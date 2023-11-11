Черноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023

"Моряки" и "львы" немного забуксовали после успешного старта чемпионата. Однако оба коллектива идут в верхней части турнирной таблицы. В рамках 14-го тура УПЛ одесский "Черноморец" будет принимать львовский "Рух". Разница между командами составляет всего два очка.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

12.11.2023. Одесса, "Черноморец"

Арбитр: Коваленко Андрей

"Черноморец" 17:00 "Рух"

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"Черноморец": последние новости

После победы над "Полесьем" и разгрома "Александрии" одесская команда немного подсела. После этого была зафиксирована лишь одна победа, да уверенная, но против абсолютного аутсайдера первенства - "Миная" (3:0).

При этом за этот период "Черноморец" дважды проиграл: в гостях криворожскому "Кривбассу" (0:1) и харьковскому "Металлисту 1925" (1:2). Еще однажды "моряки" расписали ничью с луганской "Зарей" (0:0). Стоит отметить, что в последнем туре против подопечных Олега Голодюка "Черноморец" играл с конца первого тайма в меньшинстве - две довольно спорные желтые карточки заработал Йеде.

Команде Романа Григорчука не хватает стабильности на дистанции, однако его футболисты уже не раз доказали, что имеют свой фирменный почерк игры и могут на равных играть, и победить любого соперника по УПЛ.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Йеде.

"Рух": последние новости

Львовяне выдали феномальный старт, одержав три подряд победы. А первое поражение "Рух" потерпел лишь 17-го сентября, в 7-м туре от новичка УПЛ - ЛНЗ. После этого команда Виталия Пономарева показывала результаты с разной успешностью, но шла без поражений.

Однако в последних трех турах "львов" настиг кризис. "Рух" не сумел раскрыть "автобус" откровенно безыдейной "Александрии" (0:0), проиграл без шансов "Днепру-1" (0:2) и вырвал результативную ничью в концовке матча против "Оболони" (2:2). При этом, стоит отметить, что все эти три поединка проходили на домашнем стадионе "Руха" - "Львов-Арене".

Такое впечатление, что в последнее время подопечным Пономарева легче выступать именно на выезде.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Квасница, Рунич, Пастух, Теслюк.

"Черноморец" - "Рух". Личные встречи

Команды провели за свою историю не так много очных поединков. Всего коллективы в официальных матчах встречались 5 раз. В рамках чемпионата Украины по одному из разов был зафиксирован каждый результат: победа "Черноморца", победа "Руха" и ничья.

Еще дважды "моряки" и "львы" пересекались на просторах Первой лиги. Тогда однажды была сильнее львовская команда, и еще раз клубы разошлись миром.

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"Черноморец" - "Рух". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Рух". Турнирное положение команд

Львовская команда замыкает пятерку лучших в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. На данный момент "львы" одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Одесский коллектив расположился на две позиции ниже, набрав на 2 балла меньше. Сейчас у "Черноморца" 6 побед, 5 поражений и лишь 1 ничья.

# Команда И В Н П О 1 Кривбасс 13 8 3 2 27 2 СК Днепр-1 13 8 3 2 27 3 Полесье 13 8 2 3 26 4 Шахтер 11 7 3 1 24 5 Рух 13 5 6 2 21 6 Колос 14 4 8 2 20 7 Черноморец 12 6 1 5 19 8 Динамо 10 5 1 4 16 9 Металлист 1925 12 4 3 5 15 10 Ворскла 13 4 3 6 15 11 ЛНЗ 13 3 4 6 13 12 Оболонь 13 3 4 6 13 13 Заря 11 2 4 5 10 14 ФК Александрия 13 2 4 7 10 15 Верес 12 1 5 6 8 16 ФК Минай 14 0 6 8 6

"Черноморец" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Хотя и "Рух" находится выше в таблице, благодаря статусу домашнего матча, букмекеры отдают предпочтение одесской команде. Однако, по нашему мнению, пока оба коллектива равны по классу и преимущество в каком-то из компонентов является весьма условным. Следует ожидать точно боевую игру. Наиболее симпатично и одновременно рационально выглядит ставка на ничью - коэффициент 3,55