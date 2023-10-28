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Заря — Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.10.2023
Смогут ли луганчане одержать вторую победу подряд?
Фото: ФК Зоря Луганськ
Луганчане все еще имеют проблемы с результативностью. И матч против "Полесья" станет еще одним испытанием для подопечных Валерия Кривенцова.
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УПЛ. 12-й тур
Киевская область. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)
"Заря" 16:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Воля TV, Vodafone TV
Новости "Зари"
Не будем говорить о влиянии ухода ван Леувена на развал команды, которую голландец выстраивал шаг за шагом. Ведь все это и так понятно — была система и ее резко не стало.
На старте сезона у руля стал Ненад Лалатович, однако провалил дебютные матчи и ушел с должности. Возможно, это и к лучшему, ведь серб не получил кучу хейта в свой адрес. Скорее, было непонимание схемы с пятью защитниками, которую предлагал главный тренер, и с которой мало кто был знаком. Однако с новым коучем Валерием Кривенцовым дела наконец-то пошли вгору — четыре очка в последних двух матчах УПЛ и столько же в Лиге Конференций. И главное: игра стала более слаженной и уверенной, но все же надо работать над реализацией моментов.
Также интересно то, что постепенно в основе заигрываются новые футболисты — Данченко, Горбач, Мичин, Жан Клод и другие. Стоит отметить усилия Герреро, который стабильно несет угрозу для ворот соперников.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский — Вантух, Батагов, Джордан, Данченко — Яцык, Жан Клод — Горбач, Мичин, Антюх — Герреро
Новости "Полесья"
"Полесье" не успело дебютировать в УПЛ, а уже творит историю. Отметим удачную работу для медиа (в частности подписание профессионального контракта с Александром Усиком) и качественный подбор игроков — Макуана, Ариэльсон, Назаренко, Козак, Шабанов, Бойко и др.
Вложенные усилия сразу же начали приносить дивиденды — пока "полещуки" вторые. Правда, если "Динамо", "Днепр-1" и "Шахтер" победят в перенесенных из-за еврокубков матчах, то могут подвинуть житомирян с пьедестала.
На поле стадиона "Левый Берег" не смогут выйти Назаренко и Будковский, которые восстанавливаются после травм. Также матч пропускает Смоляков из-за перебора желтых карточек. Зато в команде появился еще один бразилец — Лукас Тейлор. Бывший игрок "Шахтера" уже дебютировал против полтавской "Ворсклы", поэтому стоит ждать его в заявке и на этот поединок.
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко — Кравченко, Чоботенко, Крушинский, Шабанов — Кушниренко, Огиря — Козак, Грицук, Макуана — Ариелсон
“Заря”-”Полесье”. Статистика личных встреч
Эти команды впервые встречаются между собой в рамках УПЛ.
“Заря”-”Полесье”. Последние матчи команд
Последний матч против "Черноморца" стал для "Зари" чрезвычайно результативным — 4 гола в ворота Рыбки.
Среди результатов "Полесья" отметим разгром "Ворсклы" в прошлом туре и победу над "Динамо", причем победные голы в последнем матче были забиты в меньшинстве.
“Заря”-”Полесье”. Турнирное положение команд
"Заря" занимает двенадцатое место, имея, как и другие еврокубковые игроки, игры в запасе. "Полесье" пока второе и отстает от "Кривбасса" лишь на один зачетный пункт.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Полесье
|11
|7
|1
|3
|18-8
|+10
|22
|0
|3
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|+10
|21
|0
|4
|СК Днепр-1
|10
|6
|3
|1
|13-7
|+6
|21
|0
|5
|Рух
|10
|5
|4
|1
|19-10
|+9
|19
|0
|6
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|7
|Динамо
|8
|5
|0
|3
|22-14
|+8
|15
|0
|8
|Колос
|11
|3
|6
|2
|7-7
|0
|15
|0
|9
|Ворскла
|11
|4
|1
|6
|12-21
|-9
|13
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|11
|2
|3
|6
|7-17
|-10
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|8-15
|-7
|9
|0
|15
|Верес
|10
|1
|3
|6
|8-17
|-9
|6
|0
|16
|ФК Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|-15
|4
|0
“Заря”-”Полесье”. Ставка и коэффициенты
“Заря”-”Полесье”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Полесья" 0:1. Житомиряне сейчас на подъеме. Даже с учетом фактора домашнего поля для "Зари" и удачные выступления в еврокубках, у "Полесья" куда более значительная мотивация для победы в этом матче.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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