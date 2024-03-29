Оболонь - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.03.2024

Украинская Премьер-лига, 22-й тур

30 марта 2024 года. Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 13:00 "Шахтер"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Шахтер" может укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ, если добудет три очка в игре с "Оболонью". Однако у северных киевлян другие ожидания от себя после победы над "Полесьем" в прошлом туре.

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Новости Оболони

Международную паузу "Оболонь" заполнила спаррингом с "Зарей" и проиграла своему дружественному сопернику со счетом 1:2. Однако Валерий Иващенко не обращает внимания на результат. "Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане: проходили апробацию, различные тактические схемы, просмотрели тех футболистов, которые не имеют достаточной игровой практики", – отметил тренер "Оболони".

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Вернулся на поле Тарас Мороз, а отсутствующим в этой игре был только Игорь Краснопир, который был вызван в молодежную сборную.

Для "Оболони" победа в игре с "Полесьем" стала первой с восьмого октября. Ровно десять поединков киевляне не могли набрать три очка. Надо сказать, что и в игре с "Полесьем" помогли обстоятельства – красная карточка у соперника уже на второй минуте, и чудо-гол Черненко.

"Ничего страшного, в первом круге "Оболонь" уже сумела дать бой "горнякам". Важно, чтобы у нас не было кадровых потерь. В конце концов, если мы хотим остаться в элите, то надо постараться не проиграть чемпиону", – поделился своими ожиданиями Иващенко от игры с "Шахтером",

Новости Шахтера

"Шахтер" тоже провел спарринг во время перерыва на матчи сборных, сыграв 2:2 с лидером Первой лиги "Карпатами". Конечно, Марино Пушич не мог рассчитать в этой игре на ряд сборников, и состав его команды был экспериментальным. Дубль за "Шахтер" сделал Лассина Траоре.

"Матч был сложным, как и каждая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня было две цели, главная – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали", – сказал Пушич.

Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив, которые не полетели из олимпийской сборной Украины на матч с Японией, получили игровые минуты. Тарас Степаненко и Марлон Гомес присоединились к общей группе позже.

Свой последний официальный матч "Шахтер" сыграл еще 12 марта, легко справившись с "Минаем" (2:0). Игра фактически уже была решена в первые 30 минут благодаря голам Судакова и Сикана.

Статистика команд, цифры и факты

Новая "Оболонь" еще ни разу в истории не забивала "Шахтеру" в официальных матчах.

"Шахтер" выиграл в УПЛ шесть последних матчей.

Лидер чемпионата не проигрывает на выезде восемь матчей (пять побед), три ничьи).

"Оболонь" в последних семи матчах не забивала больше одного гола за 90 минут.

"Шахтер" имеет лучшую в лиге разницу забитых-пропущенных (+22).

Меньше "Оболони" в чемпионате (12 голов) забил только "Минай" (11).

Последние пять матчей Оболони и Шахтера в УПЛ

Оболонь

16.03 "Полесье" 1:0 (УПЛ)

09.03 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

03.03 "Днепр-1" 0:1 (УПЛ)

26.02 "Черноморец" 1:1 (УПЛ)

11.12 "Динамо" Киев 0:2 (УПЛ)

Шахтер

12.03 "Минай" 2:0 (УПЛ)

08.03 "Колос" 3:2 (УПЛ)

03.03 "Кривбасс" 5:2 (УПЛ)

26.02 "Александрия" 3:0 (УПЛ, техническое поражение соперника)

22.02 "Марсель" 1:3 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39-17 +22 43 0 2 Кривбасс 21 13 4 4 38-22 +16 43 0 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29-19 +10 39 0 4 Динамо 18 12 2 4 41-21 +20 38 0 5 Рух 21 9 9 3 32-21 +11 36 0 6 Полесье 21 9 6 6 26-17 +9 33 0 7 Ворскла 21 8 5 8 21-28 -7 29 0 8 ЛНЗ 21 6 7 8 21-25 -4 25 0 9 Колос 20 5 9 6 15-15 0 24 0 10 Черноморец 20 7 2 11 26-28 -2 23 0 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15-24 -9 23 0 12 Заря 18 4 7 7 18-21 -3 19 0 13 Оболонь 20 4 6 10 12-25 -13 18 0 14 Верес 20 3 7 10 18-31 -13 16 0 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21-39 -18 16 0 16 ФК Минай 20 2 7 11 11-30 -19 13 0

Личные встречи

"Шахтер" выиграл все два официальных матча у новой "Оболони" (дважды по 1:0).

Ставки и Коэффициенты на матч Оболонь – Шахтер

Прогноз на матч Оболонь – Шахтер от UA-Football

"Оболонь" может создать "Шахтеру" несколько неприятных мгновений, однако "Шахтер" набрался уверенности после не очень удачного начала 2024 года. В частности, в трех последних матчах УПЛ "горняки" забили десять голов. И "Оболони" чемпион способен забить больше одного гола, а киевляне, как известно, малорезультативны. Прогноз – победа "Шахтера" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.