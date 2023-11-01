Черноморец - Заря. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Кубка Украины на 01.11.2023

“Черноморец” получил больше времени на подготовку, поскольку его матч с “Шахтером” был перенесен на более поздний срок. Последняя игра одесситов датирована 21 октября.
Это был матч одиннадцатого тура УПЛ с “Минаем” (3:0). Одесситы выиграли 3:0, большую часть поединка превосходя аутсайдера Премьер-лиги. Однако при счете 1:0 случился спорный эпизод с неназначенным пенальти и в теории все могло сложиться для “Черноморца” иначе. После игры Роман Григорчук признал, что в не полной мере доволен своей командой.
“Черноморец” с это домашняя команда. Одесситы не проиграли еще ни одного матча на своем поле, но интересно, что единственной командой, которой удалось не уступить в гостей игре против одесситов является “Заря”.
Новости Зари
“Черноморец” после матча с “Зарей” в УПЛ 30 сентября провел два игры. “Заря” – четыре. Команда Кривенцова не только играла в субботу с “Полесьем”, но еще в начале октября ездила в Исландию на игру с “Брейдабликом” в Лиге конференций.
Поражение от “Полесье” стало для “Зари” первым за пять матчей. Его можно было избежать, но команда Кривенцова не реализовала большое количество голевых моментов. “Заря” выполнила 21 удар против 10 у “Полесье”, но не забила ни одного гола в отличие от новичка УПЛ (0:1).
“Без забитых мячей выиграть невозможно”, – сказал после матча Кривенцов. Его команда выдает контрастные результаты, выигрывая те матчи, которые должна была проиграть, и наоборот. Скучно в матчах “Зари” бывает редко.
Статистика команд, цифры и факты
“Черноморец” в сезоне 2023/24 выиграл пять из шести домашних матчей (еще одна ничья).
Комадна Романа Григорчука не пропускала больше гола за матч с первого сентября.
Роман Григорчук и Виктор Кривенцов дважды противостояли друг другу и дважды их матчи заканчивались ничьими.
Выездные показатели “Зари” в сезоне 2022/23: три победы, три поражения, два ничьи.
“Черноморец” не может выиграть у “Зари” с 2017 года.
Последние пять матчей Черноморца и Зари
Черноморец
21.10 “Минай” 3:0 (УПЛ)
08.10 “Кривбасс” 0:1 (УПЛ)
30.09 “Заря” 0:0 (УПЛ)
27.09 “Кривбас” 2:1 (Кубок Украины)
22.09 “Александрия” 5:1 (УПЛ)
Заря
28.10 “Полесье” 0:1 (УПЛ)
20.10 “Оболонь” 4:2 (УПЛ)
12.10 “Мариуполь” 1:0 (УПЛ)
05.10 “Брейдаблик” 1:0 (Лига конференций)
30.09 “Черноморец” 0:0 (УПЛ)
Личные встречи
Сентябрьский матч в УПЛ прервал серию поражений “Черноморца” против “Зари” (0:0). До этой игры в четырех подряд поединках побеждала луганская команда, каждый раз забивая не менее три голов.
“Заря” – неудобный соперник для “Черноморца”. Однако в сезоне 2023/24 команда Романа Григорчука уверенно проводит домашние матчи. Кроме того, одесситы получили возможность усиленно готовиться к этому матчу, а у “Зари” было меньше дней для отдыха. Прогноз – победа “Черноморца” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.