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Оболонь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.11.2023

Украина

Вторая встреча команд за девять дней

Оболонь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.11.2023

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
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Чемпионат Украины, 14-й тур

11 ноября 2023. Киев, “Оболонь Арена”

“Оболонь” 13:00 “Ворскла”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Оболонь” в последний раз побеждала более месяца назад, в матче с “Металлистом 1925”. В субботу киевская команда постарается не только прервать свою серию без побед, но и отомстить “Ворскле” за недавнее разгромное поражение в четвертьфинале Кубка Украины.

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Содержание

Новости Оболони

Матч “Оболони” с “Рухом” в понедельник замыкал последний прошлый, 13-й тур. Киевская команда была близка к тому, чтобы набрать три очка, но пропустила второй гол за семь минут до конца основного времени (2:2). Более того – в конце матча “Рух” едва не забил третий.

Победу “Руха”, скорее, нельзя было бы назвать справедливым результатом. Команда Валерия Иващенко большую часть матча действовала дисциплинированно и организованно, четко действуя в соответствии со своим игровым планом. Два забитых гола не были случайны. Но все ошибок в концентрации избежать не удалось, и одаренный вингер “Руха” Илья Квасница дважды ими воспользовался.

“Оболонь” в этой игре явно сделала прогресс, по сравнению с матчем с “Ворсклой” в Кубке, когда команда Иващенко уступили сопернику по всем статьям (0:3). Кроме того, киевская команда прервала свою серию из трех поражений подряд.

Новости Ворсклы

“Ворскла” смогла не пропустить от “Миная” (0:0) и этим фактом был доволен Виктор Скрипник. Учитывая, что до встречи с закарпатцами “Ворскла” пропустила восемь голов в трех матчах, это действительно не самый худший повод для радости.

Но если посмотреть с другой стороны, у “Миная” худшая атака лиги, и это единственная команда чемпионата без побед. “Ворскла” могла оставить соперника без каки-либо очок, но Степанюк в конце матча не реализовал пенальти, промахнувшись мимо ворот. Ко всему прочему, получил удаление Александр Скляр.

Матч с “Минаем” продлил серию “Ворсклы” без побед до пяти. Команда Виктора Скрипника остается во второй половине турнирной таблицы.

Статистика команд, цифры и факты

  • Матч “Оболонь” – “Ворскла” станет дебютным в УПЛ для судьи Кристины Козорог.
  • “Оболонь” (в ее нынешнем виде) и “Ворскла” никогда ранее не встречались в Премьер-лиге.
  • “Ворскла” не может выиграть в чемпионате с 30 сентября (три ничьи, два поражения), а “Оболонь” – с восьмого октября (два поражения, ничья).
  • “Оболонь” выиграла один из шести домашних матчей в УПЛ, “Ворскла” – два из шести гостевых.
  • “Ворскла” остается командой с худшей защитой в УПЛ (23 пропущенных гола, столько же у “Миная”, сыгравшего на матч больше).

Последние пять матчей Оболони и Ворсклы

Оболонь

  • 05.11 “Рух” 2:2 (УПЛ)
  • 02.11 “Ворскла” 0:3 (Кубок Украины)
  • 29.10 “ЛНЗ” 0:3 (УПЛ)
  • 20.10 “Заря” 2:4 (УПЛ)
  • 08.10 “Металлист 1925” 1:0 (УПЛ)

Ворскла

  • 05.11 “Минай” 0:0 (УПЛ)
  • 02.11 “Оболонь” 3:0 (Кубок Украины)
  • 29.10 “Металлист 1925” 2:2 (УПЛ)
  • 25.10 “Днепр-1” 2:3 (УПЛ)
  • 22.10 “Полесье” 0:3 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Кривбасс 13 8 3 2 26-12 +14 27 0
2 СК Днепр-1 13 8 3 2 16-10 +6 27 0
3 Полесье 13 8 2 3 20-9 +11 26 0
4 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0
5 Рух 13 5 6 2 21-14 +7 21 0
6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0
7 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0
8 Динамо Киев 10 5 1 4 23-16 +7 16 0
9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 -2 15 0
10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 -9 15 0
11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0
12 Оболонь 13 3 4 6 10-19 -9 13 0
13 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0
14 ФК Александрия 13 2 4 7 7-18 -11 10 0
15 Верес 12 1 5 6 10-19 -9 8 0
16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

Где смотреть матч Оболонь – Ворскла

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Ставки и Коэффициенты на матч Оболонь – Ворскла

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3.05
3.40
2.46
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Прогноз на матч Оболонь – Ворскла от UA-Football

Вряд ли “Оболонь” снова проиграет “Ворскле” на своем поле 0:3, как это было в матче Кубка. Для киевской команды это была одна из худших игр сезона, у полтавцев – одна из лучших. Обе команды не демонстрируют стабильность, и в таких противостояниях часто можно ожидать ничью. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
10.11.2023 в 21:08
Смисл цей футбол,для кого?
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
10.11.2023 в 21:08
Смисл цей футбол,для кого?
Ответить
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