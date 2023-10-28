Заря — Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.10.2023

Луганчане все еще имеют проблемы с результативностью. И матч против "Полесья" станет еще одним испытанием для подопечных Валерия Кривенцова.

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УПЛ. 12-й тур

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

"Заря" 16:00 "Полесье"

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Новости "Зари"

Не будем говорить о влиянии ухода ван Леувена на развал команды, которую голландец выстраивал шаг за шагом. Ведь все это и так понятно — была система и ее резко не стало.

На старте сезона у руля стал Ненад Лалатович, однако провалил дебютные матчи и ушел с должности. Возможно, это и к лучшему, ведь серб не получил кучу хейта в свой адрес. Скорее, было непонимание схемы с пятью защитниками, которую предлагал главный тренер, и с которой мало кто был знаком. Однако с новым коучем Валерием Кривенцовым дела наконец-то пошли вгору — четыре очка в последних двух матчах УПЛ и столько же в Лиге Конференций. И главное: игра стала более слаженной и уверенной, но все же надо работать над реализацией моментов.

Также интересно то, что постепенно в основе заигрываются новые футболисты — Данченко, Горбач, Мичин, Жан Клод и другие. Стоит отметить усилия Герреро, который стабильно несет угрозу для ворот соперников.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский — Вантух, Батагов, Джордан, Данченко — Яцык, Жан Клод — Горбач, Мичин, Антюх — Герреро

Новости "Полесья"

"Полесье" не успело дебютировать в УПЛ, а уже творит историю. Отметим удачную работу для медиа (в частности подписание профессионального контракта с Александром Усиком) и качественный подбор игроков — Макуана, Ариэльсон, Назаренко, Козак, Шабанов, Бойко и др.

Вложенные усилия сразу же начали приносить дивиденды — пока "полещуки" вторые. Правда, если "Динамо", "Днепр-1" и "Шахтер" победят в перенесенных из-за еврокубков матчах, то могут подвинуть житомирян с пьедестала.

На поле стадиона "Левый Берег" не смогут выйти Назаренко и Будковский, которые восстанавливаются после травм. Также матч пропускает Смоляков из-за перебора желтых карточек. Зато в команде появился еще один бразилец — Лукас Тейлор. Бывший игрок "Шахтера" уже дебютировал против полтавской "Ворсклы", поэтому стоит ждать его в заявке и на этот поединок.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинский, Шабанов — Кушниренко, Огиря — Козак, Грицук, Макуана — Ариелсон

“Заря”-”Полесье”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются между собой в рамках УПЛ.

“Заря”-”Полесье”. Последние матчи команд

Последний матч против "Черноморца" стал для "Зари" чрезвычайно результативным — 4 гола в ворота Рыбки.

Среди результатов "Полесья" отметим разгром "Ворсклы" в прошлом туре и победу над "Динамо", причем победные голы в последнем матче были забиты в меньшинстве.

“Заря”-”Полесье”. Турнирное положение команд

"Заря" занимает двенадцатое место, имея, как и другие еврокубковые игроки, игры в запасе. "Полесье" пока второе и отстает от "Кривбасса" лишь на один зачетный пункт.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 11 7 1 3 18-8 +10 22 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 10 6 3 1 13-7 +6 21 0 5 Рух 10 5 4 1 19-10 +9 19 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо 8 5 0 3 22-14 +8 15 0 8 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 9 Ворскла 11 4 1 6 12-21 -9 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 10 1 3 6 8-17 -9 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

“Заря”-”Полесье”. Ставка и коэффициенты

“Заря”-”Полесье”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Полесья" 0:1. Житомиряне сейчас на подъеме. Даже с учетом фактора домашнего поля для "Зари" и удачные выступления в еврокубках, у "Полесья" куда более значительная мотивация для победы в этом матче.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.