Ворскла — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 декабря 2023

В рамках 17-го тура УПЛ нас ждет довольно интересный поединок, в котором "Ворскла" будет принимать "Рух".

В матче 2-го тура львовяне разгромили полтавчан со счетом 4:1, но сейчас нас ждет совсем другая история. Сейчас команды являются соседями в турнирной таблице и пришли к этому в результате совершенно противоположных серий.

"Рух" мощно и весело начал чемпионат, навел на старте сезона шороху, но постепенно запал львовян спал и сейчас команда опустилась в середину таблицы.

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У "Ворсклы" все наоборот – после провального страта команда Скрипника постепенно набирала, преодолела кризис и сейчас уже долгое время идет без поражений, внушая опасения любому сопернику.

"Ворскла" Полтава – "Рух" Львов

VBET Лига. 17-й тур

10 декабря, Полтава, Стадион "Ворскла" имени Бутовского, 13:00.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, vodafone TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Ворскла", последние новости:

"Ворскла" в прошлом туре обыграла амбициозный "Днепр-1", в очередной раз доказав, что команда Скрипника сейчас на хорошем ходу. И эта победа не является чем-то неожиданным. Пропустив первыми, полтавчане перекусили игру, забили дважды и довели матч до вполне уверенной победы.

Виктор Скрипник после матча признавал, что команде где-то повезло, но при этом говорил, что подопечные выполнили план на игру:

"Если "Днепр-1" по игре выигрывает 3:1 у "Шахтера", то с таким соперником нельзя действовать в открытый футбол. А мы умеем терпеть и перекрывали все намерения, которые были у хороших полузащитников днепрян, таких, как Пихаленок, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк - тот парень, который стучится в сборную. Наш план на игру был терпеть, а в атаке у нас всегда есть моменты. Сегодня нам повезло - два момента и два гола, или три момента и два гола. У нас была хорошая сегодня реализация", - сказал Скрипник.

В итоге, провалив старт сезона, Скрипник все-таки вывел команду из кризиса и сейчас полтавчане являются очень неудобным соперником для любой команды. "Ворскла" не проигрывает в шести матчах подряд, и пусть не всегда побеждает, но свои очки берет.

Наверное, полтавчане не очень довольны перерывом и межсезоньем, потому что весной может быть совершенно другая история, но сейчас, пока команда на ходу, нужно брать максимум очков, в том числе, ив завершающем матче с "Рухом".

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Корниенко, Челядин, Нестеренко, Павлюк, Юрченко, Крупский, Фелипе, Кане, Степанюк

"Рух", последние новости:

У "Руха" сейчас ситуация совершенно противоположная от "Ворсклы". Молодая команда Пономарева весело и резво начала сезон, некоторое время шла вверху таблицы, но постепенно запал спал и "Рух" опустился ближе к середине таблицы.

В последних шести матчах львовяне выиграли только один раз, и поединок против "Ворсклы" также не выглядит легкой прогулкой.

В принципе, такое бывает, что молодежь еще не всегда может идти в одном темпе, поэтому зимний перерыв будет для львовян желанным. Но до него еще нужно отыграть матч с "Ворсклой". Выездной, тяжелый матч, еще и на холодном подмерзшем поле в Полтаве.

Понимает это и главный тренер Виталий Пономарев:

"Полтавчане - хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход - в предыдущем туре "Ворскла" победила "Днепр-1" и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас. Однако для нас каждая игра важна и необходимо, чтобы "Рух" придерживался своих идей и действовал на поле с позиции силы, играл в агрессивный футбол. Не все матчи удалось провести стабильно на хорошем уровне, было несколько провальных поединков, но это - закономерный процесс при формировании команды. Молодежь не всегда стабильна, впрочем эти неудачи являются хорошим уроком для них. И игроки, и тренерский штаб делают выводы после каждого поединка и стараемся сделать так, чтобы не повторять их в будущем", - сговорил Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Герета, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Сапуга, Таллес, Пастух, Рунич, Соломон, Климчук

Турнирная таблица

Команды при разных отрезках к концовке осенней части сезона оказались соседями по таблице.

"Рух" начинал сезон весело и активно, но постепенно терял запал и сейчас идет на шестом месте с 25 очками.

"Ворскла" наоборот, на страте сезона побывала в глубокой яме, из которой сейчас вылезла и подтянулась ближе к группе лидеров – седьмое место в таблице и 22 балла.

В принципе, можно предполагать, что нас ждет матч равных соперников, но при этом именно "Ворскла", учитывая нестабильность львовян, видится фаворитом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 +14 34 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 13 8 1 4 31-18 +13 25 0 6 Рух 16 6 7 3 24-18 +6 25 0 7 Ворскла 16 6 4 6 17-24 -7 22 0 8 Колос 15 4 9 2 11-9 +2 21 0 9 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 10 Черноморец 15 6 1 8 24-24 0 19 0 11 Металлист 1925 16 4 3 9 17-25 -8 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Последние матчи

"Ворскла" в шести последних матчах сезона (включая кубковый ) одержала 3 победы и 3 раза сыграла вничью. Разница мячей – 8:3.

"Ворскла" – "Металлист 1925" 2:2

"Оболонь" – "Ворскла" 0:3

"Минай " – "Ворскла" 0:0

"Оболонь" – "Ворскла" 0:1

"Ворскла" – ЛНЗ 0:0

"Днепр-1" – "Ворскла" 1:2

В активе "Руха" в шести последних матчах 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Разница мячей – 5:8.

"Рух" – "Александрия" 0:0

"Рух" – "Днепр-1" 0:2

"Рух" – "Оболонь" 2:2

"Черноморец" – "Рух" 2:3

"Динамо" – "Рух" 2:0

"Заря" – "Рух" 0:0

В матче 2-го тура во Львове "Рух" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:1.

Всего между собой в УПЛ команды провели 7 матчей: 2 победы "Ворсклы", 3ничьи, 2 победы "Руха". Разница мячей 10:9.

На поле "Ворсклы" – 3 матча: +2=0-1, мячи 7:3

"Рух" больше всего голов за матч пропустило в УПЛ именно в игре с "Ворсклой" (2:5, 23.08.2020).

Безвыигрышная серия "Ворсклы" с "Рухом" длится 4 игры: 2 ничьи и 2 поражения.

Это будет 400-й домашний матч "Ворсклы" в УПЛ.

"Рух" проведет 90-й матч и может забить 100-й гол в УПЛ (еще 2 мяча).

Домашняя безвыигрышная серия "Ворсклы" в УПЛ длится 5 игр: 2 ничьих и 3 поражения.

Безголевой сериал "Руха" длится в УПЛ 183 минуты.

"Ворскла" при Викторе Скрипнике может одержать 20 победу в чемпионатах.

"Рух" при Виталии Пономареве проведет 30-й матч и может одержать 10-ю победу в чемпионатах.

"Ворскла" – "Рух": ставки и коэффициенты

"Ворскла" – "Рух": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Рух Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Ворскла" – "Рух": от UA-Футбол

Букмекеры дают на соперников почти равные коэффициенты, причем довольно высокие. Это говорит о том, что нас ждет матч двух равных команд, в котором угадать, именно угадать, исход довольно непросто.

Тем не менее, на мой взгляд, "Ворскла", учитывая накат команд , выглядит все таки небольшим фаворитом.

Также стоит учитывать и погоду, (в Полтаве обещают до -2) и подмерзшее поле, что больше должно сыграть на руку хозяевам.

Поэтому страхуемся и ждем, что "Ворскла" не проиграет. Тем более что коэффициент на это довольно неплох.

Прогноз UA-Футбол: 1Х за 1.51

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.