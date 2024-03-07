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Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8.03.2024
Шахтер - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 8.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Завтра, в международный женский день один из лидеров украинского первенства по количеству потерянных очков будет принимать чистокровного середняка. В рамках 20-го тура УПЛ подопечные Марино Пушича во Львове проведут очный поединок против команды Ярослава Вишняка.
20-й тур УПЛ сезона 2023/24
8.03.2024. Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Шахтер" 18:00 "Колос"
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"Шахтер": последние новости
"Горняки" набрали максимум в двух стартовых турах весенней части. Впрочем, по игре к футболистам "Шахтера" было немало вопросов. В частности, это касается безыдейных нулей с командой Руслана Ротания в Александрии. Да, в итоге донецкий клуб, благодаря незаявке Калюжного и техническому поражению, все же получил три очка за тот поединок на стадионе "Ника". Однако определенный четкий осадок остался.
Если говорить о матче предыдущего тура против криворожского "Кривбасса", то тут уже дончане провели серьезную домашнюю работу над ошибками и снова стали похожими сами на себя. А главное "горняки" сумели вырваться из психологической ямы после поражения в Марселе и вернули веру в свои силы. После абсолютной "сухости" с "Александрией" подопечные боснийского наставника, как следует, покуражились с командой Юрия Вернидуба, поразив ворота соперника сразу 5 раз.
Конечно, этому в определенном смысле поспособствовало удаление (абсолютно чистое) Илича, однако "Шахтер" доминировал над оппонентом, много создавал впереди, да и вообще действовал в свойственной для себя манере в рамках украинского первенства - первым номером. Хотя и нужно отметить, что в определенных эпизодах "горняки" не лучшим образом сыграли у своих ворот, дважды пропустив.
Благодаря техническому поражению "Александрии", донецкий клуб, на уровне со своим извечным соперником в лице киевского "Динамо", продолжает быть лидером чемпионата по количеству потерянных очков.
После неудачного возвращения к официальным матчам после зимней спячки, Марино Пушич находится на правильном пути. Далее нужно стабилизировать то, что показали против "Кривбасса", и полностью включаться в борьбу за чемпионство. Отступать уже некуда.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин, Сикан.
"Колос": последние новости
Ковалевцы уверенно начали вторую часть, переиграв на выезде ровенский "Верес". Три очка "Колосу" в той встрече принес дубль из ассистов в исполнении Тотовицкого.
А вот в предыдущем туре лучшая оборона лиги уже на самом старте матча дала сбой в игре против львовского "Руха". Подопечные Ярослава Вишняка, откровенно, не успели включиться в игру и уже на 4-й минуте проспали Сыча. Но здесь самое ключевое, как представитель Киевской области отреагировал на пропущенный мяч. И честно говоря, а никак. Футболисты ковалевского коллектива максимально пресно и безыдейно действовали впереди и ничего серьезного так и не сумели за 90 минут предложить команде Виталия Пономарева.
В последнее время тенденция для "Колоса" в УПЛ складывается не очень. Если до декабря последние поражения команды Вишняка датировались аж 6-м и 7-м турами - в поединках против лидеров в лице криворожского "Кривбасса" и донецкого "Шахтера". То в последних двух турах ковалевцы уступили уже дважды.
В общем, "Колос" так же крепко и монументально выглядит у своих ворот, не давая своим соперниками сильно разгуляться. Однако, в последней трети соперника дела идут, мягко говоря, хуже. Лишь 2 забитых мяча в последних 4-х турах украинского первенства. Ярославу Вишняку срочно нужно предложить своим подопечным какие-то новые идеи.
Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Диего, Тотовицкий, Топалов, Паулаускас.
"Шахтер" - "Колос". Личные встречи
"Горняки" имеют тотальное, нет, абсолютное преимущество в истории личных противостояний с ковалевским клубом. Всего в рамках элитного украинского дивизиона стороны пересекались 10 раз, еще дважды - в товарищеских играх. На официальном уровне "Колос" лишь однажды сумел отобрать очки у донецкой команды, расписав на своем поле нулевую ничью в далеком феврале 2021-го года. Во всех остальных встречах ковалевцы непременно терпели поражения.
Статистика очных поединков:
- Победы: 10 - 0
- Забитые мячи:30 - 7
- В среднем голов за матч:2.50 - 0.58
- Самая крупная победа:6:0
"Шахтер" - "Колос". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Колос". Турнирное положение команд
"Горняки", вместе с динамовцами, являются лидерами первенства по количеству потерянных очков. Сейчас команда Марино Пушича занимает вторую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков и 2 матча в запасе. В свою очередь "Колос" является чистокровным середняком по всем параметрам и с 24 зачетными баллами поделил таблицу пополам.
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|КОМАНДА
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|11
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|4
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|19
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|5
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|9
|18
|7
|2
|9
|23
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|18
|6
|5
|7
|23
|11
|18
|4
|5
|9
|17
|12
|16
|3
|7
|6
|16
|13
|18
|3
|6
|9
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|10
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"Шахтер" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:0. Букмекеры совершенно не верят в гостей. И правда, если мы увидим в исполнении "Шахтера" такую же игру в атаке, которую мы видели в поединке с "Кривбассом", то даже лучшей обороне чемпионата будет ловить нечего. Ожидаем, на рабочую победу "горняков" и сразу несколько голов в воротах ковалевцев.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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