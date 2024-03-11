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Динамо – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2024
Динамо - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
В Киеве сыграют центральный матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" будет принимать "Зарю". Луганский коллектив в 2024 году еще не проигрывал и противостояние с "Динамо" станет настоящим испытанием для подопечных Коваля.
"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)
VBET Лига. 21-й тур
12 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского, 15.30.
Видеотрансляция: 2+2
Последние новости "Динамо"
Победная серия киевлян завершилась в прошлом туре. Подопечные Александра Шовковского впервые за семь игр потеряли очки. Простой, но эффективный футбол в Ровно не принес результата. Футболисты "Динамо" доминировали по моментам и ударам, а хозяева лишь изредка огрызались. Казалось, что все идет к очередным трем очкам киевлян, но на 90+8 минуте после просмотра VAR Дмитрий Панчишин назначил пенальти в ворота гостей. "Динамо" само себе привезло проблемы – 1:1.
Матч против "Зари" точно не будет простым для динамовцев. Отметим, что предыдущие две очные встречи выиграла именно "Заря". Интересно будет понаблюдать за работой Александра Шовковского уже по ходу игры, ведь в прошлом туре тренер киевского клуба с заменами тянул до последнего. Киевляне не имеют права еще раз терять очки, если хотят оставаться в борьбе за чемпионство.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шепелев, Шаперенко, Кабаев, Ванат
Последние новости "Зари"
Подопечные Коваля пока радуют своих болельщиков. Победы над "Ворсклой" и "Минаем", а также ничья с "Александрией" позволили команде увереннее себя чувствовать. В прошлом туре луганский коллектив с первых минут против "Миная" играл агрессивно, полностью контролировал ход событий на поле. Выделялись Герреро и Башич, которые сейчас являются лидерами "Зари". Парагвайский нападающий хоть и не забил, но постоянно держал в напряжении защитников и отдал шикарную результативную передачу. Как ни странно, но "Заря" в официальных матчах 2024 еще не пропускала. Следует отдать должное тренерскому штабу, хорошо поработавшему в зимнее межсезонье.
По своему потенциалу луганский коллектив должен навязать киевлянам борьбу, но с микроклиматом не все так хорошо в "Заре". Как стало известно, игроки задали ребром вопрос о немедленном погашении долгов. В противном случае футболисты также не будут выполнять и свои обязанности. Однако в клубе уже опровергнул эту информацию. По словам Богдана Бутко, команда тренируется и готовится к противостоянию с "Динамо".
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев
Последние матчи команд
Последние пять матчей хозяев
"Динамо" – "Петрокуб" 1:1
"Динамо" – "Шериф" 2:0
"Динамо" - "Металлист" 1925 4:2
"Динамо" – "Черноморец" 1:0
"Верес" - "Динамо" 1:1
Последние пять матчей гостей
"Кривбасс" – "Заря" 2:2
"Заря" - "Брейдаблик" 4:0
"Заря" - "Ворскла" 1:0
"Заря" - "Александрия" 0:0
"Заря" - "Минай" 2:0
"Динамо" – "Заря". Личные встречи
Команды между собой сыграли 86 матчей, если учитывать советские времена. Динамовцы выиграли 53 встречи, а луганский коллектив – 10. Еще 23 противостояния завершились вничью. В марте 2023 года победу праздновала "Заря" – 1:0.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|18
|12
|4
|2
|37-17
|+20
|40
|0
|2
|Кривбасс
|20
|12
|4
|4
|37-22
|+15
|40
|0
|3
|СК Днепр-1
|20
|11
|5
|4
|28-18
|+10
|38
|0
|4
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|39-21
|+18
|35
|0
|5
|Рух
|20
|8
|9
|3
|28-20
|+8
|33
|0
|6
|Полесье
|20
|9
|6
|5
|26-16
|+10
|33
|0
|7
|Ворскла
|20
|8
|5
|7
|21-27
|-6
|29
|0
|8
|Колос
|19
|5
|9
|5
|15-14
|+1
|24
|0
|9
|ЛНЗ
|19
|6
|6
|7
|19-22
|-3
|24
|0
|10
|Черноморец
|19
|7
|2
|10
|26-27
|-1
|23
|0
|11
|ФК Александрия
|19
|5
|5
|9
|14-24
|-10
|20
|0
|12
|Заря
|17
|4
|7
|6
|18-19
|-1
|19
|0
|13
|Металлист 1925
|20
|4
|4
|12
|20-35
|-15
|16
|0
|14
|Оболонь
|19
|3
|6
|10
|11-25
|-14
|15
|0
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17-31
|-14
|13
|0
|16
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|9-27
|-18
|10
|0
Факты и цифры
Прервалась победная серия "Динамо" в чемпионате, длившаяся 6 матчей;
100-й матч во всех турнирах сыграл Роман Вантух ("Заря"): 88-й – в УПЛ, 6 – в Кубке и 6 – в еврокубках;
Первый раз в нынешнем сезоне УПЛ игроки "Зари" обошлись без желтых карт;
Обе команды в 2024 году еще не проигрывали
Ставки и коэффициенты на матч "Динамо" – "Заря"
Прогноз на матч "Динамо" – "Заря" от UA-Футбол
Киевляне считаются явными фаворитами этого противостояния. Подопечные Шовковского будут стремиться реабилитироваться за неудачу в прошлом туре, но легко против этой "Зари" точно не будет. Луганский коллектив в межсезонье существенно поработал над игрой в защите, а контратаки "Зари" всегда опасны. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Не верится, что киевляне смогут сохранить свои ворота "сухими". Прогноз – обе команды забьют (1.92).
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