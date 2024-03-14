Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.03.2024

Завтра, 15-го марта "Александрия" Руслана Ротаня будет принимать полтавскую "Ворсклу" Сергея Долганского. Поединок пройдет на домашней арене "горожан" - КСК "Ника". Сейчас коллективы являются представителями приблизительного одного уровня и находятся на эмоциональном подъеме. Поэтому матч обещает быть интересным для нейтрального зрителя.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

15.03.2024. КСК "Ника", Александрия.

Арбитр: Омельченко Александр

"Александрия" 18:00 "Ворскла"

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"Александрия": последние новости

В прошлом туре команда Руслана Ротаня сотворила сенсацию, обыграв на выезде житомирское "Полесье" (2:1). Эта победа стала первой для "горожан" с начала декабря в рамках УПЛ. Перед этим была нулевая ничья с луганской "Зарей" и техническое поражение в игре с донецким "Шахтером".

Ростер "Александрии" во время зимней паузы претерпел достаточно сильные изменения. Клуб попрощался с 7 исполнителями и подписал 7 новых футболистов. И надо отметить, что это пошло на пользу команде из одноименного города.

В частности, подопечных Ротаня наконец-то прорвало на голы. Хороший знак, так как в первом круге украинского первенства забитые мячи для "Александрии" давались с большим трудом.

Три очка в матче с командой Юрия Калитвинцева дают надежду на определенный прорыв и ментальный подъем в игре "Александрии". Футболисты почувствовали свои сильные стороны и вкус победы.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Логинов, Шулянский, Калюжный, Мартынюк, Кампос, Копина, Михайленко.

"Ворскла": последние новости

Весеннюю часть чемпионата полтавский коллектив начал с минимального поражения от луганской "Зари" (0:1). Но после этого подопечные Сергея Долганского добыли 6 очков в двух матчах. Сначала "Ворскла" в Полтаве переиграла ровенский "Верес" - 2:1. А в предыдущем туре "зеленые" в гостях обыграли одесский "Черноморец" (1:0).

Полтавский клуб достаточно продуктивно поработал этой зимой на трансерном рынке. Команду покинул лишь Владлен Юрченко, а на замену ему пришли 5 новичков. Как и для "Александрии", новые трансферы "Ворсклы" также имели положительный эффект. Как в игровом плане, так и в результатах.

Сейчас главным вопросом является то, насколько подопечным Долганского хватит куража и вдохновения. Команда на хорошем ходу, теперь интересно будет глянуть есть ли у этой "Ворсклы" запас прочности.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Степанюк, Крупский, Ковталюк.

"Александрия" - "Ворскла". Последние матчи

Александрия

9.03 Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)

3.03 Александрия - Заря (УПЛ)

26.02 Александрия - Шахтер 0:3 - техническое поражение (УПЛ)

16.02 Александрия - Кайсар 0:1 (товарищеская игра)

12.02 Александрия - Сабуртало 3:0 (товарищеская игра)

Ворскла

9.03 Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

2.03 Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)

26.02 Заря - Ворскла 1:0 (УПЛ)

2.02 Ворскла - Брук-Бет Термалика 1:0 (товарищеская игра)

30.01 Ворскла - Арка 3:2 (товарищеская игра)

"Александрия" - "Ворскла". Личные встречи

"Горожане" и полтавчане имеют достаточно богатую историю очных противостояний. Команды 39 раз пересекались на футбольном поле, 22 - из них в рамках украинского элитного дивизиона. Общая статистика на стороне "Александрии".

Статистика очных поединков:

Победы: 15 - 13

Забитые мячи: 55 - 48

В среднем голов за матч: 2.50 - 0.58

Самая большая победа: 3:0 - 1:3

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"Александрия" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Александрия" - "Ворскла". Турнирное положение команд

Команды в турнирной таблице отделяет 9 зачетных баллов. При этом подопечные Руслана Ротаня имеют в своем запасе еще один матч. Сейчас "Ворскла" расположилась на 7-й позиции, а "Александрия" - на 11-й.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбасс 20 12 4 4 37 - 22 40 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 20 9 6 5 26 - 16 33 7 Ворскла 20 8 5 7 21 - 27 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20 - 23 25 9 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 10 Черноморец 19 7 2 10 26 - 27 23 11 ФК Александрия 19 5 5 9 14 - 24 20 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 19 3 6 10 11 - 25 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 19 1 7 11 9 - 29 10

"Александрия" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Букмекеры не выявляют фаворита в этой паре. В общем, команды являются представителями более-менее одного уровня. Учитывая домашний статус поединка и кураж после победы над "Полесьем", поставим именно на команду Руслана Ротаня. Также достаточно симпатично выглядит ставка на то, что обе стороны отметятся забитыми мячами.