Заря — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31 марта 2024

После паузы на матчи сборных УПЛ возвращается матчами 22-го тура, в одном из которых "Заря" и "Металлист 1925" сыграют на родном для обеих команд стадионе "Левого Берега".

После эмоций, связанных с выходом нашей сборной на Евро-2024, возможно, матчи нашей УПЛ выглядят несколько тусклыми, однако, футбол продолжается.

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И "Заря" и "Металлист 1925" находятся внизу турнирной таблице, но вот весенний отрезок команды выдали совершенно разный и подходят к очному поединку в разном настроении. Что ж, попробуем разобраться, чего нам ожидать в этом матче.

"Заря" (Луганск) - "Металлист 1925" (Харьков)

VBET Лига. 22-й тур

31 марта, Киевская область, "Арена Левый Берег", 13:00.

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Видеотрансляция: УНИАН

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Заря", последние новости:

"Заря" весеннюю часть сезона начала очень даже неплохо. На удивление неплохо.

Луганчане в четырех весенних матчах сезона одержали две победы, один раз сыграли вничью и перед паузой на матчи сборных проиграли "Динамо".

Команда несколько поднялась в таблице, отдалилась от зоны вылета и все казалось радужно и перспективно. Но "Заря" не была бы "Зарей" - в команде не может быть все гладко и идеально. Перед матчем с "Динамо" в клубе вспыхнул очередной скандал, который долго и со вкусом обсасывали как болельщики, так и СМИ. Ряд опытных игроков взбунтовалось и отказалось выходить на матч с "Динамо" из-за долгов по призовым за еврокубки. Матч с киевлянами команда отыграла составом, которые наполовину состоял из игроков команды U-19. Впрочем, по данным источников, уже после матча с "Динамо" игрокам и руководству якобы удалось договориться о том, что долги клуба будут выплачены до 19 мая. Таким образом, перед матчем с "Металлистом 1925" это должно повысить мораль в команде, ну а мы ждем на поединок всех сильнейших исполнителей.

Также стоит отметить, что международную паузу луганчане заполнили двумя спаррингами – обыграли "Оболонь" 2:1, а затем со счетом 3:1 одолели аматорский клуб "Полесье" Ставки.

"Нельзя сказать, что в этих противостояниях мы наигрывали тактические схемы, которые пригодятся в очередном календарном матче – с "Металлистом 1925". Эти команды действуют в совсем ином стиле, чем харьковчане. Вот почему, прежде всего, важно, что подопечные обогатились столь необходимой игровой практикой, прошли испытания единоборствами", - сказал главный тренер луганчан Юрий Коваль.

Также стоит отметить, что в этих спаррингах отсутствовал из-за повреждения Вячеслав Чурко, но степень серьёзности его травмы оставалась неизвестной.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Джордан, Батагов, Бутко, Жуниньо, Башич, Волошин, Яцык, Бугай, Кирюханцев, Герреро

"Металлист 1925", последние новости:

"Металлист 1925" весеннюю часть сезона начал полностью противоположно "Заре". Не просто плохо, а неприлично плохо. Команда в четырех последних матчах взяла только одну ничью, проиграв три игры. Причем поражение в последнем туре от "Руха" было особенно болезненным. Львовяне уже в первом тайме отгрузили харькованам 4 сухих мяча, позволив после перерыва лишь забить гол престижа.

Виктор Скрипник, который зимой возглавил команду, казалось, точно должен вытянуть харьковчан из болота, но пока что "Металлист 1925" и при новом тренере продолжает в этом же болоте барахтаться. И дело не только в результатах, а в игре команды, которая в каждом матче остается все на том же пресном уровне.

Скрипник весной все еще без побед, и он сам это понимает – нужно побеждать. Нужно побеждать не только для команды, но и для поддержки своего реноме, ведь в противном случае можно и доиграться. Новым инвесторам вряд ли нравится положение дел, в котором находится команда. А если выигрывает команда, то проигрывает всегда тренер. Да и "Заря", в которой Виктор Анатольевич провел львиную долю своей тренерской карьеры – отличный раздражитель для тренера. Обыграть луганчан и добыть первую победу со своей новой командой – это было бы красиво.

"Девять туров без побед? Будем работать и настраиваться на следующую игру. Следующая игра с "Зарей" – это шанс реабилитироваться”, – сказал Скрипник после прошлого матча команды.

Паузу на матчи сборных "Металлист 1925" заполнил двусторонкой, однако игра проходила в закрытом режиме – результата ее мы не знаем.

По кадровой ситуации – серьезное рассечение в матче с "Рухом" получил и был заменен вратарь Ярослав Проценко. Естественно, вратаря подлатали, однако его участие в матче остается под вопросом.

Восстановился после травмы защитник Юрий Потимков, который был замечен на последней тренировке команды, но степень его готовности также остается неизвестной.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Фарина, Червак, Имереков, Капинус, Габелок, Юрченко, Ари Моура, Гармаш, Юсов, Борячук

Турнирная таблица

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, и при этом их разделяет всего три очка, но к очному матчу соперники подходят с разным турнирным и эмоциональным настроением.

"Заря" в четырех весенних матчах взяла семь очков и выдернулась из зоны вылета – 12 место и 19 очков.

"Металлист 1925", в свою очередь, в четырех весенних матчах взял всего одно очко и продолжает грузнуть в болоте.

Повторюсь, совершенно разный эмоциональный фон у команд, которые в таблице разделяют всего три очка.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42 - 17 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26 9 ЛНЗ 21 6 7 8 21 - 25 25 10 Колос 20 5 9 6 15 - 15 24 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18 14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21 - 39 16 16 ФК Минай 20 2 7 11 11 - 30 13

Последние матчи

"Заря" в последних шести официальных матчах добыла 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Разница мячей – 9:4.

"Кривбасс" - "Заря" 2:2

"Заря" - "Брейдаблик" 4:0

"Заря" - "Ворскла" 1:0

"Александрия" - "Заря" 0:0

"Заря" - "Минай" 2:0

"Динамо" - "Заря" 2:0

В шести последних официальных матчах у "Металлиста 1925" только 1 ничья при 5 поражениях при разнице мячей 6:18.

"Динамо" - "Металлист 1925" 4:2

"Металлист 1925" - "Александрия" 0:3

"Металлист 1925" - "Динамо" 2:4

"Минай" - "Металлист 1925" 2:0

"Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1

"Металлист 1925" - "Рух" 1:4

В матче 7-го тура в Киеве "Металлист 1925" обыграл "Зарю" 2:1.

"Заря" - "Металлист 1925": ставки и коэффициенты

"Заря" - "Металлист 1925": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Металіст 1925 Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Заря" - "Металлист 1925" от UA-Футбол

Букмекеры видят "рабочим" фаворитом матча "Зарю" с коэффициентом на победу луганчан 1.85. По последним матчам команд такие прогнозы оправданы, но нет сомнений, что харьковчане упрутся. Харькову необходимо брать очки, каждое поражение смерти подобно, особенно для тренера команды.

Отдельный момент – команды играют на стадионе "Левого Берега", который является домашним для обоих соперников, так что фактор своего поля в этом матче не будет играть. Вернее, будет играть в обе стороны.

Нет сомнений, что игра будет упорной.

В целом, при упорной игре можно подумать про фору для "Металлиста 1925" или нижний тотал.

Наш прогноз – в первом тайме ждем особенно аккуратную игру с минимумом голов, но перестраховываясь, ставим аккуратный нижний тотал.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.5 за 1.40.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.