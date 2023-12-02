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Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.12.2023
Минай - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.12.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Мгновенного эффекта смена тренера "Минаю" не принесла. Но наивно было думать, что принесет. "Минай" нынче кадрово уступает почти всем участникам УПЛ, а для тренерского прорыва нужно время. Реально оценивать работу Желько Любеновича можно будет уже после зимней паузы, а сейчас закарпатцам важно просто не упасть лицом в грязь.
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У "Динамо" – совсем другие задачи. С Александром Шовковским киевская команда пока не теряла очков и стремится продолжить эту серию в Закарпатье. Помешать может стать разве что погода. А вот в способности соперника создать "Динамо" конкуренцию есть большие сомнения.
УПЛ. Шестнадцатый тур. 03.12.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Шандор
"Минай" 13:00 "Динамо"
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Новости "Миная"
Желько Любенович провел свой первый матч в статусе тренера "Миная" против "Кривбасса" неделю назад. Игра была очень тяжелой для закарпатцев, но и для их соперника также. Собственно, в этом и видели позитив болельщики "Миная". Сложно рассчитывать на мгновенный прорыв и на то, что команда будет отбирать очки у лидеров. Но, по крайней мере, давать бой закарпатцы должны.
Были времена, когда на поле "Миная" бой получало и "Динамо". Хотя почему только на поле "Миная" ... Вспомним матч первого круга, когда подопечные тогда еще Мирчи Луческу победили 4:1, но получили на свои ворота немало моментов в том числе и при минимальном разрыве в счете. Если бы Вишневский и компания тогда лучше распорядились своими шансами – все могло бы закончиться иначе.
В том матче был удален Денис Попов, а впоследствии – и Александр Бандура. Защитник "Динамо", кстати, не сыграет и сегодня, но не из-за отстранения, а из-за травмы. У "Миная" дисквалифицированных нет. Еще неделю назад вернулся Андрей Булеза. Должен сыграть и Александр Мельник.
Ориентировочный состав "Динамо": Бандура - Дмитрук, Мельник, Немчанинов, Булеза - Петько, Твердохлеб, Витенчук - Рогозинский, Гуничев - Вишневский
Новости "Динамо"
Кроме Попова, в Ужгород (оттуда до Миная – несколько километров) не приехали травмированные Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Самба Диалло. Проблем достаточно, о них после матча с "Рухом" (2:0 в пользу "Динамо") говорил и Александр Шовковский. Однако даже при наличии этих проблем киевляне будут большими фаворитами матча с "Динамо".
После поражения от "Шахтера" и отставки Мирчи Луческу "Динамо" провело два матча, в которых забило четыре гола и не пропустило ни одного. Если не брать во внимание весенний период работы Шовковского, когда он подменял ушедшего на больничный Луческу, то можно говорить об идеальной статистике. А матч с "Минаем" – идеальная возможность продолжить идеальную серию. Единственное, что может помешать "динамовцам" – это погодные условия.
На Закарпатье объявили штормовое предупреждение, однако сейчас такая погода на всех просторах нашей страны. "Динамо" прибыло на место назначения заблаговременно, поэтому "с колес" вступать в бой не придется.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Сирота, Дячук, Дубинчак - Андриевский, Бражко, Шапаренко - Караваев, Кабаев - Ванат
"Минай" - "Динамо". Статистика личных встреч
Статистика "Миная" против "Динамо" – просто ужасная. Девять матчей – девять поражений. Собственно, все, что удавалось закарпатцам в этом противостоянии – это давать бой и проигрывать с небольшим счетом (0:1, 0:2, 1:3).
"Минай" - "Динамо". Последние матчи команд
О "Минае" стоит говорить в контексте всего чемпионата, а не последних матчей – ни одной победы в сезоне. Более того, у закарпатцев продолжается удручающая "сухая" (с точки зрения атаки) серия, о которой говорил Желько Любенович после поединка с "Кривбассом". Трудно будет сломать эту тенденцию в 16-м туре.
У "Динамо" – только две победы в последних пяти матчах, но отсчет уместнее вести с 14-го тура, когда вместо Мирчи Луческу к работе приступил Александр Шовковский. Пока что его статистика незапятнанная.
"Минай" - "Динамо". Турнирное положение команд
"Динамо" борется за высокие места, хотя даже по показателю потерянных очков не является лидером турнирной таблицы. "Минай" – последний. И близок к безнадежности.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|16
|10
|3
|3
|29-15
|+14
|33
|0
|2
|СК Днепр-1
|16
|10
|3
|3
|25-15
|+10
|33
|0
|3
|Полесье
|16
|9
|4
|3
|23-11
|+12
|31
|0
|4
|Шахтер
|13
|7
|4
|2
|22-13
|+9
|25
|0
|5
|Рух
|15
|6
|6
|3
|24-18
|+6
|24
|0
|6
|Динамо
|12
|7
|1
|4
|27-16
|+11
|22
|0
|7
|Ворскла
|16
|6
|4
|6
|17-24
|-7
|22
|0
|8
|Колос
|15
|4
|9
|2
|11-9
|+2
|21
|0
|9
|Черноморец
|14
|6
|1
|7
|23-21
|+2
|19
|0
|10
|ЛНЗ
|15
|4
|5
|6
|14-17
|-3
|17
|0
|11
|Металлист 1925
|14
|4
|3
|7
|15-19
|-4
|15
|0
|12
|Оболонь
|15
|3
|5
|7
|10-20
|-10
|14
|0
|13
|ФК Александрия
|15
|3
|4
|8
|9-20
|-11
|13
|0
|14
|Верес
|15
|2
|6
|7
|15-24
|-9
|12
|0
|15
|Заря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|-4
|10
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
"Минай" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Динамо" 1:0. "Сухие ворота гостей" – надежная, железобетонная ставка. Вопрос в том, сколько динамовцы забьют. Учитывая мотивацию, с которой будет играть соперник, вряд ли удастся совершить разгром. Да и команда СаШо – прагматичная, а не феерическая. Поэтому прогнозируем сухие ворота "Динамо" и тотал меньше 2.5.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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