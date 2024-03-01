Колос - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2.03.2024

Ковалевский и львовский клубы сейчас являются представителями одного класса. Это подтверждает соседство коллективов в турнирной таблице. "Рух" опережает "Колос" лишь на три очка, при этом у команды Ярослава Вишняка есть матч в запасе. Завтра, в Ковалевке "Колос" будет принимать подопечных Виталия Пономарева.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

2.03.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Романов Виталий

"Колос" 18:00 "Рух"

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"Колос": последние новости

Подопечные Ярослава Вишняка успешно стартовали в весенней части УПЛ. "Колос" в прошлом туре на выезде уверенно обыграл ровенский "Верес" (2:0). Разницу в конце той встречи сделал Тотовицкий, оформив дубль из ассистов.

В общем, ковалевская команда чередует результаты разной успешности по ходу сезона. Четкую тенденцию можно определить лишь в большом количестве ничьих. При этом ковалевский коллектив, на уровне с лидерами нашего чемпионата, уступил своим соперникам лишь трижды. Вот что действительно стоит внимания, так это без преувеличения лучшая оборона среди всех команд нашего первенства. "Колос" имеет лучший показатель в лиге по количеству пропущенных мячей - за 18 туров соперники сумели поразить ворота ковалевцев лишь 10 (!) раз.

В отличие от своих коллег, "Колос" этой зимой провел достаточно скромную кампанию по контрольным матчам. Подопечные Вишняка сыграли лишь 5 спаррингов, одержав 1 победу.

Что касается трансферной кампании, то ковалевцы подписали в качестве свободного агента Андрея Домбровского, купили Гитиса Паулаускаса и арендовали у донецкого "Шахтера" Дмитрия Топалова. Последние двое уже успели даже официально дебютировать за новую команду - в игре против подопечных Юрия Вернидуба.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Луцкевич, Гончаренко, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Милько, Велетень, Топалов, Тотовицкий, Безбородько.

"Рух": последние новости

"Львы" идут в УПЛ без побед аж с начала ноября. Безвыигрышная серия "Руха" в рамках украинского первенства насчитывает уже четыре поединка. Последний раз в чемпионате подопечные Виталия Пономарева побеждали 12-го ноября. Тогда на выезде львовский коллектив в результативном матче перестрелял одесский "Черноморец" - 3:2. После того последовало гостевое поражение от киевского "Динамо" (0:2) и три ничьи подряд.

В частности, в первом туре весенней части "Рух" на своем поле разошелся миром с житомирским "Полесьем". Подопечные Юрия Калитвинцева первыми открыли счет в той встрече, однако еще до перерыва львовяне сравняли счет.

Если говорить о тренировочных зимних сборах, то "Рух" провел насыщенную подготовку в Словении, сыграв 11 контрольных спаррингов. Да, результаты товарищеских матчей никогда не были серьезным показателем. Однако лишь 4 победы наталкивают на мысли о не лучших игровых кондициях команды.

Особенно, если отметить, что этой зимой ростер львовского клуба особо не изменился. Среди достижений "Руха" в это трансферное окно можно отметить подписание 20-летнего бразильского вингера Габриэла Клайвера. При этом "львы" попрощались с 4-мя исполнителями.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Рунич, Федор, Пастух, Квасница, Климчук.

"Колос" - "Рух". Личные встречи

Личная история очных противостояний ковалевцев и львовян насчитывает 10 поединков. 6 из них пришлись на элитный украинский дивизион, еще 4 раза коллективы пересекались в рамках Первой лиги Украины. Общая статистика на стороне "Колоса": 5 побед против 3-х у "Руха". Еще дважды "Колос" и "Рух" расходились миром.

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"Колос" - "Рух". Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Рух". Турнирное положение команд

Ковалевский и львовский коллективы идут бок о бок в определенной буферной зоне между лидерами и середняками. "Колос" и "Рух" занимают 7-е и 8-е места, соответственно. Разница между командами составляет всего 3 балла. Однако у команды Ярослава Вишняка есть еще один матч в запасе.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 35 3 Полесье 19 9 6 4 33 4 Шахтер 16 9 5 2 32 5 Динамо 15 10 1 4 31 6 Рух 18 6 9 3 27 7 Колос 17 5 9 3 24 8 ЛНЗ 18 6 5 7 23 9 Ворскла 18 6 5 7 23 10 Черноморец 17 7 2 8 23 11 ФК Александрия 17 4 5 8 17 12 Заря 15 3 6 6 15 13 Металлист 1925 18 4 3 11 15 14 Оболонь 17 3 6 8 15 15 Верес 17 2 6 9 12 16 ФК Минай 16 0 7 9 7

"Колос" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры не отдают ни одному из коллективов явного преимущества. Мы также считаем, что на данном этапе сезона команды Ярослава Вишняка и Виталия Пономарева являются примерно равными по силе. Поэтому поставим на ничейный результат, и на то, что обе стороны отметятся голами.