Оболонь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.11.2023

“Оболонь” в последний раз побеждала более месяца назад, в матче с “Металлистом 1925”. В субботу киевская команда постарается не только прервать свою серию без побед, но и отомстить “Ворскле” за недавнее разгромное поражение в четвертьфинале Кубка Украины.
Матч “Оболони” с “Рухом” в понедельник замыкал последний прошлый, 13-й тур. Киевская команда была близка к тому, чтобы набрать три очка, но пропустила второй гол за семь минут до конца основного времени (2:2). Более того – в конце матча “Рух” едва не забил третий.
Победу “Руха”, скорее, нельзя было бы назвать справедливым результатом. Команда Валерия Иващенко большую часть матча действовала дисциплинированно и организованно, четко действуя в соответствии со своим игровым планом. Два забитых гола не были случайны. Но все ошибок в концентрации избежать не удалось, и одаренный вингер “Руха” Илья Квасница дважды ими воспользовался.
“Оболонь” в этой игре явно сделала прогресс, по сравнению с матчем с “Ворсклой” в Кубке, когда команда Иващенко уступили сопернику по всем статьям (0:3). Кроме того, киевская команда прервала свою серию из трех поражений подряд.
Новости Ворсклы
“Ворскла” смогла не пропустить от “Миная” (0:0) и этим фактом был доволен Виктор Скрипник. Учитывая, что до встречи с закарпатцами “Ворскла” пропустила восемь голов в трех матчах, это действительно не самый худший повод для радости.
Но если посмотреть с другой стороны, у “Миная” худшая атака лиги, и это единственная команда чемпионата без побед. “Ворскла” могла оставить соперника без каки-либо очок, но Степанюк в конце матча не реализовал пенальти, промахнувшись мимо ворот. Ко всему прочему, получил удаление Александр Скляр.
Матч с “Минаем” продлил серию “Ворсклы” без побед до пяти. Команда Виктора Скрипника остается во второй половине турнирной таблицы.
Статистика команд, цифры и факты
Матч “Оболонь” – “Ворскла” станет дебютным в УПЛ для судьи Кристины Козорог.
“Оболонь” (в ее нынешнем виде) и “Ворскла” никогда ранее не встречались в Премьер-лиге.
“Ворскла” не может выиграть в чемпионате с 30 сентября (три ничьи, два поражения), а “Оболонь” – с восьмого октября (два поражения, ничья).
“Оболонь” выиграла один из шести домашних матчей в УПЛ, “Ворскла” – два из шести гостевых.
“Ворскла” остается командой с худшей защитой в УПЛ (23 пропущенных гола, столько же у “Миная”, сыгравшего на матч больше).
Вряд ли “Оболонь” снова проиграет “Ворскле” на своем поле 0:3, как это было в матче Кубка. Для киевской команды это была одна из худших игр сезона, у полтавцев – одна из лучших. Обе команды не демонстрируют стабильность, и в таких противостояниях часто можно ожидать ничью. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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