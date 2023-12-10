Динамо - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.12.2023

В рамках последнего тура родной УПЛ в этом календарном году состоится киевское дерби. В рамках 17-го тура "Динамо" сыграет против "Оболони". Поединок между динамовцами и "пивоварами" состоится на домашней арене "бело-синих" - стадионе имени Валерия Лобановского.

17-й тур УПЛ сезона 2023/24

11.12.2023. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр - Копиевский Виктор

"Динамо" 17:00 "Оболонь"

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"Динамо": последние новости

В последнее время "Динамо" снова нашло себя. После поражения от донецкого "Шахтера" и увольнения Мирчи Луческу динамовцы непременно в каждом туре берут три очка. Новый наставник "бело-синих" Александр Шовковский не стал изобретать велосипед и поставил команде простой, но от этого не менее эффективный футбол.

В последних трех матчах столичный коллектив уверенно на выезде одолел криворожский "Кривбасс", а на своем поле переиграл львовский "Рух". Обе игры закончились со счетом 2:0 в пользу киевлян.

А в предыдущем туре подопечные СаШо в результативном матче одержали победу над харьковским "Металлистом 1925". "Динамо" удалось забить сразу четыре мяча, хотя и пропустили дважды. Однако, стоит отметить, что по сути оба гола привезли в свои ворота сами себе. Еще был матч с "Минаем", который так и не состоялся.

Для столичной команды все только начинается. "Динамо", на уровне с донецким "Шахтером", является лидером чемпионата по количеству потерянных очков. Поэтому все в руках и головах "бело-синих".

Если динамовцы хотят претендовать на самые высокие места, то соперник уровня "Оболони" не должен создавать вообще никаких проблем для вас.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

"Оболонь": последние новости

Команда Валерия Иващенко на протяжении своей первой кампании в элитном дивизионе показывает очень нестабильные результаты. После замечательного отрезка в начале октября из двух подряд побед, "пивовары" не могут никак добыть три очка в отдельном поединке.

В последних пяти турах "Оболонь" дважды сыграла вничью и потерпела сразу три поражения. Ничейные результаты были зафиксированы в спаррингах против львовского "Руха" (2:2) и ковалевского "Колоса" (0:0). В свою очередь проиграли "зеленые" для луганской "Зари" (2:4), черкасского ЛНЗ (0:3) и полтавской "Ворсклы" (0:1).

Хоть и победы даются очень сложно "зеленым", однако в целом, на данный момент, дела не идут очень катастрофически. Тем не менее, очки надо добывать, так как зона переходных матчей уже дышит "пивоварам" в спину - отделяет лишь один балл.

Впрочем, добыть столь необходимые очки против киевского "Динамо" будет максимально сложно. Но подопечные Иващенко уже доказывали на старте этого сезона, что способны бороться на равных со статусным оппонентом, и даже побеждать его.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев, Приймак, Мороз, Черненко, Краснопир, Суханов.

"Динамо" - "Оболонь". Личные встречи

Новая "Оболонь" провела за свою историю 4 игры против "Динамо". И лишь одна она пришлась на УПЛ, что и неудивительно. Так как "пивовары" - новичок элитного дивизиона. Это произошло на старте текущего первенства. Тогда, в начале августа "бело-синие" в результативном матче обыграли "зеленых" со счетом 4:2.

Еще три раза коллективы встречались в рамках Кубка Украины. В 2015-м году дважды было сильнее "Динамо". А в этом сезоне в конце сентября "Оболонь" шокировала статусного соперника минимальной победой - 1:0.

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"Динамо" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Оболонь". Турнирное положение команд

Обе команды не сыграли все свои матчи на данных момент. У "пивоваров" есть два поединка в запасе, у динамовцев - целых четыре. На данный момент подопечные Александра Шовковского занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. А команда Валерий Иващенко расположилась на 12-й позиции с 14 баллами.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 17 10 4 3 34 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 34 3 Полесье 17 9 5 3 32 4 Шахтер 15 9 4 2 31 5 Рух 17 6 8 3 26 6 Динамо 13 8 1 4 25 7 Ворскла 17 6 5 6 23 8 Колос 15 4 9 2 21 9 ЛНЗ 16 5 5 6 20 10 Черноморец 15 6 1 8 19 11 Металлист 1925 16 4 3 9 15 12 Оболонь 15 3 5 7 14 13 ФК Александрия 15 3 4 8 13 14 Заря 14 2 6 6 12 15 Верес 16 2 6 8 12 16 ФК Минай 15 0 6 9 6