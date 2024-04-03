Заря – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 апреля 2024 года

В перенесенном матче шестого тура УПЛ "Заря" будет принимать "Динамо". Обе команды в выходные выиграли свои игры, поэтому ожидаем интересное и напряженное противостояние.

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"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев)

VBET Лига. 6-й тур

4 апреля, Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского", 15:30

Видеотрансляция: 2+2

"Заря": последние новости

Пауза на сборные пошла на пользу луганскому коллективу. Игрокам и руководству удалось договориться о том, что долги клуба будут выплачены до 19 мая. Таким образом, команда в оптимальном составе вышла на матч против харьковского "Металлиста 1925". Подопечные Коваля в пяти весенних матчах одержали три победы, один раз сыграли вничью и в экспериментальном составе проиграли "Динамо". Отметим, что трижды "Заре" удалось сыграть без пропущенных мячей, а для них это уже успех.

В матче против "Металлиста 1925" с лучшей стороны проявил себя Герреро, отличившийся дублем. Это была довольно ровная игра, но луганский коллектив все же смог вырвать победу. С 22 набранными очками луганский коллектив занимает 12 место и на четыре пункта опережает зону вилета, но имеет еще несколько игр в запасе.

Перед игрой у тренерского состава "Зари" кадровые проблемы. Александр Яцык, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесарь, Игорь Горбач, Викентий Волошин не сыграют. Также в игре с "Металлистом" получил повреждение Вантух и пока его участие в игре под вопросом.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Азиангбе, Башич – Антюх, Чурко, Кирюханцев – Герреро

"Динамо": последние новости

Киевляне занимают четвертое место в таблице, а по потерянным очкам они вторые в лиге. Отметим, что под руководством Шовковского киевляне всего раз потеряли очки и произошло это в Ровно. Прогресс в результатах и игре очевиден. Прагматичная и уверенная игра помогает набирать важные очки. В воскресенье динамовцы не оставили шансов "Ворскле" – 5:1. Таким образом, гостевая голевая серия "Динамо" выросла до 33 матчей.

Подопечные Шовковского играли солидно и очень умело использовали слабые стороны соперника. Обращаем внимание на возвращение вышедшего в середине второго тайма Ярмоленко. Андрей даже успел отличиться. "Динамо" в этой части сезона играет достаточно дисциплинированно в защите. Подопечные Шовковского пропустили всего дважды.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат

"Заря" - "Динамо": последние матчи команд

"Динамо": пять последних матчей

31.03. "Ворскла" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)

12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)

7.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

2.03. "Динамо" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

25.02. "Металлист 1925" - "Динамо 2:4" (УПЛ)

"Заря": пять последних матчей

31.03. "Заря" - "Металлист 1925" 2:1 (УПЛ)

23.03. "Оболонь" – "Заря" 1:2 (Контрольный матч)

12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)

7.03. "Заря" - "Минай" 2:0 (УПЛ)

03.03. "Александрия" - "Заря" 0:0 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42-17 +25 46 0 2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 +18 46 0 3 СК Днепр-1 22 12 6 4 31-19 +12 42 0 4 Динамо 19 13 2 4 46-22 +24 41 0 5 Рух 22 10 9 3 33-21 +12 39 0 6 Полесье 22 9 6 7 27-21 +6 33 0 7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 -11 29 0 8 Черноморец 21 8 2 11 30-29 +1 26 0 9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 -5 25 0 10 Колос 21 5 9 7 15-17 -2 24 0 11 ФК Александрия 21 6 6 9 17-26 -9 24 0 12 Заря 19 5 7 7 20-22 -2 22 0 13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 -16 18 0 14 Верес 21 3 7 11 18-33 -15 16 0 15 Металлист 1925 22 4 4 14 22-41 -19 16 0 16 ФК Минай 21 2 8 11 13-32 -19 14 0

"Заря" – "Динамо". Личные встречи

За все время команды между собой успели сыграли 87 противостояний: 54 победы "Динамо", 10 побед "Зари" и 23 игры завершились вничью. В прошлом месяце динамовцы без проблем разобрались с экспериментальным составом "Зари" – 2:0.

"Заря" - "Динамо": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" – "Динамо" от UA-Футбол

Безусловно, такой легкой прогулки, которая была у киевлян двенадцатого марта, уже не должно быть. Тогда луганский коллектив вышел в экспериментальном составе и заслуженно проиграл. На этот раз у "Зари" будут определенные кадровые проблемы, но не столь существенные. Ожидаем интересный и конкурентный футбол. Больше шансов на победу у подопечных Шовковского, которые сейчас находятся в хорошем игровом тонусе и не замечают своих соперников. Динамовцы играют гораздо солиднее и увереннее. Прогноз – победа "Динамо" (1.5).