Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.02.2024

Виктор Скрипник проведет свой первый официальный матч на посту харьковчан против киевского "Динамо". Поединок хоть и является заочно гостевым для подопечных Александра Шовковского, однако пройдет именно на домашней арене "бело-синих" - стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

25.02.2024. "Динамо" им. В. Лобановского, Киев

Арбитр: Копиевский Виктор

"Металлист 1925" 15:30 "Динамо"

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"Металлист 1925": последние новости

В зимнее трансферное окно, которое еще в Украине не закончилось, "Металлист 1925" провел достаточно серьезную чистку текущего ростера. В частности, харьковский клуб попрощался сразу с 7 игроками, в том числе с 19-летним бразильским легионером Игорем Энрике.

Кроме того клуб также провел серьезную кампанию по усилению. Здесь в первую очередь нужно отметить опытных бойцов УПЛ в лице Владлена Юрченко и Дениса Гармаша.

Что касается тренировочных сборов, то подопечные Виктора Скрипника провели 6 контрольных спаррингов: 3 победы и 3 поражения.

Официальный дебют нового наставника харьковчан припадает на серьезного соперника в лице украинского гранда. Даже сам Скрипник перед этой встречей сказал, что "Динамо" - это гранд, в матчах с которым все игроки хотят проявить себя". Поэтому закономерно следует ожидать, что футболисты "Металлист а 1925" будут очень мотивированными.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Шевченко, Скорко, Логинов, Кравченко, Копина, Кулаковский, Сигеев, Плакса, Шулянский, Кулаков, Джевани.

"Динамо": последние новости

Киевляне же, на данный момент, провели зимнюю трансферную кампанию значительно слабее. Не побоимся сказать - скромнее всех команд всего украинского первенства.

Столичный клуб провел лишь одну сделку, отдав в аренду своего 20-летнего македонского хавбека. Речь идет Решате Рамадани. При этом других двух легионеров в лице Джастина Лонвейка и Жерсона Родригеса из аренды "Динамо" не возвращало.

Что касается входящих трансферов, то "Динамо" не усилилось ни одним (!) игроком. Были слухи на счет флангового полузащитника одесского "Черноморца" Максима Брагару. Однако, пока, слухи так и ограничились слухами.

Если говорить о подготовке ко второй части сезона, то в рамках зимних тренировочных сборов подопечные Александра Шовковского провели сразу 10 товарищеских игр. Показатель побед составил лишь 40%. В остальных матчах динамовцы трижды уступили своим соперникам и еще три раза расписали ничью.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Буяльский, Волошин, Ванат.

"Металлист 1925" - "Динамо". Личные встречи

Харьковский и киевский клубы имеют небогатую историю очных противостояний. Это и неудивительно, учитывая период жизни "Металлист а 1925". Всего команды провели между собой 4 встречи. Дважды было сильнее "Динамо", еще два раза стороны разошлись миром.

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"Металлист 1925" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" - "Динамо". Турнирное положение команд

Номинальные хозяева этого поединка отыграли все 17 туров первой части первенства. За этот промежуток времени харьковский клуб добыл 17 очков и на данном этапе сезона занимает 12-ю позицию. В свою очередь, киевский коллектив сыграл всего 14 матчей, в которых набрал 28 очков. Киевское "Динамо" на уровне с донецким "Шахтером" является лидером чемпионата по показателю потерянных очков. Сейчас команда Александра Шовковского расположилась на 5-й позиции в турнирной таблице.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 34 3 Полесье 17 9 5 3 32 4 Шахтер 15 9 4 2 31 5 Динамо 14 9 1 4 28 6 Рух 17 6 8 3 26 7 Ворскла 17 6 5 6 23 8 Черноморец 16 7 1 8 22 9 Колос 16 4 9 3 21 10 ЛНЗ 17 5 5 7 20 11 ФК Александрия 16 4 4 8 16 12 Металлист 1925 17 4 3 10 15 13 Оболонь 16 3 5 8 14 14 Заря 14 2 6 6 12 15 Верес 16 2 6 8 12 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Металлист 1925" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Вполне очевидно, что букмекеры в этой паре отдают предпочтение именно столичному коллективу. Однако, учитывая мотивацию подопечных Скрипника и, как и всегда, тяжелый выход из зимней паузы - киевлянам не будет просто. Впрочем, считаем, что динамовцам хватит класса, чтобы добыть три очка в этом противостоянии.