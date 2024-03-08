Полесье — Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09 марта 2024

И "Полесье" и "Александрия" не лучшим образом начали весеннюю часть сезона. По разным причинам, но два предыдущих тура команды вряд ли могут занести себе в актив. По одному набранному очку в двух матчах – явно не то, чего ожидали Ротань и Калитвинцев.

Отдельная изюминка поединка - битва двух Калитвинцевых. Отца, который тренипует хозяев, и сына, который играет за гостей.

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Ну и очный матч между собой – отличная возможность подправить ситуацию. Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к отчетному матчу.

"Полесье" (Житомир) - ФК "Александрия"

VBET Лига. 20-й тур

9 марта, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье", 15:30.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

Видеотрансляция: UPL-TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Полесье", последние новости:

Немного удивительно, но "Полесье" не побеждает в официальных матчах с начала ноября. В первых двух весенних матчах команда Калитвинцева сначала расписала ничью с "Рухом", а в прошлом туре неожиданно проиграла ЛНЗ.

В целом, матч против Черкасс был равный, но на ровном месте уже в компенсированное ко второму тайму время гол в свои ворота привез голкипер Денис Бойко. Естественно, после матча команда поддержала вратаря, однако поддержка набранных очков не добавляет. Хороший человек – не профессия.

Впрочем, главная проблема житомирской команды – не вратарская позиция, а травма Бени Макуана, который выбыл до конца сезона, и без которого игра в атаке стала довольно пресной.

Сам Юрий Калитвинцев говорил, что игр команды не должна строиться на одном игроке, но проблема отсутствия Бени видна невооруженным взглядом.

На неделе СМИ стали писать, что "Полесье" нашло замену Макуана, договорившись о покупке 22-летнего венесуэльского форварда Луифера Фернандеса из клуба "Пуэрто-Кавельо" за 1.2 млн долларов. Впрочем, в нашем матче мы его точно не увидим.

Как и не увидим Василия Кравца. В "Днепре-1" подтвердили, что защитник переходит в "Полесье", но его тоже нужно успеть подписать, заявить, да и просто с ним познакомиться.

В целом, можно предположить, что поле затянувшейся неудачной серии, да еще и перед своими болельщиками, команда будет бежать вперед.

Вот только с атакующим потенциалом у команды сейчас проблемы. Да и в обороне не все гладко "Полесье" пропускало в пяти из шести последних матчей.

Ориентировочный состав "Полесья": Кудрик, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Танковский, Козак, Таллес, Фортюне, Будковский

"Александрия", последние новости:

У "Александрии", в отличии от "Полесья", на старте весенней части не только, вернее не столько игровые проблемы. Нет такого человека, который не знает о скандале с Калюжным, когда "горожане", неплохо отыграв (вничью 0:0)с "Шахтером", получили техническое поражение за то, что выпустили на поле незаявленного игрока.

Затем была ничья с "Зарей", в которой "Александрия" выглядела немного лучше соперника, некоторое время играла в большинстве, но так и не дожала луганчан. После матча Руслан Ротань сильно критиковал судейство, однако не судьи виноваты в том, что команда даже в большинстве создает мало моментов, а еще меньше их реализовывает.

Именно игра в атаке – главная проблема команды. За весь сезон "Александрия" только раз забивала в одном матче три гола, и еще в одном – два. В остальных матчах – либо 1 гол, либо 0. Всего 12 забитых голов в чемпионате на данный момент – хуже показатели только у "Оболони" (11) и "Миная" (9). И после зимнего перерыва тенденция с игрой в атаке н изменилась.

Вот и получается, что при не самой плохой игре в лиге, команда очень тяжело забивает и пока что продолжает быть претендентом на вылет.

Понимает это и Кирилл Ковалец:

"Ну какая может быть цель на сезон? Все видят, где мы находимся в турнирной таблице. У нас задача выходить и побеждать в каждой игре. Надо только на победу играть. Это то, что мы делали и с "Шахтером", и с "Зарей". Я считаю, что мы в обоих матчах были лучше, чем наши соперники. Поэтому нам оставалось забить мяч, чтобы победить. Зона еврокубков? Я думаю, нам сейчас не надо смотреть в таблицу. Просто нужно выходить на игру и побеждать", - говорил хавбек.

В первых двух весенних матчах Руслан Ротань выпускал абсолютно идентичный состав, и нет причин считать, что сто-то изменится ив матче с "Полесьем".

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Ковлец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко

Турнирная таблица

"Полесье", которое по итогам осенней части сезона считалось даже потенциальным борцом за чемпионство и шло на 3-м месте в таблице, после двух неудачных весенних матчей просело и опустилось уже на 5-ю строчку. Теперь никто о чемпионстве уже не упоминает, и говорят о зоне еврокубков. Но и за него еще нужно побороться – ведь есть "Рух", да и "Ворскла" мощно начала. Однако в целом, команде Калитвинцева нужно побеждать даже не с точки зрения турнирной таблице, а дабы восстановить свой статус борца за самые высокие места. И "Александрия" кажется для этого вполне удобным соперником.

"Алесандрия", которая на старте сезона считалась потенциальным борцом за зону еврокубков, сейчас находится между середняками и зоной вылета. С одной стороны, сложно представить, что команда Ротаня будет борцом за выживание, но реальность пока что такова – "горожане" находятся внизу таблице, и чем дольше александрийцы не могут выиграть, тем больнее это бьет по команде, в первую очередь, в эмоциональном смысле. Из подвала нужно подниматься, чтобы к команде не приклеился ярлык "претендент на вылет".

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37 - 17 40 2 СК Днепр-1 20 11 5 4 28 - 18 38 3 Кривбасс 19 11 4 4 36 - 22 37 4 Динамо 17 11 2 4 39 - 21 35 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19 - 22 24 10 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 11 Заря 17 4 7 6 18 - 19 19 12 ФК Александрия 18 4 5 9 12 - 23 17 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 18 3 6 9 11 - 24 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 18 1 7 10 9 - 27 10

Последние матчи

В шести последних официальных матчах "Полесье" одержало 1 победу, 4 раза сыграло вничью и 1 матч проиграло при разнице мячей 5:5.

"Полесье" - "Металлист 1925" 2:1

"Шахтер" - "Полесье" 0:0

"Полесье" - "Верес" 1:1

"Полесье" - "Днепр-1" 1:1

"Рух" - "Полесье" 1:1

"Полесье" - ЛНЗ 0:1

"Александрия" в последних шести официальных матчах добыла 2 победы, 1 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Разница мячей – 5:6.

"Днепр-1" - "Александрия" 1:0

"Александрия" - "Верес" 1:0

"Кривбасс" - "Александрия" 2:1

"Металлист 1925" - "Александрия" 0:3

"Александрия" - "Шахтер" 0:3 (техпоражение)

"Александрия" - "Заря" 0:0

В матче 5-го тура в Александрии "Полесье" разгромило "горожан" 3:0

"Полесье" – "Александрия": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Полесье" – "Александрия": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом матча "Полесье". Коэффициенты на победу хозяев довольно "рабочие", что вполне оправдано – все-таки команда Калитвинцева, хоть и с кучей кадровых проблем, потенциально выглядит сильнее "Александрии".

С другой стороны – "Полесье" начало весну не лучшим образом, у команды проблемы в атаке, что нужно учитывать. "Александрия" в первых двух весенних матчах выглядела, в принципе, неплохо, но забивать команда так и не научилась.

На проблемах в атаке и можно сыграть – тоталах, либо форах. Кучи голов в этом матче мы вряд ли увидим. А "Александрия" если и проиграет, то вряд ли пропустит много голов.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.46

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.