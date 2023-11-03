ЛНЗ - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.11.2023

В рамках 13-го тура чемпионата Украины состоится очный поединок между середняками таблицы. ЛНЗ на своем поле примет ковалевский "Колос". Встреча пройдет на домашнем стадионе новичка УПЛ - на "Черкассы-Арена". Матч прогнозирует будет напряженным, так как разница между коллективами составляет лишь только четыре очка.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

4.11.2023. Черкассы, "Черкассы-Арена"

Арбитр: Дьордь Назарий

ЛНЗ 13:00 "Колос"

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ЛНЗ: последние новости

Учитывая, что это лишь первый сезон в истории клуба в элитном дивизионе, то 10-е место после 12-ти туров достаточно приличный показатель. Впрочем черкасской команде не хватает определенной стабильности.

В последних 5-ти турах ЛНЗ закономерно проиграл киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру", со счетом 2:4 и 0:3, соответственно. Также за этот период времени подопечные Олега Дулуба расписали нулевые ничьи: с ровенским "Вересом" на выезде и на своем поле с "Александрией".

А в последнем туре ЛНЗ выдал солидный матч против своего прямого конкурента "Оболони". Черкасский коллектив дома разгромил "пивоваров" - 3:0. Благодаря этой победе, ЛНЗ сравнялся с командой Валерия Иващенко по очкам и обошел киевскую команду в турнирной таблице.

Скорее всего Дулуб выпустит аналогичный стартовый состав, который был в прошлом матч. Было бы нелогично менять что-то после уверенной победы.

Орієнтовний склад ЛНЗ: Пеньков, Калюжный, Шестаков, Бойко, Пасич, Норенков, Тищенко, Муравский, Хобленко, Ковалев, Стасюк.

"Колос": последние новости

Команда Ярослава Вишняка имеет в своем активе беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 поединков. Последний раз в рамках УПЛ "Колос" проигрывал аж 3-го сентября. Тогда клуб из Ковалевки на своем поле разгромно уступил криворожскому "Кривбассу" (0:3). На первый взгляд этот статистический показатель выглядит мощно. Однако стоит отметить, что за этот период "Колос" одержал лишь одну победу - в гостевом матче против "Александрии (1:0).

Во всех остальных матчах подопечные Вишняка расписали 5 ничьих. С киевским "Динамо" и "Днепром-1" - оба матча закончились со счетом 1:1. А с "Металлистом 1925", полтавской "Ворсклой" и "Полесьем" был зафиксирован счет 0:0.

"Колос" в этом сезоне демонстрирует очень закрытый футбол. Подопечные Вишняка имеют серьезные проблемы с реализацией, так как забили лишь 8 голов за 12 туров. Для сравнения, лишь "Александрия" и "Минай" поразили ворота соперника меньшее количество раз.

Однако при этом стоит отметить, что "Колос" на уровне с "Полесьем" имеет лучшую оборону в УПЛ текущей кампании. Ковалевский клуб пропустил всего 8 мячей.

Орієнтовний склад "Колоса": Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Демченко, Милько, Лучкевич, Диего, Салабай, Ильин.

ЛНЗ - "Колос". Последние личные встречи

Это будет первый официальный поединок в истории команд. До этого ЛНЗ и "Колос" встречались только один раз, в рамках товарищеского матча. Прошлым летом в июле черкасская команда одержала минимальную победу - со счетом 1:0.

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ЛНЗ - "Колос". Ставка и коэффициенты

ЛНЗ - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 0:0. Букмекеры не отдают явного преимущества ни одной из команд. Следует ожидать достаточно закрытый и осторожный футбол с обеих сторон. Учитывая склонность "Колоса" в этом сезоне к ничейным результатам и лучшую оборону в лиге, обнадеживающе будет ожидать большое количество голов в этой паре. Наиболее привлекательно и одновременно реалистично выглядит ставка на нулевую ничью.