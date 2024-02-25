Заря — Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 февраля 2024

Итак, УПЛ возвращается. Первый весенний и 18-й по счету тур нашего родного чемпионата, в котором "Заря" примет "Ворсклу". Причем примет в Житомире.

Зимний перерыв был долгим и всегда интересно, с каким багажом наши команды подходят к весенней части сезона.

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Что ж, как говорил Олег Владимирович, будем разбираться. Тем более поговорить в контексте обеих команд есть о чем.

"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава)

VBET Лига. 18-й тур

26 февраля, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье", 13:00.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: Униан

Youtube-трансляция: FootballHub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Заря", последние новости:

"Заря" провела зимнее межсезонье так же сумбурно и непонятно, как и осеннюю часть сезона.

Луганчане съездили на сборы в Турции, где провели 7 спаррингов с положительным сальдо, однако большого внимания этим товарнякам придавать не стоит.

Зимняя трансферная кампания у лаганчан вышла также не совсем понятная. Ушли три молодых украинских игрока и бразилец Венделл. Пришли два защитника (бразилец и нигериец), хорватский хавбек и сенегальский форвард Ндур из Португалии.

Также луганчане весной не будут рассчитывать на Снурницына, Нагнойного и Алефиренко. У всех трех игроков летом заканчиваются контракты с клубом, и по данным СМИ, вся тройка уже подписала предварительные соглашения с новыми командами. Ну и "Заря" в наказание отправила всех трех в команду U-19.

Другими словами, пока что вся эта сборная солянка доступных игроков у луганчан на весеннюю часть сезона не внушает доверия. А ведь команда находится в положении борца за выживания.

Также клуб уже традиционно не смог даже зимнее окно прожить без скандалов. "Заря" свои домашние матчи проводит на стадионе "Левый Берег", однако февральский поединок с "Ворсклой" киевляне попросили перенести, чтобы поберечь газон. "Заря" сначала договорилась провести матч на стадионе "Авангард" в Ужгороде, но затем нашла вариант с Житомиром, где и пройдет матч. При этом забыла уведомить об этом руководство закарпатского стадиона, которое на такое поведение луганского клуба обиделось.

Также президент "Зари" пообещал попробовать засудить Патрика ван Леувена – Евгению Геллеру не понравилось, как тренер ушел в "Шахтер".

Как видим, разброд, шатание и неопределенность в "Заре" продолжались и в зимнее окно. Какую команда выдаст вторую часть сезона, покажет лишь время, но перспективы и прогнозы на луганчан у меня не самые радужные.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Боль, Вантух, Джордан, Башич, Мишнев, Мичин, Волошин, Яцык, Бугай, Герреро

"Ворскла", последние новости:

"Ворскла", которая провела осеннюю часть сезона ни шатко, ни валко, зимой попрощалась главным тренером команды Виктором Скрипником, который ушел на хороший контракт и перспективы в "Металлист 1925". Ну а полтавчан принял с приставкой и.о Сергей Долганский. В прессе долго ходили слухи, что это назначение временное, пока полтавчане ищут постоянного наставника, однако Сергей Николаевич провел с командой сборы, причем провел неплохо, и руководство решило дать ему шанс. Ну а насколько специалист им воспользуется, посмотрим по официальным матчам.

Кстати о сборах. Полтавчане готовились в Турции, где "Ворскла" стала "зимним чемпионом" среди команд УПЛ, в восьми матчах одержав 7 победы при одном поражении и разнице мячей 21:6. То есть, показала лучший результат среди всех наших команд по процентному показателю набранных очков. Конечно, сборы это сборы, но кажется, что Долганский неплохо погонял команду.

По трансферам. Главная потеря кроме тренера – "Ворскла" отпустила в Харьков к Скрипнику Владлена Юрченко. Но подписала Ковталюка и Мякушко.

Также пришли два легионера: албанский правый защитник Сильвио Вокрри и французским хавбеком Самбой Сиссоко. Что-либо говорить об этих парнях рано, поэтмоу посмотрим уже по официальным матчам.

В целом же, полтавчане провели зимнее межсезонье внешне вполне качественно, притерлись к тренерскому штабу. Теперь будем смотреть, как и что будет показывать команда в официальных матчах.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Домолега, Бацула, Рамирес, Крупский, Толи, Пердута, Скляр, Степанюк, Мякушко, Кане, Ковталюк

Турнирная таблица

В турнирной таблице за зиму мало что изменилось. "Ворскла", провалив старт сезона, постепенно исправила ситуацию, подтянувшись в середину таблицы и перед рестартом сезона остается крепким середняком с прогнозами на улучшение турнирной ситуации.

"Заря", провалив старт сезона, так и отыграла всю осеннюю часть сезона – балансируя на грани зоны вылета. И после зимних сборов особого прогресса у команды не было заметно. Вероятно, луганчане в текущем сезоне сохранят свой статус борца за выживание, но с положительным исходом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 +15 28 0 6 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 -4 20 0 11 ФК Александрия 16 4 4 8 12-20 -8 16 0 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 -11 15 0 13 Оболонь 16 3 5 8 10-22 -12 14 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Последние матчи

Зимние спарринги для обычного болельщика не несут фактически никакой нагрузки и выводы по ним должен делать лишь тренерский штаб, но результаты зимних товарищеских матчей мы дать обязаны.

"Заря" на сборах в Турции провела 7 поединков, в которых одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Разница мячей – 13:8.

"Заря" – "Краковия" (Польша) 0:2

"Заря" – "Ягеллония" (Польша) 2:2

"Заря" – "Арка" (Польша) 2:1

"Заря" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:0

"Заря" – "Пюник" (Армения) 4:0

"Заря" – "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:2

"Заря" – "Валмиера" (Латвия) 2:1

"Ворскла" - зимний чемпион УПЛ по спаррингам. Полтавчане в Турции провели 8 спаррингов, в которых одержали 7 побед при одном поражении с разницей мячей 21:6 и с лучшим процентным показателем набранных очков среди украинских команд.

"Ворскла" – "Сабах" (Азербайджан) 3:0

"Ворскла" – "Кайсар" (Казахстан) 4:1

"Ворскла" – "Лаппи" (Косово) 0:2

"Ворскла" – "Арка" (Польша) 3:2

"Ворскла" – "Термалика" (Польша) 1:0

"Ворскла" – "Согдиана" (Узбекистан) 3:1

"Ворскла" – "Пахтакор" (Узбекистан) 6:0

"Ворскла" – "Сабуртало" (Грузия) 1:0

В матче 3-го тура "Ворскла" в Полтаве проиграла "Заре" со счетом 1:2.

"Заря" – "Ворскла": ставки и коэффициенты

"Заря" – "Ворскла": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Ворскла Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Заря" – "Ворскла" от UA-Футбол

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, букмекеры видят фаворитом матча именно "Зарю". Не очень уверенным, с высокими коэффициентами, но все же… Что дает нам шанс рискнуть и погреть на этом руки. Все-таки, "Ворскла" увереннее провела зиму и в этом матче не должна проигрывать.

Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.68.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.