке. Главная сила "бело-черно-красных" заключается в получении максимума там, где это нужно делать по умолчанию. Такие поединки у них будут в каждом туре, и далеко не всегда в них будет иметь значение боевой дух.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук — Дибанго, Бескоровайный, Стецков, Понедельник — Бизимана, Илич — Задерака, Хомченовский, Вакулко — Кожушко
Новости "Днепра-1"
Путь днепровской команды однозначно стоит киносценария. Сначала был вылет из квалификаций сразу трех европейских турниров (эту тему не обсуждали только ленивые болельщики), а затем — приглашение опытного тренера и резкое возвращение к прежним результатам.
Если до конца сентября "Днепр-1" имел только одну победу, то сейчас "спортклубовцы" праздновали победы четыре раза подряд. Команда не боится оппонентов любого калибра, что показали последние матчи с киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" (последняя была принципиальным соперником, ведь раньше Юрий Максимов был там главным тренером). Подарок с небес, не иначе.
Хавбек "Днепра-1" Богдан Леднев тепло отзывается о подходе главного тренера:
“Юрий Максимов заставил игроков действовать по новым правилам. Теперь все футболисты "Днепра-1" должны работать в отборе, навязывать сопернику прессинг и грамотно действовать в обороне. Игроки значительно улучшили навыки защитных действий, благодаря чему больше работают с мячом. Это позволяет создавать больше моментов у чужих ворот, а также заканчивать поединки без пропущенных голов.”
И такой подход действительно оправдал себя: из семи последних матчей "Днепр-1" в пяти случаях сохранял свои ворота в неприкосновенности. Но в дальнейшем команду ждет ужасный календарь — "Рух", "Шахтер", "Черноморец", "Ворскла" и "Полесье". Однако основной костяк исполнителей уже наигран, атмосфера стала спокойнее, поэтому можно играть и достигать результата.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин — Каплиенко, Кравец, Сваток, Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Леднев, Пихаленок, Гуцуляк — Филиппов
“Кривбасс”-”Днепр-1”. Статистика личных встреч
Пути этих команд пересекались дважды в рамках УПЛ. По количеству побед со стороны обеих команд наблюдается паритет — по одному матчу (2:1 и 1:0 соответственно).
“Кривбасс”-”Днепр-1”. Последние матчи команд
Два последних матча криворожан закончились победами на "Черноморцем" и "Металлистом 1925".
Тем временем Юрий Максимов не отстает и переигрывает сразу двух тренерских соперников — Мирчу Луческу и Виктора Скрипника.
“Кривбасс”-”Днепр-1”. Турнирное положение команд
"Кривбасс" в лидерах, "Днепр-1" на четвертой строчке. В целом положение хорошее, но Юрий Вильевич наверняка хочет занять несколько более выгодную позицию в таблице.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Полесье
|11
|7
|1
|3
|18-8
|+10
|22
|0
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|+10
|21
|0
|4
|СК Днепр-1
|10
|6
|3
|1
|13-7
|+6
|21
|0
|5
|Рух
|10
|5
|4
|1
|19-10
|+9
|19
|0
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|7
|Динамо
|8
|5
|0
|3
|22-14
|+8
|15
|0
|8
|Колос
|11
|3
|6
|2
|7-7
|0
|15
|0
|9
|Ворскла
|11
|4
|1
|6
|12-21
|-9
|13
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|11
|2
|3
|6
|7-17
|-10
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|8-15
|-7
|9
|0
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|-9
|6
|0
|16
|ФК Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|-15
|4
|0
“Кривбасс”-”Днепр-1”. Ставка и коэффициенты
“Кривбасс”-”Днепр-1”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 2:2. "Спортклубовцам" в этом поединке будет очень трудно, ведь команда Вернидуба постоянно будет идти в атаки. Однако прогнозируем, что гости забьют, а сам матч закончится волевой ничьей.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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