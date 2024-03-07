Шахтер - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8.03.2024

Завтра, в международный женский день один из лидеров украинского первенства по количеству потерянных очков будет принимать чистокровного середняка. В рамках 20-го тура УПЛ подопечные Марино Пушича во Львове проведут очный поединок против команды Ярослава Вишняка.

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

8.03.2024. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Шахтер" 18:00 "Колос"

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"Шахтер": последние новости

"Горняки" набрали максимум в двух стартовых турах весенней части. Впрочем, по игре к футболистам "Шахтера" было немало вопросов. В частности, это касается безыдейных нулей с командой Руслана Ротания в Александрии. Да, в итоге донецкий клуб, благодаря незаявке Калюжного и техническому поражению, все же получил три очка за тот поединок на стадионе "Ника". Однако определенный четкий осадок остался.

Если говорить о матче предыдущего тура против криворожского "Кривбасса", то тут уже дончане провели серьезную домашнюю работу над ошибками и снова стали похожими сами на себя. А главное "горняки" сумели вырваться из психологической ямы после поражения в Марселе и вернули веру в свои силы. После абсолютной "сухости" с "Александрией" подопечные боснийского наставника, как следует, покуражились с командой Юрия Вернидуба, поразив ворота соперника сразу 5 раз.

Конечно, этому в определенном смысле поспособствовало удаление (абсолютно чистое) Илича, однако "Шахтер" доминировал над оппонентом, много создавал впереди, да и вообще действовал в свойственной для себя манере в рамках украинского первенства - первым номером. Хотя и нужно отметить, что в определенных эпизодах "горняки" не лучшим образом сыграли у своих ворот, дважды пропустив.

Благодаря техническому поражению "Александрии", донецкий клуб, на уровне со своим извечным соперником в лице киевского "Динамо", продолжает быть лидером чемпионата по количеству потерянных очков.

После неудачного возвращения к официальным матчам после зимней спячки, Марино Пушич находится на правильном пути. Далее нужно стабилизировать то, что показали против "Кривбасса", и полностью включаться в борьбу за чемпионство. Отступать уже некуда.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин, Сикан.

"Колос": последние новости

Ковалевцы уверенно начали вторую часть, переиграв на выезде ровенский "Верес". Три очка "Колосу" в той встрече принес дубль из ассистов в исполнении Тотовицкого.

А вот в предыдущем туре лучшая оборона лиги уже на самом старте матча дала сбой в игре против львовского "Руха". Подопечные Ярослава Вишняка, откровенно, не успели включиться в игру и уже на 4-й минуте проспали Сыча. Но здесь самое ключевое, как представитель Киевской области отреагировал на пропущенный мяч. И честно говоря, а никак. Футболисты ковалевского коллектива максимально пресно и безыдейно действовали впереди и ничего серьезного так и не сумели за 90 минут предложить команде Виталия Пономарева.

В последнее время тенденция для "Колоса" в УПЛ складывается не очень. Если до декабря последние поражения команды Вишняка датировались аж 6-м и 7-м турами - в поединках против лидеров в лице криворожского "Кривбасса" и донецкого "Шахтера". То в последних двух турах ковалевцы уступили уже дважды.

В общем, "Колос" так же крепко и монументально выглядит у своих ворот, не давая своим соперниками сильно разгуляться. Однако, в последней трети соперника дела идут, мягко говоря, хуже. Лишь 2 забитых мяча в последних 4-х турах украинского первенства. Ярославу Вишняку срочно нужно предложить своим подопечным какие-то новые идеи.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Диего, Тотовицкий, Топалов, Паулаускас.

"Шахтер" - "Колос". Личные встречи

"Горняки" имеют тотальное, нет, абсолютное преимущество в истории личных противостояний с ковалевским клубом. Всего в рамках элитного украинского дивизиона стороны пересекались 10 раз, еще дважды - в товарищеских играх. На официальном уровне "Колос" лишь однажды сумел отобрать очки у донецкой команды, расписав на своем поле нулевую ничью в далеком феврале 2021-го года. Во всех остальных встречах ковалевцы непременно терпели поражения.

Статистика очных поединков:

Победы: 10 - 0

Забитые мячи: 30 - 7

В среднем голов за матч: 2.50 - 0.58

Самая крупная победа: 6:0

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"Шахтер" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Колос". Турнирное положение команд

"Горняки", вместе с динамовцами, являются лидерами первенства по количеству потерянных очков. Сейчас команда Марино Пушича занимает вторую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков и 2 матча в запасе. В свою очередь "Колос" является чистокровным середняком по всем параметрам и с 24 зачетными баллами поделил таблицу пополам.

# КОМАНДА И В Н П О 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 38 2 Шахтер 17 11 4 2 37 3 Кривбасс 19 11 4 4 37 4 Динамо 16 11 1 4 34 5 Полесье 19 9 6 4 33 6 Рух 19 7 9 3 30 7 Ворскла 19 7 5 7 26 8 Колос 18 5 9 4 24 9 Черноморец 18 7 2 9 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 23 11 ФК Александрия 18 4 5 9 17 12 Заря 16 3 7 6 16 13 Оболонь 18 3 6 9 15 14 Металлист 1925 19 4 3 12 15 15 Верес 18 2 6 10 12 16 ФК Минай 17 1 7 9 10

"Шахтер" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Букмекеры совершенно не верят в гостей. И правда, если мы увидим в исполнении "Шахтера" такую же игру в атаке, которую мы видели в поединке с "Кривбассом", то даже лучшей обороне чемпионата будет ловить нечего. Ожидаем, на рабочую победу "горняков" и сразу несколько голов в воротах ковалевцев.