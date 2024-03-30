Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.03.2024

Завтра, в воскресенье подопечные Александра Шовковского приедут в гости к команде Сергея Долганского. В Полтаве "Ворскла" на своем поле сыграет против киевского "Динамо". Данную встречу рассудит Александр Шандор.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Шандор Александр

"Ворскла" 15:30 "Динамо"

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"Ворскла": последние новости

Казалось, что после ухода Виктора Скрипника с поста наставника полтавчан "Ворскла" посыплется. Однако, в итоге "зеленые" только выиграли с появлением Сергея Долганского.

Да, в весенней части УПЛ полтавский коллектив минимально уступил для луганской "Зари" и "Александрии". Обе встречи закончились с идентичным счетом, не в пользу "Ворсклы" - 0:1.

Однако, при этом "Ворскла" одержала важные победы: дома над ровенским "Вересом" (2:1) и на выезде в спарринге против одесского "Черноморца" (1:0).

На данном этапе сезона команда Долганского является креким середняком, который способен доставить проблемы и отобрать очки у любого коллектива. Но против динамовцев Александра Шовковского это сделать будет чрезвычайно сложно, несмотря даже на статус домашнего поединка.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Челядин, Сиссоко, Мякушко, Степанюк, Крупский, Ковталюк.

"Динамо": последние новости

После ухода Мирчи Луческу и прихода на пост главного тренера Александра Шовковского "бело-синие" лишь однажды потеряли очки. Это произошло в позапрошлом туре в Ровно. Динамовцы преобладали "Верес" по игре, однако уже в компенсированное к тому поединку время пенальти в собственные ворота привез Бенито. Во всех остальных поединках в рамках УПЛ под руководством СаШо столичный коллектив непременно побеждал.

"Динамо" действует уверенно и прагматично, и умеет добывать положительный результат независимо от обстоятельств и соперника. Киевляне знают свои сильные стороны и гибко подстраивается под соперника. В частности, в последнем туре киевский коллектив, несмотря на снежный бум посреди марта, не оставил шансов для луганской "Зари" Юрия Коваля.

Из-за ничьей с командой Олега Шандрука подопечные Шовковского хоть и потеряли лидерство в турнирной таблице по потерянным очкам, однако имеют в своем запасе аж три поединка.

Если столичная команда хочет бороться за чемпионство, соперник в лице полтавской "Ворсклы" не должен доставлять никаких проблем. Динамовцы должны выходить и забирать три зачетных балла.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Кабаев, Волошин, Ванат.

"Ворскла" - "Динамо". Последние новости

Ворскла:

15.03. Александрия - Ворскла 1:0 (УПЛ)

9.03. Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

2.03. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)

26.02. Заря - Ворскла 1:0 (УПЛ)

2.02. Ворскла - Брук-Бет Термалика 1:0 (товарищеская игра)

Динамо:

12.03. Динамо - Заря 2:0 (УПЛ)

7.03. Верес - Динамо 1:1 (УПЛ)

2.03. Динамо - Черноморец 1:0 (УПЛ)

25.02. Металлист 1925 - Динамо 2:4 (УПЛ)

17.02. Динамо - Шериф 2:0 (товарищеская игра)

"Ворскла" - "Динамо". Личные встречи

Полтавская и киевская команды имеют невероятно богатую историю очных противостояний. "Ворскла" и "Динамо" пересекались в различных украинских турнирах: от УПЛ до Суперкубка. Общая статистика, ожидаемо, на стороне "бело-синих".

Статистика очных поединков:

Победы: 5 - 46

Забитые мячи: 40 - 136

В среднем голов за матч: 0.63 - 2.16

Самая большая победа: 3:1 - 0:8

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"Ворскла" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Динамо". Турнирное положение команд

Команды Сергея Долганского и Александра Шовковского хоть и находятся достаточно рядом в турнирной таблице, однако выполняют совершенно разные задачи. Киевляне ведут борьбу за самые высокие места, а полтавчане являются крепким середняком. Разница между коллективами составляет 9 зачетных баллов. При этом "Ворскла" провела на три поединка больше.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42 - 17 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полес ье 22 9 6 7 27 - 21 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26 9 ЛНЗ 21 6 7 8 21 - 25 25 10 Колос 20 5 9 6 15 - 15 24 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18 14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21 - 39 16 16 ФК Минай 20 2 7 11 11 - 30 13

"Ворскла" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 0:2. Букмекеры считают динамовцев абсолютным фаворитом этой встречи. Ожидаем прагматичную и "сухую" победу футболистов Александра Шовковского. "Ворскла" - достаточно крепкий орешек, но вряд ли сумеет отобрать очки у столичного коллектива.