Шахтер - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.03.2024

"Горняки" тяжело вкатились в весеннюю часть УПЛ. В свою очередь подопечные Юрия Вернидуба наоборот начали с уверенной победы. 3-го февраля на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" проведет очную встречу против криворожского "Кривбасса". Подопечные Марино Пушича отстают в таблице на 5 очков, однако имеют в запасе 2 матча.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

3.03.2024. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Балакин Николай

"Шахтер" 18:00 "Кривбасс"

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"Шахтер": последние новости

"Горняки" после зимней спячки без раскачки стартовали в Лиге Европе. Футболисты Марино Пушича в поединках с "Марселем" отдали все свои физические и психологические силы, поэтому неудивительно, что в прошлом туре в матче против "Александрии" донецкий коллектив выглядел очень пассивно и опустошенно. Но ключевой момент в том, не загонят ли нули в Александрии "горняков" еще в большую моральную яму. Так как в случае победы "Динамо" над "Черноморцем", "Шахтер" потеряет лидерство в чемпионате по потерянным очкам.

По матчам с "провансальцами" трудно делать какие-то выводы. Поскольку и соперник выше классом, и "Шахтер" на полях родной УПЛ все же действует иначе, чем когда представляет наш чемпионат на евроарене. Да и по поединку с подопечными Руслана Ротаня тоже трудно что-то анализировать. Безыдейность и усталость, вот и все.

Одно можно утверждать точно, что боснийский специалист накачает своих подопечных на встречу с командой Юрия Вернидуба. Отступать "горнякам" уже некуда, нужно полностью включаться в борьбу за чемпионство. Тем более, когда, как не в поединке с лидером первенства побеждать и выходить из кризиса.

Если говорить о рисунке игры "Шахтера", то он не претерпел особых изменений, если судить по первым официальным матчам в этом году и по контрольным спаррингам во время зимних сборов. Единственное, что можно отметить, так это то, что дорогостоящие бразильские новички в лице Марлона Гомеса и Кевина еще не полностью интегрировались в систему донецкого коллектива. Это и неудивительно, на данном этапе прошло еще мало времени.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков, Эгиналдо.

"Кривбасс": последние новости

Криворожская команда не проигрывает в УПЛ с начала ноября. Тогда подопечные Юрия Вернидуба уступили на своем поле киевскому "Динамо" (0:2). После того последовали три победы и одна ничья.

В весеннюю часть "Кривбасс" тоже вошел уверенно. В прошлом туре в Ковалевке лидер первенства не заметил черкасский ЛНЗ, трижды поразив ворота команды Олега Дулуба. Настоящий чемпионский почерк, и по игре, и по результату.

Этой зимой криворожский клуб провел хорошую подготовку, сыграв 7 контрольных спаррингов в рамках тренировочных сборов. "Кривбасс" одержал сразу 5 побед и лишь однажды потерпел поражение.

На трансферном рынке криворожане обошлись без сенсаций в это окно, однако сделали несколько необходимых точечных усилений. В частности, на полноценной основе выкупили левого фулбека Ивана Дибанго и на правах свободного агента на другой фланг обороны подписали португальского легионера Рафаэля Бандейру.

В общем, команда под руководством Вернидуба все так же выглядит монолитно и действует как единый механизм, который знает свои возможности, сильные стороны и задачи.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Байдейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Микитишин, Принс.

"Шахтер" - "Кривбасс". Личные встречи

Донецкий и криворожский клубы имеют очень насыщенную и богатую историю очных противостояний. "Шахтер" и "Кривбасс" встречались между собой аж 54 раза, 52 из них - во времена независимой Украины. Общая статистика полностью на стороне "горняков" - 31 победа против 6 у "Кривбасса". Еще 8 раз коллективы расходились миром.

Статистика очных поединков:

Победы: 36 - 6

Забитые мячи: 114 - 34

В среднем голов за матч: 2.11 - 0.63

Самая большая победа: 6:0 - 1:0

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"Шахтер" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Кривбасс". Турнирное положение команд

На данный момент криворожский клуб лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 37 зачетных баллов. "Горняки" занимают 4-е место, однако имеют еще 2 поединка в запасе. Разница между коллективами составляет 5 очков.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 35 3 Полесье 19 9 6 4 33 4 Шахтер 16 9 5 2 32 5 Динамо 15 10 1 4 31 6 Рух 18 6 9 3 27 7 Колос 17 5 9 3 24 8 ЛНЗ 18 6 5 7 23 9 Ворскла 18 6 5 7 23 10 Черноморец 17 7 2 8 23 11 ФК Александрия 17 4 5 8 17 12 Заря 15 3 6 6 15 13 Металлист 1925 19 4 3 12 15 14 Оболонь 17 3 6 8 15 15 Верес 17 2 6 9 12 16 ФК Минай 17 1 7 9 10

"Шахтер" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Поединок, однозначно, будет напряженным и тяжелым для обеих сторон. Вряд ли Марино Пушичу и Юрию Вернидубу нужно лишний раз мотивировать своих подопечных на эту встречу. Все прекрасно понимают статус соперника и свои задачи. Букмекеры в этой паре отдают предпочтение "горнякам". Конечно, это никого не удивляет, учитывая подбор исполнителей донецкого клуба. Мы тоже поставим именно на "Шахтер". Пора уже действующему чемпиону выходить из ментального кризиса и добывать свою первую официальную победу в этом году.