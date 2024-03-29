Оболонь - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.03.2024

Международную паузу "Оболонь" заполнила спаррингом с "Зарей" и проиграла своему дружественному сопернику со счетом 1:2. Однако Валерий Иващенко не обращает внимания на результат. "Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане: проходили апробацию, различные тактические схемы, просмотрели тех футболистов, которые не имеют достаточной игровой практики", – отметил тренер "Оболони".
Вернулся на поле Тарас Мороз, а отсутствующим в этой игре был только Игорь Краснопир, который был вызван в молодежную сборную.
Для "Оболони" победа в игре с "Полесьем" стала первой с восьмого октября. Ровно десять поединков киевляне не могли набрать три очка. Надо сказать, что и в игре с "Полесьем" помогли обстоятельства – красная карточка у соперника уже на второй минуте, и чудо-гол Черненко.
"Ничего страшного, в первом круге "Оболонь" уже сумела дать бой "горнякам". Важно, чтобы у нас не было кадровых потерь. В конце концов, если мы хотим остаться в элите, то надо постараться не проиграть чемпиону", – поделился своими ожиданиями Иващенко от игры с "Шахтером",
Новости Шахтера
"Шахтер" тоже провел спарринг во время перерыва на матчи сборных, сыграв 2:2 с лидером Первой лиги "Карпатами". Конечно, Марино Пушич не мог рассчитать в этой игре на ряд сборников, и состав его команды был экспериментальным. Дубль за "Шахтер" сделал Лассина Траоре.
"Матч был сложным, как и каждая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня было две цели, главная – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали", – сказал Пушич.
Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив, которые не полетели из олимпийской сборной Украины на матч с Японией, получили игровые минуты. Тарас Степаненко и Марлон Гомес присоединились к общей группе позже.
Свой последний официальный матч "Шахтер" сыграл еще 12 марта, легко справившись с "Минаем" (2:0). Игра фактически уже была решена в первые 30 минут благодаря голам Судакова и Сикана.
Статистика команд, цифры и факты
Новая "Оболонь" еще ни разу в истории не забивала "Шахтеру" в официальных матчах.
"Шахтер" выиграл в УПЛ шесть последних матчей.
Лидер чемпионата не проигрывает на выезде восемь матчей (пять побед), три ничьи).
"Оболонь" в последних семи матчах не забивала больше одного гола за 90 минут.
"Шахтер" имеет лучшую в лиге разницу забитых-пропущенных (+22).
Меньше "Оболони" в чемпионате (12 голов) забил только "Минай" (11).
Последние пять матчей Оболони и Шахтера в УПЛ
Оболонь
16.03 "Полесье" 1:0 (УПЛ)
09.03 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)
03.03 "Днепр-1" 0:1 (УПЛ)
26.02 "Черноморец" 1:1 (УПЛ)
11.12 "Динамо" Киев 0:2 (УПЛ)
Шахтер
12.03 "Минай" 2:0 (УПЛ)
08.03 "Колос" 3:2 (УПЛ)
03.03 "Кривбасс" 5:2 (УПЛ)
26.02 "Александрия" 3:0 (УПЛ, техническое поражение соперника)
22.02 "Марсель" 1:3 (Лига Европы)
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
Шахтер
19
13
4
2
39-17
+22
43
0
2
Кривбасс
21
13
4
4
38-22
+16
43
0
3
СК Днепр-1
21
11
6
4
29-19
+10
39
0
4
Динамо
18
12
2
4
41-21
+20
38
0
5
Рух
21
9
9
3
32-21
+11
36
0
6
Полесье
21
9
6
6
26-17
+9
33
0
7
Ворскла
21
8
5
8
21-28
-7
29
0
8
ЛНЗ
21
6
7
8
21-25
-4
25
0
9
Колос
20
5
9
6
15-15
0
24
0
10
Черноморец
20
7
2
11
26-28
-2
23
0
11
ФК Александрия
20
6
5
9
15-24
-9
23
0
12
Заря
18
4
7
7
18-21
-3
19
0
13
Оболонь
20
4
6
10
12-25
-13
18
0
14
Верес
20
3
7
10
18-31
-13
16
0
15
Металлист 1925
21
4
4
13
21-39
-18
16
0
16
ФК Минай
20
2
7
11
11-30
-19
13
0
Личные встречи
"Шахтер" выиграл все два официальных матча у новой "Оболони" (дважды по 1:0).
"Оболонь" может создать "Шахтеру" несколько неприятных мгновений, однако "Шахтер" набрался уверенности после не очень удачного начала 2024 года. В частности, в трех последних матчах УПЛ "горняки" забили десять голов. И "Оболони" чемпион способен забить больше одного гола, а киевляне, как известно, малорезультативны. Прогноз – победа "Шахтера" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.