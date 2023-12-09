Черноморец – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.12.2023

В Одессе десятая команда будет принимать восьмую. В случае победы хозяева поля смогут обойти конкурента в таблице. Смогут ли подопечные Григорчука наконец-то порадовать своих болельщиков?

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

10.12.2023. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:00 "Колос"

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Новости "Черноморца"

Одесская команда сейчас переживает не лучшие времена. В последний раз одесситы побеждали еще в октябре - в домашнем матче разгромили "Минай" (3:0). Подопечные Григорчука проиграли уже четыре матча подряд. Многие ожидали, что неудачная серия прервется в противостоянии с "ЛНЗ", но одесситы и здесь уступили - 1:3. Следует отметить проблемы с дисциплиной у футболистов "Черноморца", ведь две игры из трех в ноябре пришлось доигрывать в меньшинстве. По игре коллектив Григорчука уступал всем четырем своим соперникам в крайних поединках.

В матче против команды из Черкасс футболисты "Черноморца", на этот раз отыгравшие всю встречу в полном составе, сумели нанести в створ ворот лишь один удар, а соперник - 15. После последних неудач появилась информация, что Роман Григорчук может покинуть команду . Скорее всего, дыма без огня в этом вопросе тоже не может быть. После поражения от "ЛНЗ" наставник "Черноморца" пожаловался на короткую скамью запасных. Смогут ли одесситы наконец-то прервать эту неудачную серию уже в воскресенье?

Новости "Колоса"

До прошлого тура у команды из Ковалевки был перерыв в 22 дня без официальных матчей. Однако это не помешало подопечным Вишняка сыграть достаточно качественно против "Оболони". "Колос" хоть и не выиграл, но один зачетный пункт все же набрал - 0:0. Было много борьбы, фолов, желтых карточек. Беспроигрышная серия команды длится в чемпионате 9 игр:2 победы и 7 ничьих, что стало повторением клубного рекорда. Однако с конструктивом у команды все же ощущаются проблемы.

"Колос" забил в чемпионате всего 11 голов, только у трех команд результативность хуже. По словам Ярослава Вишняка, команде не хватает реализации голевых моментов. Отметим, что по касаниям мяча в чужом штрафном "Колос" находится в пятерке лучших команд в УПЛ, а по фланговым подачам - в тройке.

"Черноморец" – "Колос". Личные встречи

Команды между собой сыграли шесть матчей: три победы "Колоса" и только одна одесситов. Еще две игры завершились вничью. В противостоянии первого круга победили футболисты "Колоса" – 2:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 16 10 3 3 29-15 +14 33 0 2 СК Днепр-1 16 10 3 3 25-15 +10 33 0 3 Полесье 16 9 4 3 23-11 +12 31 0 4 Шахтер 14 8 4 2 24-13 +11 28 0 5 Рух 16 6 7 3 24-18 +6 25 0 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 +11 22 0 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0 8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 0 19 0 11 Металлист 1925 15 4 3 8 15-21 -6 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Верес 15 2 6 7 15-24 -9 12 0 15 Заря 13 2 5 6 13-17 -4 11 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Статистика команд, цифры и факты

Беспроигрышная серия "Колоса" в чемпионате уже составляет девять матчей (две победы, семь ничьих).

Одесситы проиграли свои четыре предыдущих игры в чемпионате.

10-й "сухой" матч в УПЛ провел Кирилл Фесюн ("Колос").

Разные клубы Романа Григорчука пропустили 200-й гол в УПЛ (1-й мяч в игре, а уже 202): "Черноморец" – 177 и запорожский "Металлург" – 25

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"Черноморец" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Прогнозируем достаточно ровную игру. Букмекеры отдают предпочтение одеситам, но им будет очень непросто взламывать организованную защиту соперников. Смогут ли подопечные Григорчука прервать серию из четырех поражений? Не стали бы кому-либо отдавать предпочтение, но ожидаем, что много голов в этой игре не будет. Прогноз – тотал голов меньше 2.5 (1.60).