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Ворскла — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 декабря 2023
Игра соседей по таблице с разными составляющими
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В рамках 17-го тура УПЛ нас ждет довольно интересный поединок, в котором "Ворскла" будет принимать "Рух".
В матче 2-го тура львовяне разгромили полтавчан со счетом 4:1, но сейчас нас ждет совсем другая история. Сейчас команды являются соседями в турнирной таблице и пришли к этому в результате совершенно противоположных серий.
"Рух" мощно и весело начал чемпионат, навел на старте сезона шороху, но постепенно запал львовян спал и сейчас команда опустилась в середину таблицы.
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У "Ворсклы" все наоборот – после провального страта команда Скрипника постепенно набирала, преодолела кризис и сейчас уже долгое время идет без поражений, внушая опасения любому сопернику.
"Ворскла" Полтава – "Рух" Львов
VBET Лига. 17-й тур
10 декабря, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского, 13:00.
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV
"Ворскла", последние новости:
"Ворскла" в прошлом туре обыграла амбициозный "Днепр-1", в очередной раз доказав, что команда Скрипника сейчас на хорошем ходу. И эта победа не является чем-то неожиданным. Пропустив первыми, полтавчане перекусили игру, забили дважды и довели матч до вполне уверенной победы.
Виктор Скрипник после матча признавал, что команде где-то повезло, но при этом говорил, что подопечные выполнили план на игру:
"Если "Днепр-1" по игре выигрывает 3:1 у "Шахтера", то с таким соперником нельзя действовать в открытый футбол. А мы умеем терпеть и перекрывали все намерения, которые были у хороших полузащитников днепрян, таких, как Пихаленок, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк - тот парень, который стучится в сборную. Наш план на игру был терпеть, а в атаке у нас всегда есть моменты. Сегодня нам повезло - два момента и два гола, или три момента и два гола. У нас была хорошая сегодня реализация", - сказал Скрипник.
В итоге, провалив старт сезона, Скрипник все-таки вывел команду из кризиса и сейчас полтавчане являются очень неудобным соперником для любой команды. "Ворскла" не проигрывает в шести матчах подряд, и пусть не всегда побеждает, но свои очки берет.
Наверное, полтавчане не очень довольны перерывом и межсезоньем, потому что весной может быть совершенно другая история, но сейчас, пока команда на ходу, нужно брать максимум очков, в том числе, ив завершающем матче с "Рухом".
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Корниенко, Челядин, Нестеренко, Павлюк, Юрченко, Крупский, Фелипе, Кане, Степанюк
"Рух", последние новости:
У "Руха" сейчас ситуация совершенно противоположная от "Ворсклы". Молодая команда Пономарева весело и резво начала сезон, некоторое время шла вверху таблицы, но постепенно запал спал и "Рух" опустился ближе к середине таблицы.
В последних шести матчах львовяне выиграли только один раз, и поединок против "Ворсклы" также не выглядит легкой прогулкой.
В принципе, такое бывает, что молодежь еще не всегда может идти в одном темпе, поэтому зимний перерыв будет для львовян желанным. Но до него еще нужно отыграть матч с "Ворсклой". Выездной, тяжелый матч, еще и на холодном подмерзшем поле в Полтаве.
Понимает это и главный тренер Виталий Пономарев:
"Полтавчане - хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход - в предыдущем туре "Ворскла" победила "Днепр-1" и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас.
Однако для нас каждая игра важна и необходимо, чтобы "Рух" придерживался своих идей и действовал на поле с позиции силы, играл в агрессивный футбол. Не все матчи удалось провести стабильно на хорошем уровне, было несколько провальных поединков, но это - закономерный процесс при формировании команды.
Молодежь не всегда стабильна, впрочем эти неудачи являются хорошим уроком для них. И игроки, и тренерский штаб делают выводы после каждого поединка и стараемся сделать так, чтобы не повторять их в будущем", - сговорил Пономарев.
Ориентировочный состав "Руха": Герета, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Сапуга, Таллес, Пастух, Рунич, Соломон, Климчук
Турнирная таблица
Команды при разных отрезках к концовке осенней части сезона оказались соседями по таблице.
"Рух" начинал сезон весело и активно, но постепенно терял запал и сейчас идет на шестом месте с 25 очками.
"Ворскла" наоборот, на страте сезона побывала в глубокой яме, из которой сейчас вылезла и подтянулась ближе к группе лидеров – седьмое место в таблице и 22 балла.
В принципе, можно предполагать, что нас ждет матч равных соперников, но при этом именно "Ворскла", учитывая нестабильность львовян, видится фаворитом.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31-17
|+14
|34
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|+10
|34
|0
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|+12
|32
|0
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|+13
|31
|0
|5
|Динамо
|13
|8
|1
|4
|31-18
|+13
|25
|0
|6
|Рух
|16
|6
|7
|3
|24-18
|+6
|25
|0
|7
|Ворскла
|16
|6
|4
|6
|17-24
|-7
|22
|0
|8
|Колос
|15
|4
|9
|2
|11-9
|+2
|21
|0
|9
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|-1
|20
|0
|10
|Черноморец
|15
|6
|1
|8
|24-24
|0
|19
|0
|11
|Металлист 1925
|16
|4
|3
|9
|17-25
|-8
|15
|0
|12
|Оболонь
|15
|3
|5
|7
|10-20
|-10
|14
|0
|13
|ФК Александрия
|15
|3
|4
|8
|9-20
|-11
|13
|0
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|-4
|12
|0
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|-11
|12
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
Последние матчи
"Ворскла" в шести последних матчах сезона (включая кубковый ) одержала 3 победы и 3 раза сыграла вничью. Разница мячей – 8:3.
- "Ворскла" – "Металлист 1925" 2:2
- "Оболонь" – "Ворскла" 0:3
- "Минай " – "Ворскла" 0:0
- "Оболонь" – "Ворскла" 0:1
- "Ворскла" – ЛНЗ 0:0
- "Днепр-1" – "Ворскла" 1:2
В активе "Руха" в шести последних матчах 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Разница мячей – 5:8.
- "Рух" – "Александрия" 0:0
- "Рух" – "Днепр-1" 0:2
- "Рух" – "Оболонь" 2:2
- "Черноморец" – "Рух" 2:3
- "Динамо" – "Рух" 2:0
- "Заря" – "Рух" 0:0
В матче 2-го тура во Львове "Рух" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:1.
Всего между собой в УПЛ команды провели 7 матчей: 2 победы "Ворсклы", 3ничьи, 2 победы "Руха". Разница мячей 10:9.
На поле "Ворсклы" – 3 матча: +2=0-1, мячи 7:3
"Рух" больше всего голов за матч пропустило в УПЛ именно в игре с "Ворсклой" (2:5, 23.08.2020).
Безвыигрышная серия "Ворсклы" с "Рухом" длится 4 игры: 2 ничьи и 2 поражения.
Это будет 400-й домашний матч "Ворсклы" в УПЛ.
"Рух" проведет 90-й матч и может забить 100-й гол в УПЛ (еще 2 мяча).
Домашняя безвыигрышная серия "Ворсклы" в УПЛ длится 5 игр: 2 ничьих и 3 поражения.
Безголевой сериал "Руха" длится в УПЛ 183 минуты.
"Ворскла" при Викторе Скрипнике может одержать 20 победу в чемпионатах.
"Рух" при Виталии Пономареве проведет 30-й матч и может одержать 10-ю победу в чемпионатах.
"Ворскла" – "Рух": ставки и коэффициенты
"Ворскла" – "Рух": трансляция матча
Прогноз на матч "Ворскла" – "Рух": от UA-Футбол
Букмекеры дают на соперников почти равные коэффициенты, причем довольно высокие. Это говорит о том, что нас ждет матч двух равных команд, в котором угадать, именно угадать, исход довольно непросто.
Тем не менее, на мой взгляд, "Ворскла", учитывая накат команд , выглядит все таки небольшим фаворитом.
Также стоит учитывать и погоду, (в Полтаве обещают до -2) и подмерзшее поле, что больше должно сыграть на руку хозяевам.
Поэтому страхуемся и ждем, что "Ворскла" не проиграет. Тем более что коэффициент на это довольно неплох.
Прогноз UA-Футбол: 1Х за 1.51
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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