Динамо – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2024

В Киеве сыграют центральный матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" будет принимать "Зарю". Луганский коллектив в 2024 году еще не проигрывал и противостояние с "Динамо" станет настоящим испытанием для подопечных Коваля.

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"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

VBET Лига. 21-й тур

12 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского, 15.30.

Видеотрансляция: 2+2

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Последние новости "Динамо"

Победная серия киевлян завершилась в прошлом туре. Подопечные Александра Шовковского впервые за семь игр потеряли очки. Простой, но эффективный футбол в Ровно не принес результата. Футболисты "Динамо" доминировали по моментам и ударам, а хозяева лишь изредка огрызались. Казалось, что все идет к очередным трем очкам киевлян, но на 90+8 минуте после просмотра VAR Дмитрий Панчишин назначил пенальти в ворота гостей. "Динамо" само себе привезло проблемы – 1:1.

Матч против "Зари" точно не будет простым для динамовцев. Отметим, что предыдущие две очные встречи выиграла именно "Заря". Интересно будет понаблюдать за работой Александра Шовковского уже по ходу игры, ведь в прошлом туре тренер киевского клуба с заменами тянул до последнего. Киевляне не имеют права еще раз терять очки, если хотят оставаться в борьбе за чемпионство.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шепелев, Шаперенко, Кабаев, Ванат

Последние новости "Зари"

Подопечные Коваля пока радуют своих болельщиков. Победы над "Ворсклой" и "Минаем", а также ничья с "Александрией" позволили команде увереннее себя чувствовать. В прошлом туре луганский коллектив с первых минут против "Миная" играл агрессивно, полностью контролировал ход событий на поле. Выделялись Герреро и Башич, которые сейчас являются лидерами "Зари". Парагвайский нападающий хоть и не забил, но постоянно держал в напряжении защитников и отдал шикарную результативную передачу. Как ни странно, но "Заря" в официальных матчах 2024 еще не пропускала. Следует отдать должное тренерскому штабу, хорошо поработавшему в зимнее межсезонье.

По своему потенциалу луганский коллектив должен навязать киевлянам борьбу, но с микроклиматом не все так хорошо в "Заре". Как стало известно, игроки задали ребром вопрос о немедленном погашении долгов. В противном случае футболисты также не будут выполнять и свои обязанности. Однако в клубе уже опровергнул эту информацию. По словам Богдана Бутко, команда тренируется и готовится к противостоянию с "Динамо".

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Антюх, Яцик, Герреро, Кирюханцев

Последние матчи команд

Последние пять матчей хозяев

"Динамо" – "Петрокуб" 1:1

"Динамо" – "Шериф" 2:0

"Динамо" - "Металлист" 1925 4:2

"Динамо" – "Черноморец" 1:0

"Верес" - "Динамо" 1:1

Последние пять матчей гостей

"Кривбасс" – "Заря" 2:2

"Заря" - "Брейдаблик" 4:0

"Заря" - "Ворскла" 1:0

"Заря" - "Александрия" 0:0

"Заря" - "Минай" 2:0

"Динамо" – "Заря". Личные встречи

Команды между собой сыграли 86 матчей, если учитывать советские времена. Динамовцы выиграли 53 встречи, а луганский коллектив – 10. Еще 23 противостояния завершились вничью. В марте 2023 года победу праздновала "Заря" – 1:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37-17 +20 40 0 2 Кривбасс 20 12 4 4 37-22 +15 40 0 3 СК Днепр-1 20 11 5 4 28-18 +10 38 0 4 Динамо 17 11 2 4 39-21 +18 35 0 5 Рух 20 8 9 3 28-20 +8 33 0 6 Полесье 20 9 6 5 26-16 +10 33 0 7 Ворскла 20 8 5 7 21-27 -6 29 0 8 Колос 19 5 9 5 15-14 +1 24 0 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19-22 -3 24 0 10 Черноморец 19 7 2 10 26-27 -1 23 0 11 ФК Александрия 19 5 5 9 14-24 -10 20 0 12 Заря 17 4 7 6 18-19 -1 19 0 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20-35 -15 16 0 14 Оболонь 19 3 6 10 11-25 -14 15 0 15 Верес 19 2 7 10 17-31 -14 13 0 16 ФК Минай 18 1 7 10 9-27 -18 10 0

Факты и цифры

Прервалась победная серия "Динамо" в чемпионате, длившаяся 6 матчей;

100-й матч во всех турнирах сыграл Роман Вантух ("Заря"): 88-й – в УПЛ, 6 – в Кубке и 6 – в еврокубках;

Первый раз в нынешнем сезоне УПЛ игроки "Зари" обошлись без желтых карт;

Обе команды в 2024 году еще не проигрывали

Ставки и коэффициенты на матч "Динамо" – "Заря"

Прогноз на матч "Динамо" – "Заря" от UA-Футбол

Киевляне считаются явными фаворитами этого противостояния. Подопечные Шовковского будут стремиться реабилитироваться за неудачу в прошлом туре, но легко против этой "Зари" точно не будет. Луганский коллектив в межсезонье существенно поработал над игрой в защите, а контратаки "Зари" всегда опасны. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Не верится, что киевляне смогут сохранить свои ворота "сухими". Прогноз – обе команды забьют (1.92).