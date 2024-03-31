Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.04.2024
Рух - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 1.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Первый день апреля ознаменуется очным противостоянием львовской и черкасской команд. "Рух" и ЛНЗ официально закроют 22-й тур родной УПЛ. Команда Виталия Пономарева на "Арене Львов" будет принимать подопечных Олега Дулуба.
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24
1.04.2024. Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Соловьян Александр
"Рух" 18:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Рух": последние новости
"Львы" очень мощно начали весеннюю часть УПЛ. Лишь в первом туре после зимней спячки "Рух" расписал ничью с житомирским "Полесьем" (1:1) - в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева. После этого львовский коллектив одержал три победы подряд.
При этом все эти триумфы команды Виталия Пономарева были зафиксированы на выезде. В гостях львовская команда минимально переиграла ковалевский "Колос" и "Днепр-1". Обе встречи закончились с идентичным счетом - 1:0 в пользу "Руха". А в последнем туре "Рух" не оставил шансов и переехал харьковский "Металлист 1925" - 4:1.
Зимняя пауза явно пошла на пользу футболистам "Руха". Наставник "львов" сумел психологически накачать своих подопечных. Львовский клуб, несмотря на очень молодой ростер, знает свои сильные стороны. И главное, этот "Рух" умеет добывать положительный результат красиво.
Кризисный "Металлист 1925" Виктора Скрипника вообще не тот соперник, который может предложить команде Пономарева нерешаемую задачу.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин.
ЛНЗ: последние новости
Черкасский коллектив под руководством Олега Дулуба достаточно неоднозначно стартовал во второй части украинского элитного дивизиона сезона 2023/24. За скобки стоит вынести домашнее поражение от криворожского "Кривбасса" (0:3) - все же уровень соперника, подбор его исполнителей и место в турнирной таблице говорят сами за себя.
В следующих турах ЛНЗ на выезде сенсационно одолел житомирское "Полесье" (1:0) и расписал две ничьи: в гостях с харьковским "Металлистом 1925" и в собственных стенах с "Днепром-1". Оба эти поединка закончились со счетом 1:1.
Однако в последнем туре команда белорусского наставника явно недооценила своего соперника в лице закарпатского "Миная". ЛНЗ слишком поздно взялся создавать моменты в той игре и поплатился за это поражением от абсолютного аутсайдера - 1:2.
Несмотря на это все, черкасский клуб все еще остается грозным оппонентом, который может доставить проблемы любому коллективу. Независимо от статуса.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Ковалев, Норенков, Каплиенко, Бар, Рыбалка, Яшари, С. Шестаков, Молло, Г. Пасич.
"Рух" - ЛНЗ. Последние матчи
Рух:
- 16.03. Металлист 1925 - Рух 1:4 (УПЛ)
- 8.03. Днепр-1 - Рух 0:1 (УПЛ)
- 2.03. Колос - Рух 0:1 (УПЛ)
- 25.02. Рух - Полесье 1:1 (УПЛ)
- 15.02. Триглав - Рух 0:4 (товарищеская игра)
ЛНЗ:
- 23.03. ЛНЗ - Минай 1:2 (УПЛ)
- 12.03. ЛНЗ - Днепр-1 1:1 (УПЛ)
- 8.03. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
- 1.03. Полесье - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)
- 23.02. ЛНЗ - Кривбасс (УПЛ)
"Рух" - ЛНЗ. Личные встречи
Львовский и черкасский коллективы имеют чрезвычайно скромную историю очных поединков. Команды лишь однажды пересекались на футбольном поле. Это произошло в первой части текущего чемпионата. Тогда домашнюю победу со счетом 2:1 одержал ЛНЗ.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0 - 1
- Забитые мячи:1 - 2
- В среднем голов за матч:1.00 - 2.00
- Самая большая победа:1:2
"Рух" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Рух" - ЛНЗ. Турнирное положение команд
Команды Виталия Пономарева и Олега Дулуба хоть и находятся достаточно рядом в турнирной таблице, однако решают разные задачи. "Рух" постепенно подступается к элите украинского первенства, а ЛНЗ пока является крепким середняком.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|20
|14
|4
|2
|42 - 17
|46
|2
|Кривбас
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3
|СК Дніпро-1
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|4
|Динамо
|19
|13
|2
|4
|46 - 22
|41
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полісся
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7
|Рух
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|8
|Чорноморець
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9
|ЛНЗ
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10
|Колос
|21
|5
|9
|7
|15 - 17
|24
|11
|ФК Олександрія
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|12
|Зоря
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15
|Металіст 1925
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16
|ФК Минай
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
"Рух" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. "Рух" является безоговорочным фаворитом этой пары. Игровая форма и домашний статус говорят в пользу подопечных Виталия Пономарева. Поставим на то, что обе стороны отметятся взятием ворот, однако три очка заберет именно львовский коллектив.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Погром от Динамо и возвращение Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Довбик вышел в единоличное лидерство лучших игроков Ла Лиги по показателю гол+пас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- Колос – СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 31.03.2024
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая