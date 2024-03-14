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Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.03.2024
Александрия - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько
Завтра, 15-го марта "Александрия" Руслана Ротаня будет принимать полтавскую "Ворсклу" Сергея Долганского. Поединок пройдет на домашней арене "горожан" - КСК "Ника". Сейчас коллективы являются представителями приблизительного одного уровня и находятся на эмоциональном подъеме. Поэтому матч обещает быть интересным для нейтрального зрителя.
- "Александрия" 18:00 "Ворскла"
- "Александрия": последние новости
- "Ворскла": последние новости
- "Александрия" - "Ворскла". Последние матчи
- "Александрия" - "Ворскла". Личные встречи
- "Александрия" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
- "Александрия" - "Ворскла". Турнирное положение команд
- "Александрия" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
15.03.2024. КСК "Ника", Александрия.
Арбитр: Омельченко Александр
"Александрия" 18:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Александрия": последние новости
В прошлом туре команда Руслана Ротаня сотворила сенсацию, обыграв на выезде житомирское "Полесье" (2:1). Эта победа стала первой для "горожан" с начала декабря в рамках УПЛ. Перед этим была нулевая ничья с луганской "Зарей" и техническое поражение в игре с донецким "Шахтером".
Ростер "Александрии" во время зимней паузы претерпел достаточно сильные изменения. Клуб попрощался с 7 исполнителями и подписал 7 новых футболистов. И надо отметить, что это пошло на пользу команде из одноименного города.
В частности, подопечных Ротаня наконец-то прорвало на голы. Хороший знак, так как в первом круге украинского первенства забитые мячи для "Александрии" давались с большим трудом.
Три очка в матче с командой Юрия Калитвинцева дают надежду на определенный прорыв и ментальный подъем в игре "Александрии". Футболисты почувствовали свои сильные стороны и вкус победы.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Логинов, Шулянский, Калюжный, Мартынюк, Кампос, Копина, Михайленко.
"Ворскла": последние новости
Весеннюю часть чемпионата полтавский коллектив начал с минимального поражения от луганской "Зари" (0:1). Но после этого подопечные Сергея Долганского добыли 6 очков в двух матчах. Сначала "Ворскла" в Полтаве переиграла ровенский "Верес" - 2:1. А в предыдущем туре "зеленые" в гостях обыграли одесский "Черноморец" (1:0).
Полтавский клуб достаточно продуктивно поработал этой зимой на трансерном рынке. Команду покинул лишь Владлен Юрченко, а на замену ему пришли 5 новичков. Как и для "Александрии", новые трансферы "Ворсклы" также имели положительный эффект. Как в игровом плане, так и в результатах.
Сейчас главным вопросом является то, насколько подопечным Долганского хватит куража и вдохновения. Команда на хорошем ходу, теперь интересно будет глянуть есть ли у этой "Ворсклы" запас прочности.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Степанюк, Крупский, Ковталюк.
"Александрия" - "Ворскла". Последние матчи
Александрия
- 9.03 Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)
- 3.03 Александрия - Заря (УПЛ)
- 26.02 Александрия - Шахтер 0:3 - техническое поражение (УПЛ)
- 16.02 Александрия - Кайсар 0:1 (товарищеская игра)
- 12.02 Александрия - Сабуртало 3:0 (товарищеская игра)
Ворскла
- 9.03 Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)
- 2.03 Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
- 26.02 Заря - Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 2.02 Ворскла - Брук-Бет Термалика 1:0 (товарищеская игра)
- 30.01 Ворскла - Арка 3:2 (товарищеская игра)
"Александрия" - "Ворскла". Личные встречи
"Горожане" и полтавчане имеют достаточно богатую историю очных противостояний. Команды 39 раз пересекались на футбольном поле, 22 - из них в рамках украинского элитного дивизиона. Общая статистика на стороне "Александрии".
Статистика очных поединков:
- Победы: 15 - 13
- Забитые мячи:55 - 48
- В среднем голов за матч:2.50 - 0.58
- Самая большая победа:3:0 - 1:3
"Александрия" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Александрия" - "Ворскла". Турнирное положение команд
Команды в турнирной таблице отделяет 9 зачетных баллов. При этом подопечные Руслана Ротаня имеют в своем запасе еще один матч. Сейчас "Ворскла" расположилась на 7-й позиции, а "Александрия" - на 11-й.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|19
|13
|4
|2
|39 - 17
|43
|2
|Кривбасс
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3
|СК Днепр-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|6
|Полесье
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|7
|Ворскла
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8
|ЛНЗ
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9
|Колос
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10
|Черноморец
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11
|ФК Александрия
|19
|5
|5
|9
|14 - 24
|20
|12
|Заря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Металлист 1925
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14
|Оболонь
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16
|ФК Минай
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
"Александрия" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Букмекеры не выявляют фаворита в этой паре. В общем, команды являются представителями более-менее одного уровня. Учитывая домашний статус поединка и кураж после победы над "Полесьем", поставим именно на команду Руслана Ротаня. Также достаточно симпатично выглядит ставка на то, что обе стороны отметятся забитыми мячами.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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