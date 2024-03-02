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Шахтер - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3.03.2024
Шахтер - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 3.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
"Горняки" тяжело вкатились в весеннюю часть УПЛ. В свою очередь подопечные Юрия Вернидуба наоборот начали с уверенной победы. 3-го февраля на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" проведет очную встречу против криворожского "Кривбасса". Подопечные Марино Пушича отстают в таблице на 5 очков, однако имеют в запасе 2 матча.
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
3.03.2024. Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Балакин Николай
"Шахтер" 18:00 "Кривбасс"
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"Шахтер": последние новости
"Горняки" после зимней спячки без раскачки стартовали в Лиге Европе. Футболисты Марино Пушича в поединках с "Марселем" отдали все свои физические и психологические силы, поэтому неудивительно, что в прошлом туре в матче против "Александрии" донецкий коллектив выглядел очень пассивно и опустошенно. Но ключевой момент в том, не загонят ли нули в Александрии "горняков" еще в большую моральную яму. Так как в случае победы "Динамо" над "Черноморцем", "Шахтер" потеряет лидерство в чемпионате по потерянным очкам.
По матчам с "провансальцами" трудно делать какие-то выводы. Поскольку и соперник выше классом, и "Шахтер" на полях родной УПЛ все же действует иначе, чем когда представляет наш чемпионат на евроарене. Да и по поединку с подопечными Руслана Ротаня тоже трудно что-то анализировать. Безыдейность и усталость, вот и все.
Одно можно утверждать точно, что боснийский специалист накачает своих подопечных на встречу с командой Юрия Вернидуба. Отступать "горнякам" уже некуда, нужно полностью включаться в борьбу за чемпионство. Тем более, когда, как не в поединке с лидером первенства побеждать и выходить из кризиса.
Если говорить о рисунке игры "Шахтера", то он не претерпел особых изменений, если судить по первым официальным матчам в этом году и по контрольным спаррингам во время зимних сборов. Единственное, что можно отметить, так это то, что дорогостоящие бразильские новички в лице Марлона Гомеса и Кевина еще не полностью интегрировались в систему донецкого коллектива. Это и неудивительно, на данном этапе прошло еще мало времени.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков, Эгиналдо.
"Кривбасс": последние новости
Криворожская команда не проигрывает в УПЛ с начала ноября. Тогда подопечные Юрия Вернидуба уступили на своем поле киевскому "Динамо" (0:2). После того последовали три победы и одна ничья.
В весеннюю часть "Кривбасс" тоже вошел уверенно. В прошлом туре в Ковалевке лидер первенства не заметил черкасский ЛНЗ, трижды поразив ворота команды Олега Дулуба. Настоящий чемпионский почерк, и по игре, и по результату.
Этой зимой криворожский клуб провел хорошую подготовку, сыграв 7 контрольных спаррингов в рамках тренировочных сборов. "Кривбасс" одержал сразу 5 побед и лишь однажды потерпел поражение.
На трансферном рынке криворожане обошлись без сенсаций в это окно, однако сделали несколько необходимых точечных усилений. В частности, на полноценной основе выкупили левого фулбека Ивана Дибанго и на правах свободного агента на другой фланг обороны подписали португальского легионера Рафаэля Бандейру.
В общем, команда под руководством Вернидуба все так же выглядит монолитно и действует как единый механизм, который знает свои возможности, сильные стороны и задачи.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Байдейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Микитишин, Принс.
"Шахтер" - "Кривбасс". Личные встречи
Донецкий и криворожский клубы имеют очень насыщенную и богатую историю очных противостояний. "Шахтер" и "Кривбасс" встречались между собой аж 54 раза, 52 из них - во времена независимой Украины. Общая статистика полностью на стороне "горняков" - 31 победа против 6 у "Кривбасса". Еще 8 раз коллективы расходились миром.
Статистика очных поединков:
- Победы: 36 - 6
- Забитые мячи:114 - 34
- В среднем голов за матч:2.11 - 0.63
- Самая большая победа: 6:0 - 1:0
"Шахтер" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Кривбасс". Турнирное положение команд
На данный момент криворожский клуб лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 37 зачетных баллов. "Горняки" занимают 4-е место, однако имеют еще 2 поединка в запасе. Разница между коллективами составляет 5 очков.
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"Шахтер" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Поединок, однозначно, будет напряженным и тяжелым для обеих сторон. Вряд ли Марино Пушичу и Юрию Вернидубу нужно лишний раз мотивировать своих подопечных на эту встречу. Все прекрасно понимают статус соперника и свои задачи. Букмекеры в этой паре отдают предпочтение "горнякам". Конечно, это никого не удивляет, учитывая подбор исполнителей донецкого клуба. Мы тоже поставим именно на "Шахтер". Пора уже действующему чемпиону выходить из ментального кризиса и добывать свою первую официальную победу в этом году.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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