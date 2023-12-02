Колос - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.12.2023

“Колос” и “Оболонь” на двоих выиграли один матч в трех последних турах и еще не сыграли ни одной игры после международной паузы. Обе команды намерены набрать как можно больше очков перед большим перерывом.
Из-за переноса матча “Колоса” с “Зарей” перерыв между играми ковалевцев в чемпионате Украины составил 22 игры. Команда Вишняка провела спарринг c “Вересом” и проиграла его 0:1.
Эта игра не имела официального характера, поэтому беспроигрышная серия “Колоса” остается неприкосновенной. “Колос” не проигрывает в чемпионате с третьего сентября (восемь матчей). Только “Днепр-1” и “Шахтер” имеют столько же поражений, сколько и команда Вишняка (два).
Другое дело – из этих восьми матчей только два закончились победами “Колоса”, и это были команды из группы аутсайдеров – “Александрия” (1:0) и “Минай” (2:0). “Колос” забил в чемпионате всего 11 голов, только у трех команд результативность хуже.
Новости Оболони
Как и “Колос”, “Оболонь” пропустила 15-й тур УПЛ, правда ее матч с “Александрией” был перенесен не из-за еврокубковой причины, а из-за плохой погоды, из-за которой поле на стадионе “Ника” оказалось в непригодном состоянии.
“Оболонь” трудно добиралась в Киев, попав под сильный снег. В итоге команда Иващенко вернулась на свой домашний стадион в четыре утра, и тренировки в понедельник не было.
В общую группу после травм вернулись Игорь Мединский и Сергей Косовский. Егор Прокопенко продолжает заниматься индивидуально.
Статистика команд, цифры и факты
Беспроигрышная серия “Колоса” в чемпионате уже составляет восемь матчей (две победы, шесть ничьих).
“Оболонь” не может выиграть в чемпионате четыре игры подряд (ничья, три поражения).
“Колос” выиграл все три домашних матча у “Оболони” в истории встреч команд.
“Оболонь” пропускала в пяти последних матчах во всех турнирах.
“Колос” не забивал больше двух голов в одном матче до встречи с “Минаем” в прошлом туре (2:0).
Последние пять матчей Колоса и Оболони
Колос
10.11 “Минай” 2:0 (УПЛ)
04.11 “ЛНЗ” 1:1 (УПЛ)
28.10 “Динамо” Киев 1:1 (УПЛ)
21.10 “Александрия” 1:0 (УПЛ)
07.10 “Ворскла” 0:0 (УПЛ)
Оболонь
11.11 “Ворскла” 0:1 (УПЛ)
06.11 “Рух” 2:2 (УПЛ)
02.11 “Ворскла” 0:3 (Кубок Украины)
29.10 “ЛНЗ” 0:3 (УПЛ)
20.10 “Заря” 2:4 (УПЛ)
Личные встречи
В первом туре команды сыграли вничью (0:0). Всего в истории семь матчей: четыре победы “Колоса”, две ничьи, одна победа “Оболони”.
В последних четырех домашних матчах “Колос” пропустил всего один гол, от “Динамо”, самой результативной команды лиги. Ковалевцы играют организованно и дисциплинированно в обороне, пропустив всего девять голов, меньше всех в лиге. Поэтому хозяева и считаются фаворитом. Прогноз – победа “Колоса” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.