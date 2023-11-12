Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023

Медовый месяц Марино Пушича с “Шахтером” продолжается. Победа над “Барселоной” стала по-настоящему знаменательной. Чемпион Украины ни в чем не уступал чемпиону Испании, не позволял ему создавать моменты у своих ворот, а в свою очередь украинская команда выполнила просто образцовую голевую комбинацию, которая завершилась точным ударом Сикана.
“Шахтер” прекрасно изучил своего соперника и воспользовался некоторой недооценкой “Барселоной”. Прекрасная подготовка к сопернику, изучение всех его сильных и слабых сторон, а также выработка детального плану на игру становится фишкой Марино Пушича.
Победа над “Динамо” тоже относится к этой категории – пусть и игра против команды Луческу в игровом плане не была эмоциональной, “Шахтер” все так же понимал, что ему нужно делать все 90 минут матча.
Сикан и Степаненко, получившие травмы в игре с “Барселоной”, готовились к матчу с “Днепром-1”, Бондаренко под вопросом.
Новости Днепра-1
Матч “Днепра-1” с “Александрией” получился очень непростым для всех его участников. Игра началась позже из-за воздушной тревоги, а затем трижды прерывалась. Команды в общем провели на “Днепр-Арене” более пяти часов, и команде Максимова хватило единственного гола Александра Филиппова для победы.
“Днепр-1” мог забивать и больше, один из его голов (шикарные действия Гуцуляка) был отменен из-за офсайда, а у своих ворот команда Максимова действовала надежно.
Вице-чемпион Украины вернулся к своим сухим победам. Игры с “Кривбассом” (0:3) и “Ворсклой” (3:2) пока остаются исключением из правил – “Днепр-1” побеждает, и не пропускает.
Матч с “Шахтером” из-за травм пропустят Волынец, Когут и Третьяков.
Статистика команд, цифры и факты
“Шахтер” выиграл все четыре домашних матча у “Днепра-1” с общим счетом 11:2.
“Шахтер” забивает в УПЛ в 40 матчах подряд (90 голов), на своем поле – в 18 матчах подряд.
В последний раз “Днепр-1” играл вничью в УПЛ 19 сентября (семь побед, поражение).
“Днепр-1” не пропускал при Максимове в шести из девяти матчей УПЛ.
“Днепр-1” забивает как минимум один гол в десяти матчах подряд.
“Шахтер” не пропускает во внутренних украинских турнирах в пяти поединках подряд.
Последние пять матчей Шахтера и Днепра-1
Шахтер
07.11 “Барселона” 1:0
03.11 “Динамо” Киев 1:0 (УПЛ)
30.10 “Виктория” Сумы 3:0 (Кубок Украины)
25.10 “Барселона” 1:2 (УПЛ)
21.10 “ЛНЗ” 3:0 (УПЛ)
Днепр-1
06.11 “Александрия” 1:0 (УПЛ)
01.11 “Рух” 2:0 (УПЛ)
28.10 “Кривбас” 0:3 (УПЛ)
25.10 “Ворскла” 3:2 (УПЛ)
22.10 “Динамо” Киев 1:0 (УПЛ)
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
Полесье
14
9
2
3
22-10
+12
29
0
2
Кривбасс
13
8
3
2
26-12
+14
27
0
3
СК Днепр-1
13
8
3
2
16-10
+6
27
0
4
Шахтер
11
7
3
1
21-10
+11
24
0
5
Рух
13
5
6
2
21-14
+7
21
0
6
Колос
14
4
8
2
11-9
+2
20
0
7
Черноморец
12
6
1
5
19-13
+6
19
0
8
Ворскла
14
5
3
6
15-23
-8
18
0
9
Динамо Киев
10
5
1
4
23-16
+7
16
0
10
Металлист 1925
13
4
3
6
12-15
-3
15
0
11
ЛНЗ
13
3
4
6
12-16
-4
13
0
12
ФК Александрия
14
3
4
7
8-18
-10
13
0
13
Оболонь
14
3
4
7
10-20
-10
13
0
14
Заря
11
2
4
5
12-15
-3
10
0
15
Верес
13
1
5
7
10-20
-10
8
0
16
ФК Минай
14
0
6
8
6-23
-17
6
0
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (3:0 в пользу “Шахтера”, 2:1 в пользу “Днепр-1”). Всего “Шахтер” выиграл у “Днепра-1” семь матчей, из них шесть в УПЛ.
“Шахтер” имеет отличную историю взаимоотношений с “Днепром-1”, не пропускает в последних матчах, и в целом имеет положительную траекторию. Впрочем и команда Максимова уверенно проводит большинство своих матчей. Вероятно игра будет малорезультативной, и единственный гол забьют хозяева. Прогноз – победа "Шахтера" 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.