Динамо Киев - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.11.2023

Чемпионат Украины, 13-й тур

3 ноября 2023. Киев, “Динамо им. В. Лобановского”

“Динамо” Киев 17:00 “Шахтер”

Телетрансляция – 2+2, Динамо TV, официальный ютуб-канал “Динамо" Киев, ютуб-канал Footballhub

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Шахтер” и “Динамо” разделены в турнирной таблице всего пять очками, но пропасть в настроение между командами гораздо больше. “Шахтер” получил нового тренера, который вызвал энтузиазм и радость у футболистов, “Динамо” взяло всего одно очко в последних трех турах, и скатывается вниз в турнирной таблице.

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Новости Динамо

“Динамо” начало сезон с бразильским девизом “вы забьете нам сколько можете, а мы сколько захотим”. У киевлян была и остается одна из худших оборон в лиге, но при этом киевляне много забивали. Однако с травмой Ярмоленко качество в атаке “Динамо” пропало, и в последних двух турах киевляне забили всего один гол за 180 минут, хотя во всех предыдущих матчах у них было как минимум два гола за игру.

Мирча Луческу все чаще стал говорить о том, что у него молодая команда, и ему пока не удается сделать из нее что-то целостное. Тренер “Динамо” пока не находится под угрозой увольнения, хотя критиков его работы становится все больше. Но поможет ли “Динамо” простая смена тренера при сохранении нынешней кадровой политики?

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К примеру, атака “Динамо” показывает свою дисфункциональность в игре не только с мячом, но и без него. Футболисты киевского клуба часто допускают простые позиционные ошибки, которые сводят на нет все коллективные действия. Дело в классе, опыте, футбольном интеллекте, а не только в тренерских установках.

Помимо травмированных Диалло, Кабаева и Ярмоленко, в матче с “Шахтером” не сыграет и Владислав Ванат, получивший удаление в игре с “Колосом”. Кто заменит его в атаке, вопрос остается открытым. Это может быть Бенито или 17-летний Матвей Пономаренко, много забивающий за молодежную команду.

Новости Шахтера

Футболисты “Шахтера” перетерпели сложные несколько месяцев с Патриком ван Леувеном, и перед игрой с “Барселоной” получили нового постоянного тренера. Команда довольна. Фраза Георгия Судакова о 15 минутах теории войдет в украинский фольклор, и в целом Марино Пушич по темпераменту больше соответствует этой группе футболистов.

Под руководством 52-летнего Пушича “Шахтер” провел всего два матча, проиграв “Барселоне” (1:2) и обыграв “Викторию” Сумы (3:0) в Кубке Украины. Сложно по этим матчам делать какие-то выводы, из силы и слабости соответственно двух соперников.

“Ворскла” остается единственной командой в чемпионате Украины, которой удалось обыграть “Шахтер”. Также чемпион Украины дважды проиграл в матчах Лиги чемпионов. “Шахтер” забивал голы во всех без исключений матчах сезона 2023/24.

“Шахтер” остается без травмированных Лемкина, Петряка и Траоре. Тарас Степаненко – под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

“Динамо” не может выиграть у “Шахтера” в четырех матчах подряд (две ничьи, два поражения). В УПЛ – шесть матчей без побед (три ничьи, три поражения).

“Шахтер” забивает в УПЛ в 39 матчах подряд (89 голов).

В последний раз “Динамо” играло вничью на своем поле в УПЛ как в раз в игре с “Шахтером” (22 апреля 2023 года, 1:1).

Среди действующих игроков лучший бомбардир “Шахтера” в матчах с “Динамо” – Тарас Степаненко (три гола), у “Динамо” – Виталий Буяльский (два гола).

“Динамо” остается самой зрелищной командой чемпионата Украины (23 забитых и 15 пропущенных голов).

“Ворскла” остается единственной командой, которой не удалось забить “Динамо” в УПЛ 2023/24.

“Динамо” выиграло всего один из последних 12 матчей против “Шахтера” в УПЛ.

Последние пять матчей Динамо и Шахтер

Динамо

28.10 “Колос” 1:1 (УПЛ)

22.10 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)

06.10 “Полесье” 2:3 (УПЛ)

01.10 “Александрия” 4:2 (УПЛ)

27.09 “Оболонь” 0:1 (Кубок Украины)

Шахтер

30.10 “Виктория” Сумы 3:0 (Кубок Украины)

25.10 “Барселона” 1:2 (Лига чемпионов)

21.10 “ЛНЗ” 3:0 (УПЛ)

04.10 “Антверпен” 3:2 (Лига чемпионов)

30.09 “Ворскла” 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

Апрельская встреча между командами в прошлом сезоне завершилась ничьей. Ранее в октября 2022 года “Шахтер” выиграл 3:1. Обе встречи состоялись в рамках УПЛ. Общая статистика в чемпионате Украины – 26 побед “Шахтера”, 25 “Динамо”, 19 ничьих. Разница мячей 86:84 в пользу “Шахтера”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 СК Днепр-1 12 7 3 2 15-10 +5 24 0 4 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 5 Рух 12 5 5 2 19-12 +7 20 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо Киев 9 5 1 3 23-15 +8 16 0 8 Колос 12 3 7 2 8-8 0 16 0 9 Ворскла 12 4 2 6 14-23 -9 14 0 10 ЛНЗ 12 3 3 6 11-15 -4 12 0 11 Металлист 1925 11 3 3 5 9-12 -3 12 0 12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 -9 12 0 13 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 14 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0 15 Верес 11 1 4 6 8-17 -9 7 0 16 ФК Минай 12 0 5 7 6-21 -15 5 0

Где смотреть матч Динамо Киев – Шахтер

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Прогноз на матч Динамо Киев – Шахтер от UA-Football

Шансы “Динамо” на победу расцениваются как один к четырем, и можно понять почему. Команда Мирчи Луческу перестала побеждать, она осталась без двух ключевых футболистов (Ярмоленко и Ванат), а третий (Шапаренко) только недавно восстановился от травмы, а у “Шахтера” нет проблем с составом, и команда испытывает эмоциональный подъем от смены тренеры. Недавняя история встреч тоже не в пользу киевлян. Прогноз – победа “Шахтера” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.