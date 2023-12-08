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Кривбасс – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09 декабря 2023

Украина

Испытание лидером для луганчан

Кривбасс – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09 декабря 2023

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Если бы это было год назад, то фаворитом противостояния была бы "Заря", но за это время многое изменилось. "Кривбасс" сейчас лидирует, а подопечные Коваля занимают необычное для себя предпоследнее место.

"Кривбасс" Кривой Рог – ФК "Заря"

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9 декабря, Кривой Рог, Стадион "Горняк", 15:00.

Видеотрансляция: клубный Youtube-канал ФК "Кривбасс"

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Содержание

Новости "Кривбасса"

Подопечные Юрия Вернидуба не собираются останавливаться на достигнутом. По итогу прошедшего тура "Кривбасс" сравнялся по очкам с "Днепром-1" и даже вышел на первое место. Стабильность – признак класса. Безусловно, не всегда криворожский коллектив играет ярко, но результат достигается регулярно. За последние семь матчей "Кривбасс" проиграл всего один - "Динамо". В прошлом туре команда Вернидуба проявила характер и все же вырвала победу у "Александрии", хотя и проигрывала до 79 минут. Возвращение Бескоровайного придало команде надежность в защите.

Своими дебютными голами за команду отличились Бизиман и По. При этом Бизимана стал первым легионером из Руанды, открывшим счет голов в чемпионатах Украины. Отметим, что клуб переподписал контракт до 2025 года с правым защитником Андреем Понедельником.

Новости "Зари"

Луганский коллектив не может выиграть уже восемь игр. Матч против "Руха" завершился 0:0. Позитивом можно считать, что "Заря" прервала свою серию из трех подряд домашних поражений в чемпионате. К тому же подопечные Коваля наконец-то не пропустили. С атакой снова были существенные проблемы. Очень мало обостряющих передач, а также акцентированных ударов. Юрий Коваль снова сыграл по схеме с тремя центральными защитниками. Возможно, именно это помогло не пропустить, но что делать с конструктивом в заключительной трети поля?

Под руководством Валерия Кривенцова "Заря" играла разнообразнее в атаке. Стоит отметить Кирюханцева, закрывавшего весь левый фланг, ведь Снурницын был дисквалифицирован. Кажется, что у этой команды нет резервов для того, чтобы добавить в конструктиве. Не заметно каких-то идей от Юрия Коваля, который уже наверняка сам ждет завершения этой части сезона.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 +14 33 0
2 СК Днепр-1 16 10 3 3 25-15 +10 33 0
3 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0
4 Шахтер 14 8 4 2 24-13 +11 28 0
5 Рух 16 6 7 3 24-18 +6 25 0
6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0
7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0
8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0
9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0
10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 0 19 0
11 Металлист 1925 15 4 3 8 15-21 -6 15 0
12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0
13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0
14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0
15 Заря 13 2 5 6 13-17 -4 11 0
16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Последние матчи команд

"Кривбасс"

"Кривбасс" – "Александрия" 2:1

"Кривбасс" – "Черноморец" 1:0

"Металлист 1925" – "Кривбасс" 1:3

"Кривбасс" – "Днепр-1" 3:0

"Полесье" – "Кривбасс" 1:1

"Заря"

04.12. "Рух" 0:0 (УПЛ)

30.11. "Гент" 1:4 (Лига конференций)

25.11. "Маккаби" 2:3 (Лига конференций)

12.11 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

09.11 "Маккаби" Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)

Личные встречи

Команды между собой уже успели сыграть 31 матч: 17 побед "Кривбасса", 10 побед "Зари" и четыре ничьи. В матче первого круга криворожский коллектив разобрался со своим соперником – 3:1.

Статистика команд, цифры и факты

Победа над "Александрией" стала дебютной волевой для "Кривбасса" в нынешнем сезоне

Завершилась проигрышная домашняя серия "Зари" в чемпионате, длившаяся три игры.

340-й домашний матч "Кривбасса" в УПЛ: +156=94-90 мяча 415-319.

Подопечные Вернидуба два тура подряд не теряют очков

"Заря" не может выиграть восемь матчей подряд

Ставки и Коэффициенты на матч "Кривбасс" – "Заря"

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1.98
3.75
3.90
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Прогноз на матч "Кривбасс" - "Заря" от UA-Football

Безусловно, фаворитами противостояния считаются хозяева, имеющие все шансы продолжить свою серию без поражений. Подопечные Вернидуба умеют качественно переходить из защиты в атаку и ловить соперников на ошибках. За счет чего может добиться результата "Заря"? Необходимо качественно сыграть в защите и надеяться на Герреро. Тем не менее, все же больше шансов у криворожцев. Ожидаем, что хозяева смогут набрать очередные три очка. Прогноз – победа "Кривбасса (1.98).

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Комментарии
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наварін (Київ)
08.12.2023 в 16:30
Вперед Кривбас! До перемоги!!
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Комментарии 1
наварін (Київ)
08.12.2023 в 16:30
Вперед Кривбас! До перемоги!!
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