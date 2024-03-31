Рух - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.04.2024

Первый день апреля ознаменуется очным противостоянием львовской и черкасской команд. "Рух" и ЛНЗ официально закроют 22-й тур родной УПЛ. Команда Виталия Пономарева на "Арене Львов" будет принимать подопечных Олега Дулуба.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

1.04.2024. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Соловьян Александр

"Рух" 18:00 ЛНЗ

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"Рух": последние новости

"Львы" очень мощно начали весеннюю часть УПЛ. Лишь в первом туре после зимней спячки "Рух" расписал ничью с житомирским "Полесьем" (1:1) - в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева. После этого львовский коллектив одержал три победы подряд.

При этом все эти триумфы команды Виталия Пономарева были зафиксированы на выезде. В гостях львовская команда минимально переиграла ковалевский "Колос" и "Днепр-1". Обе встречи закончились с идентичным счетом - 1:0 в пользу "Руха". А в последнем туре "Рух" не оставил шансов и переехал харьковский "Металлист 1925" - 4:1.

Зимняя пауза явно пошла на пользу футболистам "Руха". Наставник "львов" сумел психологически накачать своих подопечных. Львовский клуб, несмотря на очень молодой ростер, знает свои сильные стороны. И главное, этот "Рух" умеет добывать положительный результат красиво.

Кризисный "Металлист 1925" Виктора Скрипника вообще не тот соперник, который может предложить команде Пономарева нерешаемую задачу.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин.

ЛНЗ: последние новости

Черкасский коллектив под руководством Олега Дулуба достаточно неоднозначно стартовал во второй части украинского элитного дивизиона сезона 2023/24. За скобки стоит вынести домашнее поражение от криворожского "Кривбасса" (0:3) - все же уровень соперника, подбор его исполнителей и место в турнирной таблице говорят сами за себя.

В следующих турах ЛНЗ на выезде сенсационно одолел житомирское "Полесье" (1:0) и расписал две ничьи: в гостях с харьковским "Металлистом 1925" и в собственных стенах с "Днепром-1". Оба эти поединка закончились со счетом 1:1.

Однако в последнем туре команда белорусского наставника явно недооценила своего соперника в лице закарпатского "Миная". ЛНЗ слишком поздно взялся создавать моменты в той игре и поплатился за это поражением от абсолютного аутсайдера - 1:2.

Несмотря на это все, черкасский клуб все еще остается грозным оппонентом, который может доставить проблемы любому коллективу. Независимо от статуса.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Ковалев, Норенков, Каплиенко, Бар, Рыбалка, Яшари, С. Шестаков, Молло, Г. Пасич.

"Рух" - ЛНЗ. Последние матчи

Рух:

16.03. Металлист 1925 - Рух 1:4 (УПЛ)

8.03. Днепр-1 - Рух 0:1 (УПЛ)

2.03. Колос - Рух 0:1 (УПЛ)

25.02. Рух - Полесье 1:1 (УПЛ)

15.02. Триглав - Рух 0:4 (товарищеская игра)

ЛНЗ:

23.03. ЛНЗ - Минай 1:2 (УПЛ)

12.03. ЛНЗ - Днепр-1 1:1 (УПЛ)

8.03. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

1.03. Полесье - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

23.02. ЛНЗ - Кривбасс (УПЛ)

"Рух" - ЛНЗ. Личные встречи

Львовский и черкасский коллективы имеют чрезвычайно скромную историю очных поединков. Команды лишь однажды пересекались на футбольном поле. Это произошло в первой части текущего чемпионата. Тогда домашнюю победу со счетом 2:1 одержал ЛНЗ.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 1

Забитые мячи: 1 - 2

В среднем голов за матч: 1.00 - 2.00

Самая большая победа: 1:2

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"Рух" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Рух" - ЛНЗ. Турнирное положение команд

Команды Виталия Пономарева и Олега Дулуба хоть и находятся достаточно рядом в турнирной таблице, однако решают разные задачи. "Рух" постепенно подступается к элите украинского первенства, а ЛНЗ пока является крепким середняком.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтар 20 14 4 2 42 - 17 46 2 Кривбас 22 14 4 4 40 - 22 46 3 СК Дніпро-1 22 12 6 4 31 - 19 42 4 Динамо 19 13 2 4 46 - 22 41 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полісся 22 9 6 7 27 - 21 33 7 Рух 22 8 5 9 22 - 33 29 8 Чорноморець 21 8 2 11 30 - 29 26 9 ЛНЗ 21 6 7 8 21 - 25 25 10 Колос 21 5 9 7 15 - 17 24 11 ФК Олександрія 21 6 6 9 17 - 26 24 12 Зоря 19 5 7 7 20 - 22 22 13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18 14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16 15 Металіст 1925 22 4 4 14 22 - 41 16 16 ФК Минай 21 2 8 11 13 - 32 14

"Рух" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. "Рух" является безоговорочным фаворитом этой пары. Игровая форма и домашний статус говорят в пользу подопечных Виталия Пономарева. Поставим на то, что обе стороны отметятся взятием ворот, однако три очка заберет именно львовский коллектив.