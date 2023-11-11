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Черноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023
Черноморец - Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - УПЛ
"Моряки" и "львы" немного забуксовали после успешного старта чемпионата. Однако оба коллектива идут в верхней части турнирной таблицы. В рамках 14-го тура УПЛ одесский "Черноморец" будет принимать львовский "Рух". Разница между командами составляет всего два очка.
14-й тур УПЛ сезона 2023/24
12.11.2023. Одесса, "Черноморец"
Арбитр: Коваленко Андрей
"Черноморец" 17:00 "Рух"
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"Черноморец": последние новости
После победы над "Полесьем" и разгрома "Александрии" одесская команда немного подсела. После этого была зафиксирована лишь одна победа, да уверенная, но против абсолютного аутсайдера первенства - "Миная" (3:0).
При этом за этот период "Черноморец" дважды проиграл: в гостях криворожскому "Кривбассу" (0:1) и харьковскому "Металлисту 1925" (1:2). Еще однажды "моряки" расписали ничью с луганской "Зарей" (0:0). Стоит отметить, что в последнем туре против подопечных Олега Голодюка "Черноморец" играл с конца первого тайма в меньшинстве - две довольно спорные желтые карточки заработал Йеде.
Команде Романа Григорчука не хватает стабильности на дистанции, однако его футболисты уже не раз доказали, что имеют свой фирменный почерк игры и могут на равных играть, и победить любого соперника по УПЛ.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Йеде.
"Рух": последние новости
Львовяне выдали феномальный старт, одержав три подряд победы. А первое поражение "Рух" потерпел лишь 17-го сентября, в 7-м туре от новичка УПЛ - ЛНЗ. После этого команда Виталия Пономарева показывала результаты с разной успешностью, но шла без поражений.
Однако в последних трех турах "львов" настиг кризис. "Рух" не сумел раскрыть "автобус" откровенно безыдейной "Александрии" (0:0), проиграл без шансов "Днепру-1" (0:2) и вырвал результативную ничью в концовке матча против "Оболони" (2:2). При этом, стоит отметить, что все эти три поединка проходили на домашнем стадионе "Руха" - "Львов-Арене".
Такое впечатление, что в последнее время подопечным Пономарева легче выступать именно на выезде.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Квасница, Рунич, Пастух, Теслюк.
"Черноморец" - "Рух". Личные встречи
Команды провели за свою историю не так много очных поединков. Всего коллективы в официальных матчах встречались 5 раз. В рамках чемпионата Украины по одному из разов был зафиксирован каждый результат: победа "Черноморца", победа "Руха" и ничья.
Еще дважды "моряки" и "львы" пересекались на просторах Первой лиги. Тогда однажды была сильнее львовская команда, и еще раз клубы разошлись миром.
"Черноморец" - "Рух". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - "Рух". Турнирное положение команд
Львовская команда замыкает пятерку лучших в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. На данный момент "львы" одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Одесский коллектив расположился на две позиции ниже, набрав на 2 балла меньше. Сейчас у "Черноморца" 6 побед, 5 поражений и лишь 1 ничья.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
Кривбасс
|13
|8
|3
|2
|27
|2
|
СК Днепр-1
|13
|8
|3
|2
|27
|3
|
Полесье
|13
|8
|2
|3
|26
|4
|
Шахтер
|11
|7
|3
|1
|24
|5
|
Рух
|13
|5
|6
|2
|21
|6
|
Колос
|14
|4
|8
|2
|20
|7
|
Черноморец
|12
|6
|1
|5
|19
|8
|
Динамо
|10
|5
|1
|4
|16
|9
|
Металлист 1925
|12
|4
|3
|5
|15
|10
|
Ворскла
|13
|4
|3
|6
|15
|11
|
ЛНЗ
|13
|3
|4
|6
|13
|12
|
Оболонь
|13
|3
|4
|6
|13
|13
|
Заря
|11
|2
|4
|5
|10
|14
|
ФК Александрия
|13
|2
|4
|7
|10
|15
|
Верес
|12
|1
|5
|6
|8
|16
|
ФК Минай
|14
|0
|6
|8
|6
"Черноморец" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Хотя и "Рух" находится выше в таблице, благодаря статусу домашнего матча, букмекеры отдают предпочтение одесской команде. Однако, по нашему мнению, пока оба коллектива равны по классу и преимущество в каком-то из компонентов является весьма условным. Следует ожидать точно боевую игру. Наиболее симпатично и одновременно рационально выглядит ставка на ничью - коэффициент 3,55
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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