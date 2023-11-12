Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023

Чемпионат Украины, 14-й тур

12 ноября 2023. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” 19:00 “Днепр-1”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Шахтер” с каждым матчем все больше расцветает под руководством Марино Пушича, но и “Днепр-1” с Юрием Максимовым выиграл семь из десяти матчей. Не зря “Шахтер” и “Днепр-1” соседи в турнирной таблице.

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Новости Шахтера

Медовый месяц Марино Пушича с “Шахтером” продолжается. Победа над “Барселоной” стала по-настоящему знаменательной. Чемпион Украины ни в чем не уступал чемпиону Испании, не позволял ему создавать моменты у своих ворот, а в свою очередь украинская команда выполнила просто образцовую голевую комбинацию, которая завершилась точным ударом Сикана.

“Шахтер” прекрасно изучил своего соперника и воспользовался некоторой недооценкой “Барселоной”. Прекрасная подготовка к сопернику, изучение всех его сильных и слабых сторон, а также выработка детального плану на игру становится фишкой Марино Пушича.

Победа над “Динамо” тоже относится к этой категории – пусть и игра против команды Луческу в игровом плане не была эмоциональной, “Шахтер” все так же понимал, что ему нужно делать все 90 минут матча.

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Сикан и Степаненко, получившие травмы в игре с “Барселоной”, готовились к матчу с “Днепром-1”, Бондаренко под вопросом.

Новости Днепра-1

Матч “Днепра-1” с “Александрией” получился очень непростым для всех его участников. Игра началась позже из-за воздушной тревоги, а затем трижды прерывалась. Команды в общем провели на “Днепр-Арене” более пяти часов, и команде Максимова хватило единственного гола Александра Филиппова для победы.

“Днепр-1” мог забивать и больше, один из его голов (шикарные действия Гуцуляка) был отменен из-за офсайда, а у своих ворот команда Максимова действовала надежно.

Вице-чемпион Украины вернулся к своим сухим победам. Игры с “Кривбассом” (0:3) и “Ворсклой” (3:2) пока остаются исключением из правил – “Днепр-1” побеждает, и не пропускает.

Матч с “Шахтером” из-за травм пропустят Волынец, Когут и Третьяков.

Статистика команд, цифры и факты

“Шахтер” выиграл все четыре домашних матча у “Днепра-1” с общим счетом 11:2.

“Шахтер” забивает в УПЛ в 40 матчах подряд (90 голов), на своем поле – в 18 матчах подряд.

В последний раз “Днепр-1” играл вничью в УПЛ 19 сентября (семь побед, поражение).

“Днепр-1” не пропускал при Максимове в шести из девяти матчей УПЛ.

“Днепр-1” забивает как минимум один гол в десяти матчах подряд.

“Шахтер” не пропускает во внутренних украинских турнирах в пяти поединках подряд.

Последние пять матчей Шахтера и Днепра-1

Шахтер

07.11 “Барселона” 1:0

03.11 “Динамо” Киев 1:0 (УПЛ)

30.10 “Виктория” Сумы 3:0 (Кубок Украины)

25.10 “Барселона” 1:2 (УПЛ)

21.10 “ЛНЗ” 3:0 (УПЛ)

Днепр-1

06.11 “Александрия” 1:0 (УПЛ)

01.11 “Рух” 2:0 (УПЛ)

28.10 “Кривбас” 0:3 (УПЛ)

25.10 “Ворскла” 3:2 (УПЛ)

22.10 “Динамо” Киев 1:0 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Полесье 14 9 2 3 22-10 +12 29 0 2 Кривбасс 13 8 3 2 26-12 +14 27 0 3 СК Днепр-1 13 8 3 2 16-10 +6 27 0 4 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 5 Рух 13 5 6 2 21-14 +7 21 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0 8 Ворскла 14 5 3 6 15-23 -8 18 0 9 Динамо Киев 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 10 Металлист 1925 13 4 3 6 12-15 -3 15 0 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 12 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 13 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 14 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0 15 Верес 13 1 5 7 10-20 -10 8 0 16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (3:0 в пользу “Шахтера”, 2:1 в пользу “Днепр-1”). Всего “Шахтер” выиграл у “Днепра-1” семь матчей, из них шесть в УПЛ.

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Прогноз на матч Шахтер – Днепр-1 от UA-Football

“Шахтер” имеет отличную историю взаимоотношений с “Днепром-1”, не пропускает в последних матчах, и в целом имеет положительную траекторию. Впрочем и команда Максимова уверенно проводит большинство своих матчей. Вероятно игра будет малорезультативной, и единственный гол забьют хозяева. Прогноз – победа "Шахтера" 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.