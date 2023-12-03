Заря – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 04.12.2023

Кризисная "Заря" принимает пятую команду нынешнего чемпионата львовский "Рух". Луганский коллектив отстает от своего соперника сразу на четырнадцать очков, хотя и имеет три матча в запасе.

Чемпионат Украины, 16-й тур

4 декабря 2023 года. Ужгород. "Авангард"

"Заря" Киев 13:00 "Рух"

Телетрансляция – "Униан"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Новости Зари

Луганский коллектив за последние годы переживает свой самый большой кризис. У команды шесть поражений за семь матчей. Кажется, что главная задача сейчас хотя бы дожить до зимней паузы и потом решать вопросы с тренером и комплектацией. В последний раз в чемпионате "Заря" побеждала еще 20 октября - 4:2 выиграли у "Оболони". В четверг подопечные Коваля сыграли в Лиге конференций против "Гента" – 4:1. К сожалению, как ни хотелось, но найти позитив в этой игре было невозможно. Для луганского клуба это был юбилейный, 30-й выездной матч во всех еврокубковых турнирах. Баланс всех игр: 9 побед, 3 ничьих, 18 поражений, разница мячей 32-53.

"Заря" решила частично повторить соперника и вышла на матч с тремя центральными защитниками. Однако количество не означает качество. Команда допустила 29 потерь в своей трети поля и было всего две попытки проникающих передач, а Герреро выиграл всего 5 единоборств из 38. Ошибки, ошибки и еще раз ошибки. С такой игрой надеяться на положительный результат было невозможно. Смогут ли луганчане собраться и наконец-то проявить свой характер?

Новости "Руха"

Безничейная клубная рекордная гостевая серия "Руха" продолжается в УПЛ 7 игр: 5 побед и 2 поражения. Команда занимает в турнирной таблице УПЛ высокое пятое место и забила уже 24 гола. Приятно наблюдать за коллективом, который прежде всего пытается комбинировать, а не отбиваться. Безусловно, игру с "Динамо" львовяне не могут занести в актив (0:2). Киевляне наказали своих соперников за ошибки. Матч в Киеве стал 34-м безголевым для "желто-черных" в УПЛ. Таким образом, завершилась рекордная голевая гостевая серия "Руха" в чемпионате, длившаяся 6 матчей - 16 голов. Однако у гостей есть все шансы снова продолжать забивать, если учитывать игру "Зари" в защите".

Статистика команд, цифры и факты

"Рух" ни разу в нынешнем сезоне не играло вничью на выезде (четыре победы, два поражения);

Под руководством Пономарева львовяне одержали 10 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений;

В пяти из шести последних матчей УПЛ "Рух" пропускал по два мяча;

В "Заре" шесть поражений за последние семь матчей;

Последний раз команда побеждала в УПЛ еще 28 октября;

Последние пять матчей "Зари" и "Руха"

"Рух"

26.11. "Динамо" 0:2 (УПЛ)

12.11 "Черноморец" 3:2 (УПЛ)

06.11 "Оболонь" 2:2 (УПЛ)

01.11 "Днепр-1" 0:2 (УПЛ)

28.10 "Александрия" 0:0 (УПЛ)

"Заря"

30.11. "Гент" 1:4 (Лига конференций)

25.11. "Маккаби" 2:3 (Лига конференций)

12.11 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

09.11 "Маккаби" Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)

05.11 "Верес" 2:2 (УПЛ)

Личные встречи

Команды сыграли между собой семь матчей. Четыре победы в "Зари", две у львовян и еще одна игра завершилась вничью. Последний раз команды играли 29 июля – 2:1 выиграли футболисты "Руха".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 24-13 +11 33 0 2 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0 3 Полесье 15 9 3 3 22-10 +12 30 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Верес 14 2 5 7 14-23 -9 11 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Ставки и Коэффициенты на матч "Заря" - "Рух"

Прогноз на матч "Заря" - "Рух" от UA-Football

Очень непростой матч ожидает хозяев поля, которые в заключительных играх 2023 года не имеют права на ошибку. Можно не сомневаться, что львовяне не откажутся от игры с позиции силы. Сыграть на ноль Турбаевский вряд ли сможет, но и у футболистов "Зари" будут шансы отличиться. Ожидаем бескомпромиссный футбол, который без голов не завершится. Прогноз – обе команды забьют (1,63).