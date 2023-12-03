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Заря – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 04.12.2023
Интригующее противостояние в Ужгороде
Фото: ФК Рух
Кризисная "Заря" принимает пятую команду нынешнего чемпионата львовский "Рух". Луганский коллектив отстает от своего соперника сразу на четырнадцать очков, хотя и имеет три матча в запасе.
Чемпионат Украины, 16-й тур
4 декабря 2023 года. Ужгород. "Авангард"
"Заря" Киев 13:00 "Рух"
Телетрансляция – "Униан"
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Новости Зари
Луганский коллектив за последние годы переживает свой самый большой кризис. У команды шесть поражений за семь матчей. Кажется, что главная задача сейчас хотя бы дожить до зимней паузы и потом решать вопросы с тренером и комплектацией. В последний раз в чемпионате "Заря" побеждала еще 20 октября - 4:2 выиграли у "Оболони". В четверг подопечные Коваля сыграли в Лиге конференций против "Гента" – 4:1. К сожалению, как ни хотелось, но найти позитив в этой игре было невозможно. Для луганского клуба это был юбилейный, 30-й выездной матч во всех еврокубковых турнирах. Баланс всех игр: 9 побед, 3 ничьих, 18 поражений, разница мячей 32-53.
"Заря" решила частично повторить соперника и вышла на матч с тремя центральными защитниками. Однако количество не означает качество. Команда допустила 29 потерь в своей трети поля и было всего две попытки проникающих передач, а Герреро выиграл всего 5 единоборств из 38. Ошибки, ошибки и еще раз ошибки. С такой игрой надеяться на положительный результат было невозможно. Смогут ли луганчане собраться и наконец-то проявить свой характер?
Новости "Руха"
Безничейная клубная рекордная гостевая серия "Руха" продолжается в УПЛ 7 игр: 5 побед и 2 поражения. Команда занимает в турнирной таблице УПЛ высокое пятое место и забила уже 24 гола. Приятно наблюдать за коллективом, который прежде всего пытается комбинировать, а не отбиваться. Безусловно, игру с "Динамо" львовяне не могут занести в актив (0:2). Киевляне наказали своих соперников за ошибки. Матч в Киеве стал 34-м безголевым для "желто-черных" в УПЛ. Таким образом, завершилась рекордная голевая гостевая серия "Руха" в чемпионате, длившаяся 6 матчей - 16 голов. Однако у гостей есть все шансы снова продолжать забивать, если учитывать игру "Зари" в защите".
Статистика команд, цифры и факты
"Рух" ни разу в нынешнем сезоне не играло вничью на выезде (четыре победы, два поражения);
Под руководством Пономарева львовяне одержали 10 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений;
В пяти из шести последних матчей УПЛ "Рух" пропускал по два мяча;
В "Заре" шесть поражений за последние семь матчей;
Последний раз команда побеждала в УПЛ еще 28 октября;
Последние пять матчей "Зари" и "Руха"
"Рух"
26.11. "Динамо" 0:2 (УПЛ)
12.11 "Черноморец" 3:2 (УПЛ)
06.11 "Оболонь" 2:2 (УПЛ)
01.11 "Днепр-1" 0:2 (УПЛ)
28.10 "Александрия" 0:0 (УПЛ)
"Заря"
30.11. "Гент" 1:4 (Лига конференций)
25.11. "Маккаби" 2:3 (Лига конференций)
12.11 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)
09.11 "Маккаби" Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)
05.11 "Верес" 2:2 (УПЛ)
Личные встречи
Команды сыграли между собой семь матчей. Четыре победы в "Зари", две у львовян и еще одна игра завершилась вничью. Последний раз команды играли 29 июля – 2:1 выиграли футболисты "Руха".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|15
|10
|3
|2
|24-13
|+11
|33
|0
|2
|Кривбасс
|15
|9
|3
|3
|27-14
|+13
|30
|0
|3
|Полесье
|15
|9
|3
|3
|22-10
|+12
|30
|0
|4
|Шахтер
|13
|7
|4
|2
|22-13
|+9
|25
|0
|5
|Рух
|15
|6
|6
|3
|24-18
|+6
|24
|0
|6
|Динамо
|12
|7
|1
|4
|27-16
|+11
|22
|0
|7
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-9
|+2
|20
|0
|8
|Ворскла
|15
|5
|4
|6
|15-23
|-8
|19
|0
|9
|Черноморец
|14
|6
|1
|7
|23-21
|+2
|19
|0
|10
|ЛНЗ
|15
|4
|5
|6
|14-17
|-3
|17
|0
|11
|Металлист 1925
|14
|4
|3
|7
|15-19
|-4
|15
|0
|12
|Оболонь
|14
|3
|4
|7
|10-20
|-10
|13
|0
|13
|ФК Александрия
|14
|3
|4
|7
|8-18
|-10
|13
|0
|14
|Верес
|14
|2
|5
|7
|14-23
|-9
|11
|0
|15
|Заря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|-4
|10
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
Ставки и Коэффициенты на матч "Заря" - "Рух"
Прогноз на матч "Заря" - "Рух" от UA-Football
Очень непростой матч ожидает хозяев поля, которые в заключительных играх 2023 года не имеют права на ошибку. Можно не сомневаться, что львовяне не откажутся от игры с позиции силы. Сыграть на ноль Турбаевский вряд ли сможет, но и у футболистов "Зари" будут шансы отличиться. Ожидаем бескомпромиссный футбол, который без голов не завершится. Прогноз – обе команды забьют (1,63).
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