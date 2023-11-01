Черноморец - Заря. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Кубка Украины на 01.11.2023

Кубок Украины, четвертьфинал

1 ноября 2023. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” 15:00 “Заря”

Телетрансляция – Ютуб "Черноморца"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Черноморец” и “Заря” чуть более месяца встречались в чемпионате, и в той игре, тоже в Одессе, команды победителя не выявили. В среду одной из команд придется победить, чтобы выйти в полуфинал.

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Новости Черноморца

“Черноморец” получил больше времени на подготовку, поскольку его матч с “Шахтером” был перенесен на более поздний срок. Последняя игра одесситов датирована 21 октября.

Это был матч одиннадцатого тура УПЛ с “Минаем” (3:0). Одесситы выиграли 3:0, большую часть поединка превосходя аутсайдера Премьер-лиги. Однако при счете 1:0 случился спорный эпизод с неназначенным пенальти и в теории все могло сложиться для “Черноморца” иначе. После игры Роман Григорчук признал, что в не полной мере доволен своей командой.

“Черноморец” с это домашняя команда. Одесситы не проиграли еще ни одного матча на своем поле, но интересно, что единственной командой, которой удалось не уступить в гостей игре против одесситов является “Заря”.

Новости Зари

“Черноморец” после матча с “Зарей” в УПЛ 30 сентября провел два игры. “Заря” – четыре. Команда Кривенцова не только играла в субботу с “Полесьем”, но еще в начале октября ездила в Исландию на игру с “Брейдабликом” в Лиге конференций.

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Поражение от “Полесье” стало для “Зари” первым за пять матчей. Его можно было избежать, но команда Кривенцова не реализовала большое количество голевых моментов. “Заря” выполнила 21 удар против 10 у “Полесье”, но не забила ни одного гола в отличие от новичка УПЛ (0:1).

“Без забитых мячей выиграть невозможно”, – сказал после матча Кривенцов. Его команда выдает контрастные результаты, выигрывая те матчи, которые должна была проиграть, и наоборот. Скучно в матчах “Зари” бывает редко.

Статистика команд, цифры и факты

“Черноморец” в сезоне 2023/24 выиграл пять из шести домашних матчей (еще одна ничья).

Комадна Романа Григорчука не пропускала больше гола за матч с первого сентября.

Роман Григорчук и Виктор Кривенцов дважды противостояли друг другу и дважды их матчи заканчивались ничьими.

Выездные показатели “Зари” в сезоне 2022/23: три победы, три поражения, два ничьи.

“Черноморец” не может выиграть у “Зари” с 2017 года.

Последние пять матчей Черноморца и Зари

Черноморец

21.10 “Минай” 3:0 (УПЛ)

08.10 “Кривбасс” 0:1 (УПЛ)

30.09 “Заря” 0:0 (УПЛ)

27.09 “Кривбас” 2:1 (Кубок Украины)

22.09 “Александрия” 5:1 (УПЛ)

Заря

28.10 “Полесье” 0:1 (УПЛ)

20.10 “Оболонь” 4:2 (УПЛ)

12.10 “Мариуполь” 1:0 (УПЛ)

05.10 “Брейдаблик” 1:0 (Лига конференций)

30.09 “Черноморец” 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

Сентябрьский матч в УПЛ прервал серию поражений “Черноморца” против “Зари” (0:0). До этой игры в четырех подряд поединках побеждала луганская команда, каждый раз забивая не менее три голов.

Ставки и Коэффициенты на матч Черноморец – Заря

Прогноз на матч Черноморец – Заря от UA-Football

“Заря” – неудобный соперник для “Черноморца”. Однако в сезоне 2023/24 команда Романа Григорчука уверенно проводит домашние матчи. Кроме того, одесситы получили возможность усиленно готовиться к этому матчу, а у “Зари” было меньше дней для отдыха. Прогноз – победа “Черноморца” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.