Кривбасс — Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.10.2023

Команда Юрия Вернидуба посрамила всех критиков и изо всех сил держится за первую строчку таблицы. Но ему дышат в спину сразу несколько команд и одна из них — "Днепр-1".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 12-й тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Дмитрий Панчишин (Харьков)

"Кривбасс" 13:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Київстар ТВ

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Кривбасс — Днепр-1 Смотреть трансляцию

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Кривбасса"

В последних матчах криворожан стандартная задача одна — безоговорочная победа. Именно так им удается держаться на чемпионской позиции. Однако "Полесье", "Шахтер" и "Днепр-1" как ближайшие конкуренты готовы использовать любую ошибку подопечных Юрия Вернидуба и сбросить их с места под солнцем.

Сам матч против "спортклубовцев" трудно назвать просто дерби Днепровщины — это будет битва за первую позицию в таблице. Но сам Юрий Николаевич отзывается довольно сдержанно:

"Мы не смотрим в турнирную таблицу. Идем от матча к матчу, говорил это еще с начала чемпионата. После 30-го тура посмотрим, где остановимся".

И такая позиция вполне понятна, ведь "Кривбасс" не имеет слишком больших успехов в статусных поединках — поражения от "Александрии" и "Руха" в чемпионате и проигрыш "Черноморцу" в Кубке. Главная сила "бело-черно-красных" заключается в получении максимума там, где это нужно делать по умолчанию. Такие поединки у них будут в каждом туре, и далеко не всегда в них будет иметь значение боевой дух.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук — Дибанго, Бескоровайный, Стецков, Понедельник — Бизимана, Илич — Задерака, Хомченовский, Вакулко — Кожушко

Новости "Днепра-1"

Путь днепровской команды однозначно стоит киносценария. Сначала был вылет из квалификаций сразу трех европейских турниров (эту тему не обсуждали только ленивые болельщики), а затем — приглашение опытного тренера и резкое возвращение к прежним результатам.

Если до конца сентября "Днепр-1" имел только одну победу, то сейчас "спортклубовцы" праздновали победы четыре раза подряд. Команда не боится оппонентов любого калибра, что показали последние матчи с киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" (последняя была принципиальным соперником, ведь раньше Юрий Максимов был там главным тренером). Подарок с небес, не иначе.

Хавбек "Днепра-1" Богдан Леднев тепло отзывается о подходе главного тренера:

“Юрий Максимов заставил игроков действовать по новым правилам. Теперь все футболисты "Днепра-1" должны работать в отборе, навязывать сопернику прессинг и грамотно действовать в обороне. Игроки значительно улучшили навыки защитных действий, благодаря чему больше работают с мячом. Это позволяет создавать больше моментов у чужих ворот, а также заканчивать поединки без пропущенных голов.”

И такой подход действительно оправдал себя: из семи последних матчей "Днепр-1" в пяти случаях сохранял свои ворота в неприкосновенности. Но в дальнейшем команду ждет ужасный календарь — "Рух", "Шахтер", "Черноморец", "Ворскла" и "Полесье". Однако основной костяк исполнителей уже наигран, атмосфера стала спокойнее, поэтому можно играть и достигать результата.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин — Каплиенко, Кравец, Сваток, Адамюк — Рубчинский, Бабенко — Леднев, Пихаленок, Гуцуляк — Филиппов

“Кривбасс”-”Днепр-1”. Статистика личных встреч

Пути этих команд пересекались дважды в рамках УПЛ. По количеству побед со стороны обеих команд наблюдается паритет — по одному матчу (2:1 и 1:0 соответственно).

“Кривбасс”-”Днепр-1”. Последние матчи команд

Два последних матча криворожан закончились победами на "Черноморцем" и "Металлистом 1925".

Тем временем Юрий Максимов не отстает и переигрывает сразу двух тренерских соперников — Мирчу Луческу и Виктора Скрипника.

“Кривбасс”-”Днепр-1”. Турнирное положение команд

"Кривбасс" в лидерах, "Днепр-1" на четвертой строчке. В целом положение хорошее, но Юрий Вильевич наверняка хочет занять несколько более выгодную позицию в таблице.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 11 7 1 3 18-8 +10 22 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 10 6 3 1 13-7 +6 21 0 5 Рух 10 5 4 1 19-10 +9 19 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо 8 5 0 3 22-14 +8 15 0 8 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

“Кривбасс”-”Днепр-1”. Ставка и коэффициенты

“Кривбасс”-”Днепр-1”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 2:2. "Спортклубовцам" в этом поединке будет очень трудно, ведь команда Вернидуба постоянно будет идти в атаки. Однако прогнозируем, что гости забьют, а сам матч закончится волевой ничьей.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.