Минай - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.03.2024

После зимней паузы "Минай" добыл уже семь очков. Это очень солидный показатель как для последней команды чемпионата. Но этого все равно мало – для спасения от вылета закарпатцам нужно и дальше выгрызать результат.

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"На бумаге" "Александрия" – сильнее "Миная". Но на практике может быть что угодно. Особенно после окна ФИФА, во время которого Руслан Ротань был занят делами олимпийской сборной Украины. А Желько Любенович тем временем методично готовился к 22-му туру УПЛ...

УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Владимир Новохатний

"Минай" 13:00 "Александрия"

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Новости "Миная"

Календарный год для "Миная" начался если не феерично, то продуктивно. Ничья с "Днепром-1", победа над "Металлистом 1925". Правда, потом были два подряд поражения, которые дали волю сомнениям: а не были ли предыдущие успехи просто следствием психологического подъема после смены тренера?

Ответы на некоторые вопросы дал выезд в гости к ЛНЗ, где "Минай" взял очки практически с позиции силы. Закарпатцы контролировали ход матча, показав, что ресурсы в борьбе за выживание есть. Однако останавливаться подопечным Любеновича нельзя. Так же как и нельзя считаться со статусом и именами соперников – очки нужны по определению.

После матча с ЛНЗ повреждение было у Дениса Устименко. Однако он успел восстановиться и сможет сыграть в воскресном матче. Как и остальные его партнеры – нет и дисквалифицированных.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Скиба, Корнийчук - Витенчук, Петько - Вакула, Семотюк - Устименко

Новости "Александрии"

Несколько игроков "Александрии" ездили в расположение сборных. Но самая большая "потеря" горожан во время окна ФИФА – это Руслан Ротань, который ездил в Японию с олимпийской сборной и, соответственно, не мог управлять тренировочным процессом в клубе. Однако помощники придерживались линии главного тренера.

"Александрия" хорошо проводит весеннюю часть чемпионата. Горожане победили "Ворсклу" и "Полесье", расписали ничью с "Зарей", не уступили по игре "Шахтеру". Такие результаты дают перспективы. Если будет победа над "Минаем", то "Александрия" закрепится в топ-10 турнирной таблицы. А там уже и до зоны еврокубков недалеко.

Дисквалифицированных в составе "Александрии" нет. Травмированных, судя по всему, тоже.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Копина, Кампос, Логинов, Мартынюк - Сигеев, Ковалец, Калюжный - Калитвинцев, Шулянский - Кулаков

"Минай" - "Александрия". Статистика личных встреч

"Александрия" не может выиграть у "Миная" уже два матча подряд – вот такая мини-серия. Сперва весной 2013-го была ничья 1:1 в Закарпатье, а затем аналогичный счет – уже на поле александрийцев. Что касается матчей на поле "Миная" вообще, то "Александрия" еще никогда здесь не побеждала.

"Минай" - "Александрия". Последние матчи команд

Кроме четырех плановых туров, "Минай" в этом году успел подтянуть один хвост, сыграв отложенный матч с ЛНЗ. В пяти играх закарпатцы добыли семь очков – более половины общего заработка команды в этом чемпионате.

"Александрия" имела бы статистику без поражений в 2024-м году, если бы не конфуз в матче с "Шахтером". Тогда, напомним, сыграл незаявленный Иван Калюжный, из-за чего 0:0 превратились в 0:3.

"Минай" - "Александрия". Турнирное положение команд

"Минай" – последний, но по итогам этого тура может оттолкнуться от дна. Если победит "Александрию", а "Металлист 1925" проиграет "Заре", то закарпатцы сравняются по очкам с харьковчанами.

"Александрия" при условии получения трех очков может подняться на восьмое место.

"Минай" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Александрии" 2:1. "Минай" сейчас демонстрирует симпатичный футбол, но "Александрия" при правильном настрое должна брать свое. В последних матчах подопечные Ротаня проявляли способность гнуть свою линию. Это будет матч с большим процентом контроля мяча гостями, что даст "Минаю" шансы на контратаках. Вероятно, этим и воспользуются. Обе забьют, но победят гости – таков наш прогноз.