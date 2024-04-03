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Заря – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 апреля 2024 года
Заря - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В перенесенном матче шестого тура УПЛ "Заря" будет принимать "Динамо". Обе команды в выходные выиграли свои игры, поэтому ожидаем интересное и напряженное противостояние.
"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев)
VBET Лига. 6-й тур
4 апреля, Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского", 15:30
Видеотрансляция: 2+2
"Заря": последние новости
Пауза на сборные пошла на пользу луганскому коллективу. Игрокам и руководству удалось договориться о том, что долги клуба будут выплачены до 19 мая. Таким образом, команда в оптимальном составе вышла на матч против харьковского "Металлиста 1925". Подопечные Коваля в пяти весенних матчах одержали три победы, один раз сыграли вничью и в экспериментальном составе проиграли "Динамо". Отметим, что трижды "Заре" удалось сыграть без пропущенных мячей, а для них это уже успех.
В матче против "Металлиста 1925" с лучшей стороны проявил себя Герреро, отличившийся дублем. Это была довольно ровная игра, но луганский коллектив все же смог вырвать победу. С 22 набранными очками луганский коллектив занимает 12 место и на четыре пункта опережает зону вилета, но имеет еще несколько игр в запасе.
Перед игрой у тренерского состава "Зари" кадровые проблемы. Александр Яцык, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесарь, Игорь Горбач, Викентий Волошин не сыграют. Также в игре с "Металлистом" получил повреждение Вантух и пока его участие в игре под вопросом.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Азиангбе, Башич – Антюх, Чурко, Кирюханцев – Герреро
"Динамо": последние новости
Киевляне занимают четвертое место в таблице, а по потерянным очкам они вторые в лиге. Отметим, что под руководством Шовковского киевляне всего раз потеряли очки и произошло это в Ровно. Прогресс в результатах и игре очевиден. Прагматичная и уверенная игра помогает набирать важные очки. В воскресенье динамовцы не оставили шансов "Ворскле" – 5:1. Таким образом, гостевая голевая серия "Динамо" выросла до 33 матчей.
Подопечные Шовковского играли солидно и очень умело использовали слабые стороны соперника. Обращаем внимание на возвращение вышедшего в середине второго тайма Ярмоленко. Андрей даже успел отличиться. "Динамо" в этой части сезона играет достаточно дисциплинированно в защите. Подопечные Шовковского пропустили всего дважды.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат
"Заря" - "Динамо": последние матчи команд
"Динамо": пять последних матчей
31.03. "Ворскла" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)
12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)
7.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)
2.03. "Динамо" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)
25.02. "Металлист 1925" - "Динамо 2:4" (УПЛ)
"Заря": пять последних матчей
31.03. "Заря" - "Металлист 1925" 2:1 (УПЛ)
23.03. "Оболонь" – "Заря" 1:2 (Контрольный матч)
12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)
7.03. "Заря" - "Минай" 2:0 (УПЛ)
03.03. "Александрия" - "Заря" 0:0 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|20
|14
|4
|2
|42-17
|+25
|46
|0
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40-22
|+18
|46
|0
|3
|СК Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31-19
|+12
|42
|0
|4
|Динамо
|19
|13
|2
|4
|46-22
|+24
|41
|0
|5
|Рух
|22
|10
|9
|3
|33-21
|+12
|39
|0
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27-21
|+6
|33
|0
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22-33
|-11
|29
|0
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30-29
|+1
|26
|0
|9
|ЛНЗ
|22
|6
|7
|9
|21-26
|-5
|25
|0
|10
|Колос
|21
|5
|9
|7
|15-17
|-2
|24
|0
|11
|ФК Александрия
|21
|6
|6
|9
|17-26
|-9
|24
|0
|12
|Заря
|19
|5
|7
|7
|20-22
|-2
|22
|0
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12-28
|-16
|18
|0
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18-33
|-15
|16
|0
|15
|Металлист 1925
|22
|4
|4
|14
|22-41
|-19
|16
|0
|16
|ФК Минай
|21
|2
|8
|11
|13-32
|-19
|14
|0
"Заря" – "Динамо". Личные встречи
За все время команды между собой успели сыграли 87 противостояний: 54 победы "Динамо", 10 побед "Зари" и 23 игры завершились вничью. В прошлом месяце динамовцы без проблем разобрались с экспериментальным составом "Зари" – 2:0.
"Заря" - "Динамо": ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Заря" – "Динамо" от UA-Футбол
Безусловно, такой легкой прогулки, которая была у киевлян двенадцатого марта, уже не должно быть. Тогда луганский коллектив вышел в экспериментальном составе и заслуженно проиграл. На этот раз у "Зари" будут определенные кадровые проблемы, но не столь существенные. Ожидаем интересный и конкурентный футбол. Больше шансов на победу у подопечных Шовковского, которые сейчас находятся в хорошем игровом тонусе и не замечают своих соперников. Динамовцы играют гораздо солиднее и увереннее. Прогноз – победа "Динамо" (1.5).
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