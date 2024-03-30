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Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.03.2024
Ворскла - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 31.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Завтра, в воскресенье подопечные Александра Шовковского приедут в гости к команде Сергея Долганского. В Полтаве "Ворскла" на своем поле сыграет против киевского "Динамо". Данную встречу рассудит Александр Шандор.
- "Ворскла" 15:30 "Динамо"
- "Ворскла": последние новости
- "Динамо": последние новости
- "Ворскла" - "Динамо". Последние новости
- "Ворскла" - "Динамо". Личные встречи
- "Ворскла" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
- "Ворскла" - "Динамо". Турнирное положение команд
- "Ворскла" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24
31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Арбитр: Шандор Александр
"Ворскла" 15:30 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ворскла": последние новости
Казалось, что после ухода Виктора Скрипника с поста наставника полтавчан "Ворскла" посыплется. Однако, в итоге "зеленые" только выиграли с появлением Сергея Долганского.
Да, в весенней части УПЛ полтавский коллектив минимально уступил для луганской "Зари" и "Александрии". Обе встречи закончились с идентичным счетом, не в пользу "Ворсклы" - 0:1.
Однако, при этом "Ворскла" одержала важные победы: дома над ровенским "Вересом" (2:1) и на выезде в спарринге против одесского "Черноморца" (1:0).
На данном этапе сезона команда Долганского является креким середняком, который способен доставить проблемы и отобрать очки у любого коллектива. Но против динамовцев Александра Шовковского это сделать будет чрезвычайно сложно, несмотря даже на статус домашнего поединка.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Степанюк, Крупский, Ковталюк.
"Динамо": последние новости
После ухода Мирчи Луческу и прихода на пост главного тренера Александра Шовковского "бело-синие" лишь однажды потеряли очки. Это произошло в позапрошлом туре в Ровно. Динамовцы преобладали "Верес" по игре, однако уже в компенсированное к тому поединку время пенальти в собственные ворота привез Бенито. Во всех остальных поединках в рамках УПЛ под руководством СаШо столичный коллектив непременно побеждал.
"Динамо" действует уверенно и прагматично, и умеет добывать положительный результат независимо от обстоятельств и соперника. Киевляне знают свои сильные стороны и гибко подстраивается под соперника. В частности, в последнем туре киевский коллектив, несмотря на снежный бум посреди марта, не оставил шансов для луганской "Зари" Юрия Коваля.
Из-за ничьей с командой Олега Шандрука подопечные Шовковского хоть и потеряли лидерство в турнирной таблице по потерянным очкам, однако имеют в своем запасе аж три поединка.
Если столичная команда хочет бороться за чемпионство, соперник в лице полтавской "Ворсклы" не должен доставлять никаких проблем. Динамовцы должны выходить и забирать три зачетных балла.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Кабаев, Волошин, Ванат.
"Ворскла" - "Динамо". Последние новости
Ворскла:
- 15.03. Александрия - Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 9.03. Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)
- 2.03. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
- 26.02. Заря - Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 2.02. Ворскла - Брук-Бет Термалика 1:0 (товарищеская игра)
Динамо:
- 12.03. Динамо - Заря 2:0 (УПЛ)
- 7.03. Верес - Динамо 1:1 (УПЛ)
- 2.03. Динамо - Черноморец 1:0 (УПЛ)
- 25.02. Металлист 1925 - Динамо 2:4 (УПЛ)
- 17.02. Динамо - Шериф 2:0 (товарищеская игра)
"Ворскла" - "Динамо". Личные встречи
Полтавская и киевская команды имеют невероятно богатую историю очных противостояний. "Ворскла" и "Динамо" пересекались в различных украинских турнирах: от УПЛ до Суперкубка. Общая статистика, ожидаемо, на стороне "бело-синих".
Статистика очных поединков:
- Победы: 5 - 46
- Забитые мячи:40 - 136
- В среднем голов за матч:0.63 - 2.16
- Самая большая победа:3:1 - 0:8
"Ворскла" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Ворскла" - "Динамо". Турнирное положение команд
Команды Сергея Долганского и Александра Шовковского хоть и находятся достаточно рядом в турнирной таблице, однако выполняют совершенно разные задачи. Киевляне ведут борьбу за самые высокие места, а полтавчане являются крепким середняком. Разница между коллективами составляет 9 зачетных баллов. При этом "Ворскла" провела на три поединка больше.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|20
|14
|4
|2
|42 - 17
|46
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3
|СК Днепр-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7
|Ворскла
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9
|ЛНЗ
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10
|Колос
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|11
|ФК Александрия
|20
|6
|5
|9
|15 - 24
|23
|12
|Заря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15
|Металлист 1925
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|16
|ФК Минай
|20
|2
|7
|11
|11 - 30
|13
"Ворскла" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 0:2. Букмекеры считают динамовцев абсолютным фаворитом этой встречи. Ожидаем прагматичную и "сухую" победу футболистов Александра Шовковского. "Ворскла" - достаточно крепкий орешек, но вряд ли сумеет отобрать очки у столичного коллектива.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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