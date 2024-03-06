Заря – Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07 марта 2024

Подопечные Любеновича приятно удивляют своих болельщиков на старте весенней части сезона. "Минай" в двух матчах набрал четыре зачетных пункта и оставляет шансы на борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Смогут ли гости набрать очки в противостоянии с нестабильной "Зарей"?

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Заря" (Луганск) - "Минай" (Ужгород)

VBET Лига. 20-й тур

7 марта, Киевская обл, "Арена Левый берег", 15:30.

Видеотрансляция: УНИАН

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Минай Смотреть трансляцию

Последние новости "Зари"

Нынешний сезон луганский коллектив не может занести себе в актив. Лишь двенадцатое место и всего один зачетный пункт отрыв от зоны вылета. Однако у "Зари" еще две игры в запасе. В двух официальных матчах 2024 подопечные Коваля не проигрывали. Сначала "Заря" победила "Ворсклу" (1:0), а затем сыграла вничью с "Александрией" (0:0). Проблемы с атакой никуда не делись. В заключительной трети поля футболистам луганского клуба не хватает конструктива. Если у Герреро игра не идет, то все вообще очень плачевно.

В то же время, стоит отметить надежную игру команды в защите. Ни одного пропущенного гола за два тура – уже достижение для подопечных Коваля, которые в прошлом году много пропускали. Приятно впечатляет хорватский новичок Башич. Из-за дисквалификации матч с "Минаем" будут пропускать Джордан и Мышнев. Потеря центрального защитника Джордана может стать существенной проблемой для "Зари".

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Башич, Батагов, Жуниор, Боль, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев

Последние новости "Миная"

Главный аутсайдер нынешнего сезона неожиданно очень хорошо начал весеннюю часть сезона. Немногие ожидали ничью против "Днепра-1", а также победу в противостоянии с "Металлистом 1925". Зимнее межсезонье очевидно пошло на пользу команде. Зимой к "Минаю" присоединилось одиннадцать новичков, но это не помешало ужгородцам достичь результата сразу после перерыва. Безусловно, в этом заслуга главного тренера Желько Любеновича. Смогут ли ужгородцы играть стабильно в течение этой части сезона?

Футболисты "Миная" никого не боятся, и в этом их главное преимущество. Команде уже нечего терять и для них каждая игра как последняя. Можно не сомневаться, что подопечные Любеновича смогут испортить нервы многим командам УПЛ. Среди проблем "Миная" стоит отметить игру в атаке. Всего девять голов за 17 игр. Из-за дисквалификации не сможет помочь своей команде Петько.

Для Любеновича "Заря" не чужая команда. В качестве футболиста за этот клуб он сыграл 137 матчей. Затем Любенович работал тренером-селекционером в луганском клубе и был ассистентом тренера в команде U-19.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Прокопчук, Корнийчук - Ременяк, Витенчук, Петько, Вакула - Устименко

Последние матч команд

Последние пять матчей хозяев

"Заря" - "Рух" 0:0

"Кривбасс" – "Заря" 2:2

"Заря" - "Брейдаблик" 4:0

"Заря" - "Ворскла" 1:0

"Заря" - "Александрия" 0:0

Последние пять матчей гостей

"Минай" – "Кривбасс" 0:1

"Минай" – "Металлист" 1:1

"Минай" – "Карпаты" 0:2

"Днепр-1" - "Минай" 1:1

"Минай" - "Металлист 1925" 2:0

Личные встречи

Команды между собой сыграли шесть матчей: две победы "Зари", одна победа "Миная" и три ничьих. Противостояние первого круга завершилось вничью 1:1.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 28-17 +11 38 0 2 Шахтер 17 11 4 2 34-15 +19 37 0 3 Кривбасс 19 11 4 4 36-22 +14 37 0 4 Динамо 16 11 1 4 38-20 +18 34 0 5 Полесье 19 9 6 4 25-14 +11 33 0 6 Рух 19 7 9 3 27-20 +7 30 0 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 -7 26 0 8 Колос 18 5 9 4 13-11 +2 24 0 9 Черноморец 18 7 2 9 26-26 0 23 0 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 -3 23 0 11 ФК Александрия 18 4 5 9 12-23 -11 17 0 12 Заря 16 3 7 6 16-19 -3 16 0 13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 -13 15 0 14 Металлист 1925 19 4 3 12 19-34 -15 15 0 15 Верес 18 2 6 10 16-30 -14 12 0 16 ФК Минай 17 1 7 9 9-25 -16 10 0

Факты и цифры

Игра первого круга завершилась вничью и команды обменялись голами еще до середины первого тайма;

Три из четырех прошлых очных встреч завершились с одинаковым счетом 1:1;

В прошлом туре прервалась безвыигрышная серия "Миная" в чемпионате, которая длилась 16 игр: 7 ничьих и 9 поражений.

"Минай" прервал безголевую домашнюю серию, длившуюся 409 минут

Ставки и коэффициенты на матч "Заря" - "Минай"

Прогноз на матч "Заря" - "Минай" от UA-Футбол

Букмекеры не верят в "Минай", но не стоит недооценивать ужгородцев. Подопечные Любеновича доказали, что они способны отбирать очки у фаворитов. К тому же, в "Заре" не будет основного центрального защитника Джордана. Есть все шансы, что гости продолжат свою беспроигрышную серию в официальных матчах 2024 года. Прогноз – "Минай" не проигрывает (2.73).