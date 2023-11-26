Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.11.2023

Команды Юрия Максимова и Романа Григорчука подходят к этому поединку подходят в разных статусах. Днепряне как лидер чемпионата по потерянным очкам, а одесситы - в качестве середняка. В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" сыграет против "Черноморца". Поединок пройдет на домашней арене днепровского клуба - "Днепр-Арене".

15-й тур УПЛ сезону 2023/24

27.11.2023. "Дніпро-Арена", Дніпро

Арбітр: Катерина Монзуль

"Днепр-1" - "Черноморец"

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"Днепр-1": последние новости

Днепряне находятся в прекрасной игровой форме. После прихода в команду Юрия Максимова днепряне одержали в чемпионате 8 побед. И лишь однажды "Днепр-1" за этот период уступил - криворожскому "Кривбассу" на выезде со счетом 0:3.

В остальном все идет совершенно замечательно у действующего вице-чемпиона. Днепровский коллектив много забивает и достаточно мало позволяет создать у своих ворот.

В прошлом же туре "Днепр-1" вообще совершил эффектный камбэк и сенсационно обыграл "Шахтер". Днепряне отомстили донецкой команде за прошлогоднее решающее поражение и победили "горняков" со счетом 3:1. Команда Максимова демонстрирует не только солидный уровень мастерства, но и имеет характер.

Днепровский коллектив действует сейчас как единый механизм и, похоже, имеет довольно большой запас прочности на фоне других лидеров текущей кампании. По всем параметрам испытание "Черноморцем" не должно стать для "Днепра-1" чем-то критическим.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Гуцуляк, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Филиппов.

"Черноморец": последние новости

Одесситов наоборот штормит в последнее время. "Черноморец" показывает как переменчивую по уровню игру, так и очень нестабильные результаты. В частности в последних 5-ти турах "моряки" одержали лишь одну победу - на своем поле над абсолютным аутсайдером первенства "Минаем". Также была нулевая ничья с луганской "Зарей" и три поражения. Команда Романа Григорчука уступила криворожскому "Кривбассу" (0:1), харьковскому "Металлисту 1925" и львовскому "Руху" (2:3).

Причем последние две были зафиксированы в последних двух турах. И по сути от прямых конкурентов по турнирной таблице. Трудно сказать точно, чего именно не хватает коллективу из Одессы. Но точно назвать команду Григорчука безнадежной - язык не повернется. Наверное, не хватает всего понемногу: где-то не хватает реализации, где-то футбольная удача не на стороне "моряков" и сомнительные решения арбитров.

"Моряки" находятся в тяжелом психологическом положении. Хотя, когда как не в игре против лидера первенства реабилитироваться и вернуть веру в собственные силы? Будет очень сложно, но одесситы точно смогут дать бой подопечным Максимова.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варкута, Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Шпорн, Кузык, Штогрин, Авагимян, Бадибанга.

"Днепр-1" - "Черноморец". Личные встречи

В своей клубной истории днепряне и одесситы провели 5 очных встреч. "Моряки" еще ни разу не побеждали днепровскую команду. В рамках УПЛ "Днепр-1" одержал 4 победы. Еще один раз коллективы встречались в Кубке Украины. Тогда, в 2017-м году в основное время была зафиксирована нулевая ничья, а в серии пенальти был сильнее все тот же "Днепр-1".

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"Днепр-1" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Черноморец". Турнирное положение команд

На данный момент днепряне и одесситы являются представителями разных сегментов УПЛ. "Днепр-1" является лидером по очкам и при этом имеет в своем запасе еще один матч. "Черноморец" же является абсолютным середняком, деля турнирную таблицу пополам.

# Команда И В Н П О 1 Кривбасс 15 9 3 3 30 2 СК Днепр-1 14 9 3 2 30 3 Полесье 15 9 3 3 30 4 Шахтер 13 7 4 2 25 5 Рух 14 6 6 2 24 6 Колос 14 4 8 2 20 7 Динамо 11 6 1 4 19 8 Черноморец 13 6 1 6 19 9 Ворскла 15 5 4 6 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 17 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15 12 Оболонь 14 3 4 7 13 13 ФК Александрия 14 3 4 7 13 14 Верес 14 2 5 7 11 15 Заря 12 2 4 6 10 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Днепр-1" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Днепряне являются безоговорочным фаворитом этой пары. Букмекеры также отдают явное предпочтение команде Юрия Максимова. Тем более игра пройдет на домашней арене действующего вице-чемпиона. Да, "моряки" находятся в определенном кризисе, но не стоит сбрасывать со счетов подопечных Романа Григорчука. Одесситы смогут дать бой, скорее всего даже забьют. Но победить будет очень сложно.