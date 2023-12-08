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Кривбасс – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09 декабря 2023
Испытание лидером для луганчан
Фото: upl.ua
Если бы это было год назад, то фаворитом противостояния была бы "Заря", но за это время многое изменилось. "Кривбасс" сейчас лидирует, а подопечные Коваля занимают необычное для себя предпоследнее место.
"Кривбасс" Кривой Рог – ФК "Заря"
VBET Лига. 17-й тур
9 декабря, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.
Видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"
Новости "Кривбасса"
Подопечные Юрия Вернидуба не собираются останавливаться на достигнутом. По итогу прошедшего тура "Кривбасс" сравнялся по очкам с "Днепром-1" и даже вышел на первое место. Стабильность – признак класса. Безусловно, не всегда криворожский коллектив играет ярко, но результат достигается регулярно. За последние семь матчей "Кривбасс" проиграл всего один - "Динамо". В прошлом туре команда Вернидуба проявила характер и все же вырвала победу у "Александрии", хотя и проигрывала до 79 минут. Возвращение Бескоровайного придало команде надежность в защите.
Своими дебютными голами за команду отличились Бизиман и По. При этом Бизимана стал первым легионером из Руанды, открывшим счет голов в чемпионатах Украины. Отметим, что клуб переподписал контракт до 2025 года с правым защитником Андреем Понедельником.
Новости "Зари"
Луганский коллектив не может выиграть уже восемь игр. Матч против "Руха" завершился 0:0. Позитивом можно считать, что "Заря" прервала свою серию из трех подряд домашних поражений в чемпионате. К тому же подопечные Коваля наконец-то не пропустили. С атакой снова были существенные проблемы. Очень мало обостряющих передач, а также акцентированных ударов. Юрий Коваль снова сыграл по схеме с тремя центральными защитниками. Возможно, именно это помогло не пропустить, но что делать с конструктивом в заключительной трети поля?
Под руководством Валерия Кривенцова "Заря" играла разнообразнее в атаке. Стоит отметить Кирюханцева, закрывавшего весь левый фланг, ведь Снурницын был дисквалифицирован. Кажется, что у этой команды нет резервов для того, чтобы добавить в конструктиве. Не заметно каких-то идей от Юрия Коваля, который уже наверняка сам ждет завершения этой части сезона.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|16
|10
|3
|3
|29-15
|+14
|33
|0
|2
|СК Днепр-1
|16
|10
|3
|3
|25-15
|+10
|33
|0
|3
|Полесье
|16
|9
|4
|3
|23-11
|+12
|31
|0
|4
|Шахтер
|14
|8
|4
|2
|24-13
|+11
|28
|0
|5
|Рух
|16
|6
|7
|3
|24-18
|+6
|25
|0
|6
|Динамо
|12
|7
|1
|4
|27-16
|+11
|22
|0
|7
|Ворскла
|16
|6
|4
|6
|17-24
|-7
|22
|0
|8
|Колос
|15
|4
|9
|2
|11-9
|+2
|21
|0
|9
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|-1
|20
|0
|10
|Черноморец
|15
|6
|1
|8
|24-24
|0
|19
|0
|11
|Металлист 1925
|15
|4
|3
|8
|15-21
|-6
|15
|0
|12
|Оболонь
|15
|3
|5
|7
|10-20
|-10
|14
|0
|13
|ФК Александрия
|15
|3
|4
|8
|9-20
|-11
|13
|0
|14
|Верес
|15
|2
|6
|7
|15-24
|-9
|12
|0
|15
|Заря
|13
|2
|5
|6
|13-17
|-4
|11
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
Последние матчи команд
"Кривбасс"
"Кривбасс" – "Александрия" 2:1
"Кривбасс" – "Черноморец" 1:0
"Металлист 1925" – "Кривбасс" 1:3
"Кривбасс" – "Днепр-1" 3:0
"Полесье" – "Кривбасс" 1:1
"Заря"
04.12. "Рух" 0:0 (УПЛ)
30.11. "Гент" 1:4 (Лига конференций)
25.11. "Маккаби" 2:3 (Лига конференций)
12.11 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)
09.11 "Маккаби" Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)
Личные встречи
Команды между собой уже успели сыграть 31 матч: 17 побед "Кривбасса", 10 побед "Зари" и четыре ничьи. В матче первого круга криворожский коллектив разобрался со своим соперником – 3:1.
Статистика команд, цифры и факты
Победа над "Александрией" стала дебютной волевой для "Кривбасса" в нынешнем сезоне
Завершилась проигрышная домашняя серия "Зари" в чемпионате, длившаяся три игры.
340-й домашний матч "Кривбасса" в УПЛ: +156=94-90 мяча 415-319.
Подопечные Вернидуба два тура подряд не теряют очков
"Заря" не может выиграть восемь матчей подряд
Ставки и Коэффициенты на матч "Кривбасс" – "Заря"
Прогноз на матч "Кривбасс" - "Заря" от UA-Football
Безусловно, фаворитами противостояния считаются хозяева, имеющие все шансы продолжить свою серию без поражений. Подопечные Вернидуба умеют качественно переходить из защиты в атаку и ловить соперников на ошибках. За счет чего может добиться результата "Заря"? Необходимо качественно сыграть в защите и надеяться на Герреро. Тем не менее, все же больше шансов у криворожцев. Ожидаем, что хозяева смогут набрать очередные три очка. Прогноз – победа "Кривбасса (1.98).
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