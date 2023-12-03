Шахтер - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 03.12.2023

Чемпионат Украины, 16-й тур

3 декабря 2023. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” 17:00 “Металлист 1925”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Неожиданное поражение “Днепра-1” полтавской “Ворскле” дает “Шахтеру” шанс вновь получить статус “лидера лиги по потерянным очкам”. Для этого нужно обыграть амбициозный “Металлист 1925”.

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Новости Шахтера

После триумфальной победы над “Барселоной” в четвертом туре Лиги чемпионов “Шахтер” получил в чемпионате Украины “холодный душ” от “Днепра-1” – поражение со счетом 1:3. У “Антверпена” в пятом туре ЛЧ чемпион Украины тоже выиграл 1:0. Повторит ли “Металлист 1925” достижение “Днепра-1”?

Обстоятельства все же немного отличатся. “Днепр-1” завершал серию непростых матчей “горняков”, и чувствовалось, что у игроков “Шахтера” банально не было достаточно сил и мотивации. Кроме того, команда Максимова продемонстрировала фантастическую реализацию.

Чем отличалась игра с “Полесьем”? В этот раз “Шахтер” практически ничего не дал создать сопернику, но и сам не провел яркий матч в атаке – два лучших шанса имел центрбек Бондарь. Кроме того, очередную желтую карточку получил Судаков и из-за нее один из лидеров “Шахтера” не сыграет против “Металлиста”.

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Из-за травм с “Металлистом 1925” не сыграют Конопля, Чигринский, Назарина, Швед. Самый важный вопрос, который стоит перед “Шахтером” – где забитые голы? Только в одном из семи матчей под руководством Марино Пушича “Шахтер” забил больше гола за матч, и эта была игра Кубка Украины против “Виктории” из Сум.

Новости Металлиста 1925

“Нужно сыграть одну из лучших игр, только так”, – ответил главный тренер “Металлиста 1925” Олег Голодюк на вопрос, что нужно сделать его команды, чтобы надеяться на положительный результат в игре с “Шахтером”.

“Металлисту 1925” редко в последних матчах дается добыть положительный результат. Пяти из семи матчей харьковчан в УПЛ закончились поражениями. Часто команда Голодюка сталкивается и со спорными судейскими решениями, в частности в матчах с “Вересом” (3:4) и “Полесьем” (1:2), которые закончились поражениями.

Но “Металлист 1925” не должен винить только судьей в своих поражениях. Команда Голодюка достаточно много пропускает, а в игре с “Шахтером” еще не сможет рассчитывать на Капинуса и Фарину, контракты которых принадлежат “горнякам”, и на дисквалифицированного Курило.

Статистика команд, цифры и факты

“Шахтер” выиграл три из четырех матчей у “Металлиста 1925”, еще одна встреча завершилась ничьей. Общая разница мячей – 11:1 на пользу “Шахтера”.

“Металлист 1925” пропускает в семи поединках подряд (всего 14 голов).

“Металлист 1925” не может выиграть на выезде шесть поединков (две ничьи, четыре поражения).

“Шахтер” пока еще не выиграл ни одного домашнего матча с Марино Пушичем в УПЛ (ничья, поражение).

“Шахтер” не забивал в последних пяти матчах всех турниров больше одного гола.

Последние пять матчей Шахтера и Металлиста 1925

Шахтер

28.11 “Антверпен” 1:0 (Лига чемпионов)

24.11 “Полесье” 0:0 (УПЛ)

12.11 “Днепр-1” 1:3 (УПЛ)

07.11 “Барселона” 1:0 (Лига чемпионов)

03.11 “Динамо” Киев 1:0 (УПЛ)

Металлист 1925

25.11 “Верес” 3:4 (УПЛ)

11.11 “Полесье” 1:2 (УПЛ)

05.11 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)

29.10 “Ворскла” 2:2 (УПЛ)

20.10 “Кривбасс” 1:3 (УПЛ)

Личные встречи

В первом туре первого круга “Шахтер” обыграл “Металлист 1925” со счетом 2:1. Общая история встреч – три победы “Шахтера”, одна ничья.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 +14 33 0 2 СК Днепр-1 16 10 3 3 25-15 +10 33 0 3 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 +9 25 0 5 Рух 15 6 6 3 24-18 +6 24 0 6 Динамо Киев 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0 8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 +2 19 0 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 -3 17 0 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 -4 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 12 2 4 6 13-17 -4 10 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

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Прогноз на матч Шахтер – Металлист 1925 от UA-Football

“Шахтер” остался без Судакова, но у “Металлиста 1925” проблемы с составом не менее заметные. И более того – и в оптимальном составе команда Голодюка редко удается давать результат, несмотря на качественную игру отрезками. “Шахтер” при Пушиче учится заново контролировали матчи, поэтому вряд ли предстоящая игра будет богатой над голевые события. Прогноз – победа “Шахтера” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.