Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря – Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07 марта 2024
Заря - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: upl.ua
Подопечные Любеновича приятно удивляют своих болельщиков на старте весенней части сезона. "Минай" в двух матчах набрал четыре зачетных пункта и оставляет шансы на борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Смогут ли гости набрать очки в противостоянии с нестабильной "Зарей"?
"Заря" (Луганск) - "Минай" (Ужгород)
VBET Лига. 20-й тур
7 марта, Киевская обл, "Арена Левый берег", 15:30.
Видеотрансляция: УНИАН
Последние новости "Зари"
Нынешний сезон луганский коллектив не может занести себе в актив. Лишь двенадцатое место и всего один зачетный пункт отрыв от зоны вылета. Однако у "Зари" еще две игры в запасе. В двух официальных матчах 2024 подопечные Коваля не проигрывали. Сначала "Заря" победила "Ворсклу" (1:0), а затем сыграла вничью с "Александрией" (0:0). Проблемы с атакой никуда не делись. В заключительной трети поля футболистам луганского клуба не хватает конструктива. Если у Герреро игра не идет, то все вообще очень плачевно.
В то же время, стоит отметить надежную игру команды в защите. Ни одного пропущенного гола за два тура – уже достижение для подопечных Коваля, которые в прошлом году много пропускали. Приятно впечатляет хорватский новичок Башич. Из-за дисквалификации матч с "Минаем" будут пропускать Джордан и Мышнев. Потеря центрального защитника Джордана может стать существенной проблемой для "Зари".
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Башич, Батагов, Жуниор, Боль, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев
Последние новости "Миная"
Главный аутсайдер нынешнего сезона неожиданно очень хорошо начал весеннюю часть сезона. Немногие ожидали ничью против "Днепра-1", а также победу в противостоянии с "Металлистом 1925". Зимнее межсезонье очевидно пошло на пользу команде. Зимой к "Минаю" присоединилось одиннадцать новичков, но это не помешало ужгородцам достичь результата сразу после перерыва. Безусловно, в этом заслуга главного тренера Желько Любеновича. Смогут ли ужгородцы играть стабильно в течение этой части сезона?
Футболисты "Миная" никого не боятся, и в этом их главное преимущество. Команде уже нечего терять и для них каждая игра как последняя. Можно не сомневаться, что подопечные Любеновича смогут испортить нервы многим командам УПЛ. Среди проблем "Миная" стоит отметить игру в атаке. Всего девять голов за 17 игр. Из-за дисквалификации не сможет помочь своей команде Петько.
Для Любеновича "Заря" не чужая команда. В качестве футболиста за этот клуб он сыграл 137 матчей. Затем Любенович работал тренером-селекционером в луганском клубе и был ассистентом тренера в команде U-19.
Ориентировочный состав "Миная": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Прокопчук, Корнийчук - Ременяк, Витенчук, Петько, Вакула - Устименко
Последние матч команд
Последние пять матчей хозяев
"Заря" - "Рух" 0:0
"Кривбасс" – "Заря" 2:2
"Заря" - "Брейдаблик" 4:0
"Заря" - "Ворскла" 1:0
"Заря" - "Александрия" 0:0
Последние пять матчей гостей
"Минай" – "Кривбасс" 0:1
"Минай" – "Металлист" 1:1
"Минай" – "Карпаты" 0:2
"Днепр-1" - "Минай" 1:1
"Минай" - "Металлист 1925" 2:0
Личные встречи
Команды между собой сыграли шесть матчей: две победы "Зари", одна победа "Миная" и три ничьих. Противостояние первого круга завершилось вничью 1:1.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|19
|11
|5
|3
|28-17
|+11
|38
|0
|2
|Шахтер
|17
|11
|4
|2
|34-15
|+19
|37
|0
|3
|Кривбасс
|19
|11
|4
|4
|36-22
|+14
|37
|0
|4
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38-20
|+18
|34
|0
|5
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25-14
|+11
|33
|0
|6
|Рух
|19
|7
|9
|3
|27-20
|+7
|30
|0
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20-27
|-7
|26
|0
|8
|Колос
|18
|5
|9
|4
|13-11
|+2
|24
|0
|9
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26-26
|0
|23
|0
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18-21
|-3
|23
|0
|11
|ФК Александрия
|18
|4
|5
|9
|12-23
|-11
|17
|0
|12
|Заря
|16
|3
|7
|6
|16-19
|-3
|16
|0
|13
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11-24
|-13
|15
|0
|14
|Металлист 1925
|19
|4
|3
|12
|19-34
|-15
|15
|0
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16-30
|-14
|12
|0
|16
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|9-25
|-16
|10
|0
Факты и цифры
Игра первого круга завершилась вничью и команды обменялись голами еще до середины первого тайма;
Три из четырех прошлых очных встреч завершились с одинаковым счетом 1:1;
В прошлом туре прервалась безвыигрышная серия "Миная" в чемпионате, которая длилась 16 игр: 7 ничьих и 9 поражений.
"Минай" прервал безголевую домашнюю серию, длившуюся 409 минут
Ставки и коэффициенты на матч "Заря" - "Минай"
Прогноз на матч "Заря" - "Минай" от UA-Футбол
Букмекеры не верят в "Минай", но не стоит недооценивать ужгородцев. Подопечные Любеновича доказали, что они способны отбирать очки у фаворитов. К тому же, в "Заре" не будет основного центрального защитника Джордана. Есть все шансы, что гости продолжат свою беспроигрышную серию в официальных матчах 2024 года. Прогноз – "Минай" не проигрывает (2.73).
Популярное сейчас
- Лугачев: Милевский всегда и всюду платил за всех. Можете представить, сколько мусора было вокруг него.
- Легенда Манчестер Юнайтед назвал тройку лучших форвардов современности
- Главарь террористов "ДНР" Пушилин в очередной раз размечтался о "настоящем Шахтере" на Донбасс Арене
- Оболонь – Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.03.2024
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО