Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023

Мгновенного эффекта смена тренера "Минаю" не принесла. Но наивно было думать, что принесет. "Минай" нынче кадрово уступает почти всем участникам УПЛ, а для тренерского прорыва нужно время. Реально оценивать работу Желько Любеновича можно будет уже после зимней паузы, а сейчас закарпатцам важно просто не упасть лицом в грязь.

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У "Динамо" – совсем другие задачи. С Александром Шовковским киевская команда пока не теряла очков и стремится продолжить эту серию в Закарпатье. Помешать может стать разве что погода. А вот в способности соперника создать "Динамо" конкуренцию есть большие сомнения.

УПЛ. Шестнадцатый тур. 03.12.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Шандор

"Минай" 13:00 "Динамо"

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Новости "Миная"

Желько Любенович провел свой первый матч в статусе тренера "Миная" против "Кривбасса" неделю назад. Игра была очень тяжелой для закарпатцев, но и для их соперника также. Собственно, в этом и видели позитив болельщики "Миная". Сложно рассчитывать на мгновенный прорыв и на то, что команда будет отбирать очки у лидеров. Но, по крайней мере, давать бой закарпатцы должны.

Были времена, когда на поле "Миная" бой получало и "Динамо". Хотя почему только на поле "Миная" ... Вспомним матч первого круга, когда подопечные тогда еще Мирчи Луческу победили 4:1, но получили на свои ворота немало моментов в том числе и при минимальном разрыве в счете. Если бы Вишневский и компания тогда лучше распорядились своими шансами – все могло бы закончиться иначе.

В том матче был удален Денис Попов, а впоследствии – и Александр Бандура. Защитник "Динамо", кстати, не сыграет и сегодня, но не из-за отстранения, а из-за травмы. У "Миная" дисквалифицированных нет. Еще неделю назад вернулся Андрей Булеза. Должен сыграть и Александр Мельник.

Ориентировочный состав "Динамо": Бандура - Дмитрук, Мельник, Немчанинов, Булеза - Петько, Твердохлеб, Витенчук - Рогозинский, Гуничев - Вишневский

Новости "Динамо"

Кроме Попова, в Ужгород (оттуда до Миная – несколько километров) не приехали травмированные Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Самба Диалло. Проблем достаточно, о них после матча с "Рухом" (2:0 в пользу "Динамо") говорил и Александр Шовковский. Однако даже при наличии этих проблем киевляне будут большими фаворитами матча с "Динамо".

После поражения от "Шахтера" и отставки Мирчи Луческу "Динамо" провело два матча, в которых забило четыре гола и не пропустило ни одного. Если не брать во внимание весенний период работы Шовковского, когда он подменял ушедшего на больничный Луческу, то можно говорить об идеальной статистике. А матч с "Минаем" – идеальная возможность продолжить идеальную серию. Единственное, что может помешать "динамовцам" – это погодные условия.

На Закарпатье объявили штормовое предупреждение, однако сейчас такая погода на всех просторах нашей страны. "Динамо" прибыло на место назначения заблаговременно, поэтому "с колес" вступать в бой не придется.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Сирота, Дячук, Дубинчак - Андриевский, Бражко, Шапаренко - Караваев, Кабаев - Ванат

"Минай" - "Динамо". Статистика личных встреч

Статистика "Миная" против "Динамо" – просто ужасная. Девять матчей – девять поражений. Собственно, все, что удавалось закарпатцам в этом противостоянии – это давать бой и проигрывать с небольшим счетом (0:1, 0:2, 1:3).

"Минай" - "Динамо". Последние матчи команд

О "Минае" стоит говорить в контексте всего чемпионата, а не последних матчей – ни одной победы в сезоне. Более того, у закарпатцев продолжается удручающая "сухая" (с точки зрения атаки) серия, о которой говорил Желько Любенович после поединка с "Кривбассом". Трудно будет сломать эту тенденцию в 16-м туре.

У "Динамо" – только две победы в последних пяти матчах, но отсчет уместнее вести с 14-го тура, когда вместо Мирчи Луческу к работе приступил Александр Шовковский. Пока что его статистика незапятнанная.

"Минай" - "Динамо". Турнирное положение команд

"Динамо" борется за высокие места, хотя даже по показателю потерянных очков не является лидером турнирной таблицы. "Минай" – последний. И близок к безнадежности.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 +14 33 0 2 СК Днепр-1 16 10 3 3 25-15 +10 33 0 3 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0 8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

"Минай" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 1:0. "Сухие ворота гостей" – надежная, железобетонная ставка. Вопрос в том, сколько динамовцы забьют. Учитывая мотивацию, с которой будет играть соперник, вряд ли удастся совершить разгром. Да и команда СаШо – прагматичная, а не феерическая. Поэтому прогнозируем сухие ворота "Динамо" и тотал меньше 2.5.