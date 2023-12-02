Колос - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.12.2023

Чемпионат Украины, 16-й тур

2 декабря 2023. Ковалевка, “Колос”

“Колос” 13:00 “Оболонь”

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Колос” и “Оболонь” на двоих выиграли один матч в трех последних турах и еще не сыграли ни одной игры после международной паузы. Обе команды намерены набрать как можно больше очков перед большим перерывом.

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Новости Колоса

Из-за переноса матча “Колоса” с “Зарей” перерыв между играми ковалевцев в чемпионате Украины составил 22 игры. Команда Вишняка провела спарринг c “Вересом” и проиграла его 0:1.

Эта игра не имела официального характера, поэтому беспроигрышная серия “Колоса” остается неприкосновенной. “Колос” не проигрывает в чемпионате с третьего сентября (восемь матчей). Только “Днепр-1” и “Шахтер” имеют столько же поражений, сколько и команда Вишняка (два).

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Другое дело – из этих восьми матчей только два закончились победами “Колоса”, и это были команды из группы аутсайдеров – “Александрия” (1:0) и “Минай” (2:0). “Колос” забил в чемпионате всего 11 голов, только у трех команд результативность хуже.

Новости Оболони

Как и “Колос”, “Оболонь” пропустила 15-й тур УПЛ, правда ее матч с “Александрией” был перенесен не из-за еврокубковой причины, а из-за плохой погоды, из-за которой поле на стадионе “Ника” оказалось в непригодном состоянии.

“Оболонь” трудно добиралась в Киев, попав под сильный снег. В итоге команда Иващенко вернулась на свой домашний стадион в четыре утра, и тренировки в понедельник не было.

В общую группу после травм вернулись Игорь Мединский и Сергей Косовский. Егор Прокопенко продолжает заниматься индивидуально.

Статистика команд, цифры и факты

Беспроигрышная серия “Колоса” в чемпионате уже составляет восемь матчей (две победы, шесть ничьих).

“Оболонь” не может выиграть в чемпионате четыре игры подряд (ничья, три поражения).

“Колос” выиграл все три домашних матча у “Оболони” в истории встреч команд.

“Оболонь” пропускала в пяти последних матчах во всех турнирах.

“Колос” не забивал больше двух голов в одном матче до встречи с “Минаем” в прошлом туре (2:0).

Последние пять матчей Колоса и Оболони

Колос

10.11 “Минай” 2:0 (УПЛ)

04.11 “ЛНЗ” 1:1 (УПЛ)

28.10 “Динамо” Киев 1:1 (УПЛ)

21.10 “Александрия” 1:0 (УПЛ)

07.10 “Ворскла” 0:0 (УПЛ)

Оболонь

11.11 “Ворскла” 0:1 (УПЛ)

06.11 “Рух” 2:2 (УПЛ)

02.11 “Ворскла” 0:3 (Кубок Украины)

29.10 “ЛНЗ” 0:3 (УПЛ)

20.10 “Заря” 2:4 (УПЛ)

Личные встречи

В первом туре команды сыграли вничью (0:0). Всего в истории семь матчей: четыре победы “Колоса”, две ничьи, одна победа “Оболони”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 15 10 3 2 24-13 +11 33 0 2 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 3 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 +13 30 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0 6 Динамо Киев 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 -8 19 0 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 -10 13 0 13 ФК Александрия 14 3 4 7 8-18 -10 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

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Прогноз на матч Колос – Оболонь от UA-Football

В последних четырех домашних матчах “Колос” пропустил всего один гол, от “Динамо”, самой результативной команды лиги. Ковалевцы играют организованно и дисциплинированно в обороне, пропустив всего девять голов, меньше всех в лиге. Поэтому хозяева и считаются фаворитом. Прогноз – победа “Колоса” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.