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Заря — Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 февраля 2024
Игра с многими неизвестными
Фото: пресслужби ФК "Ворскла"
Итак, УПЛ возвращается. Первый весенний и 18-й по счету тур нашего родного чемпионата, в котором "Заря" примет "Ворсклу". Причем примет в Житомире.
Зимний перерыв был долгим и всегда интересно, с каким багажом наши команды подходят к весенней части сезона.
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Что ж, как говорил Олег Владимирович, будем разбираться. Тем более поговорить в контексте обеих команд есть о чем.
"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава)
VBET Лига. 18-й тур
26 февраля, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье", 13:00.
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: Униан
Youtube-трансляция: FootballHub
"Заря", последние новости:
"Заря" провела зимнее межсезонье так же сумбурно и непонятно, как и осеннюю часть сезона.
Луганчане съездили на сборы в Турции, где провели 7 спаррингов с положительным сальдо, однако большого внимания этим товарнякам придавать не стоит.
Зимняя трансферная кампания у лаганчан вышла также не совсем понятная. Ушли три молодых украинских игрока и бразилец Венделл. Пришли два защитника (бразилец и нигериец), хорватский хавбек и сенегальский форвард Ндур из Португалии.
Также луганчане весной не будут рассчитывать на Снурницына, Нагнойного и Алефиренко. У всех трех игроков летом заканчиваются контракты с клубом, и по данным СМИ, вся тройка уже подписала предварительные соглашения с новыми командами. Ну и "Заря" в наказание отправила всех трех в команду U-19.
Другими словами, пока что вся эта сборная солянка доступных игроков у луганчан на весеннюю часть сезона не внушает доверия. А ведь команда находится в положении борца за выживания.
Также клуб уже традиционно не смог даже зимнее окно прожить без скандалов. "Заря" свои домашние матчи проводит на стадионе "Левый Берег", однако февральский поединок с "Ворсклой" киевляне попросили перенести, чтобы поберечь газон. "Заря" сначала договорилась провести матч на стадионе "Авангард" в Ужгороде, но затем нашла вариант с Житомиром, где и пройдет матч. При этом забыла уведомить об этом руководство закарпатского стадиона, которое на такое поведение луганского клуба обиделось.
Также президент "Зари" пообещал попробовать засудить Патрика ван Леувена – Евгению Геллеру не понравилось, как тренер ушел в "Шахтер".
Как видим, разброд, шатание и неопределенность в "Заре" продолжались и в зимнее окно. Какую команда выдаст вторую часть сезона, покажет лишь время, но перспективы и прогнозы на луганчан у меня не самые радужные.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Боль, Вантух, Джордан, Башич, Мишнев, Мичин, Волошин, Яцык, Бугай, Герреро
"Ворскла", последние новости:
"Ворскла", которая провела осеннюю часть сезона ни шатко, ни валко, зимой попрощалась главным тренером команды Виктором Скрипником, который ушел на хороший контракт и перспективы в "Металлист 1925". Ну а полтавчан принял с приставкой и.о Сергей Долганский. В прессе долго ходили слухи, что это назначение временное, пока полтавчане ищут постоянного наставника, однако Сергей Николаевич провел с командой сборы, причем провел неплохо, и руководство решило дать ему шанс. Ну а насколько специалист им воспользуется, посмотрим по официальным матчам.
Кстати о сборах. Полтавчане готовились в Турции, где "Ворскла" стала "зимним чемпионом" среди команд УПЛ, в восьми матчах одержав 7 победы при одном поражении и разнице мячей 21:6. То есть, показала лучший результат среди всех наших команд по процентному показателю набранных очков. Конечно, сборы это сборы, но кажется, что Долганский неплохо погонял команду.
По трансферам. Главная потеря кроме тренера – "Ворскла" отпустила в Харьков к Скрипнику Владлена Юрченко. Но подписала Ковталюка и Мякушко.
Также пришли два легионера: албанский правый защитник Сильвио Вокрри и французским хавбеком Самбой Сиссоко. Что-либо говорить об этих парнях рано, поэтмоу посмотрим уже по официальным матчам.
В целом же, полтавчане провели зимнее межсезонье внешне вполне качественно, притерлись к тренерскому штабу. Теперь будем смотреть, как и что будет показывать команда в официальных матчах.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Домолега, Бацула, Рамирес, Крупский, Толи, Пердута, Скляр, Степанюк, Мякушко, Кане, Ковталюк
Турнирная таблица
В турнирной таблице за зиму мало что изменилось. "Ворскла", провалив старт сезона, постепенно исправила ситуацию, подтянувшись в середину таблицы и перед рестартом сезона остается крепким середняком с прогнозами на улучшение турнирной ситуации.
"Заря", провалив старт сезона, так и отыграла всю осеннюю часть сезона – балансируя на грани зоны вылета. И после зимних сборов особого прогресса у команды не было заметно. Вероятно, луганчане в текущем сезоне сохранят свой статус борца за выживание, но с положительным исходом.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34-17
|+17
|37
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|+10
|34
|0
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|+12
|32
|0
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|+13
|31
|0
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|+15
|28
|0
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|+6
|26
|0
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|-7
|23
|0
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|+1
|22
|0
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|+1
|21
|0
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|5
|7
|17-21
|-4
|20
|0
|11
|ФК Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|-8
|16
|0
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|-11
|15
|0
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-22
|-12
|14
|0
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|-4
|12
|0
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|-11
|12
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
Последние матчи
Зимние спарринги для обычного болельщика не несут фактически никакой нагрузки и выводы по ним должен делать лишь тренерский штаб, но результаты зимних товарищеских матчей мы дать обязаны.
"Заря" на сборах в Турции провела 7 поединков, в которых одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Разница мячей – 13:8.
- "Заря" – "Краковия" (Польша) 0:2
- "Заря" – "Ягеллония" (Польша) 2:2
- "Заря" – "Арка" (Польша) 2:1
- "Заря" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:0
- "Заря" – "Пюник" (Армения) 4:0
- "Заря" – "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:2
- "Заря" – "Валмиера" (Латвия) 2:1
"Ворскла" - зимний чемпион УПЛ по спаррингам. Полтавчане в Турции провели 8 спаррингов, в которых одержали 7 побед при одном поражении с разницей мячей 21:6 и с лучшим процентным показателем набранных очков среди украинских команд.
- "Ворскла" – "Сабах" (Азербайджан) 3:0
- "Ворскла" – "Кайсар" (Казахстан) 4:1
- "Ворскла" – "Лаппи" (Косово) 0:2
- "Ворскла" – "Арка" (Польша) 3:2
- "Ворскла" – "Термалика" (Польша) 1:0
- "Ворскла" – "Согдиана" (Узбекистан) 3:1
- "Ворскла" – "Пахтакор" (Узбекистан) 6:0
- "Ворскла" – "Сабуртало" (Грузия) 1:0
В матче 3-го тура "Ворскла" в Полтаве проиграла "Заре" со счетом 1:2.
"Заря" – "Ворскла": ставки и коэффициенты
"Заря" – "Ворскла": трансляция матча
Прогноз на матч "Заря" – "Ворскла" от UA-Футбол
Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, букмекеры видят фаворитом матча именно "Зарю". Не очень уверенным, с высокими коэффициентами, но все же… Что дает нам шанс рискнуть и погреть на этом руки. Все-таки, "Ворскла" увереннее провела зиму и в этом матче не должна проигрывать.
Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.68.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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