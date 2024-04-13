Заря — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 апреля 2024

В 24-м туре УПЛ "Заря" примет "Черноморец", и хоть команды не претендуют на высокие места в таблице, матч ожидает быть интересным.

Луганчане, несмотря на скандал с долгами и бойкотом игроков, неплохо начали весеннюю часть сезона. Команда выбралась из подвала таблицы и уже точно не воспринимается как борец за выживание.

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"Черноморец" Романа Григорчука очень нестабилен, но почти всегда выдает интересные матчи. Иногда в плюс, иногда в минус, но смотреть на одесситов всегда интересно.

Что ж, разбираемся, с чем команды подходят к очному противостоянию.

"Заря" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса)

VBET Лига. 24-й тур

14 апреля, Киевская область, стадион "Левый Берег", 15:30.

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Видеотрансляция: Униан

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Заря", последние новости:

"Заря" довольно уверенно начала весеннюю часть сезона. В семи своих весенних матчах команда потерпела только два поражения, причем оба – от "Динамо".

Скандал с долгами клуба и бойкотом игроков позабыт, команда явно на ходу и уже точно не воспринимается как борец за выживание. Конечно, о зоне еврокубков говорить не стоит, разрыв все-таки очень велик, но такое положение дает и свои плюсы – команда может играть без груза ответственности за результат, а когда играешь в свое удовольствие – и игра идет веселее.

Главная недавняя новость для болельщиков луганчан – возвращение Герреро. Панамский форвард залечил травму и готов к матчам. Не знаем, как с его функциональным состоянием, выпустит ли тренерский штаб с первых минут на матч с "Черноморцем", но с другой стороны – разбрасываться таким кадрами, главной ударной силой команды точно нет резона.

"После таких неплохих матчей (с "Днепром-1", 2:2) всегда хорошая атмосфера в раздевалке. У нас очень тяжелый календарь, много матчей через три дня на четвертый. Поэтому замечательно, что набираем зачетные пункты. И футболистам гораздо интереснее играть, чем тренироваться. Понимаем, что впереди еще много игр. Ближайшие - это "Черноморец" и "Шахтер". Поэтому будем работать дальше и готовиться уже к следующим поединкам" , говорил тренер луганчан Младен Бартулович.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Яцик, Чурко, Кирюханцев, Антюх, Герреро

"Черноморец", последние новости:

"Черноморец" весной (не только весной, но раз уж мы говорим о поточном времени), очень нестабилен. Команда может обыграть "Полесье" 4:1, затем с таким же счетом проиграть "Шахтеру", а в матче с "Александрией", ведя в счете 3:0 и играя в большинстве, умудриться пропустить два гола и закончить 3:2.

Наверное, болельщикам команды такие качели вряд ли нравятся, но нейтральному зрителю смотреть игры команды очень интересно.

После валидольного матча с "Александрией" Роман Григорчук встал на защиту своих игроков, при этом "наехал" на болельщиков команды (Одесса получила право на допуск), которые этим самым игрокам во время матча кричали всякие нелицеприятные вещи:

"Что сказать игрокам в Раздевалке? "Браво!", "Брависсимо!" – и сейчас я это скажу. Так что если будет какой-то негатив, я сразу же его пресекаю! (Эмоционально) Футболисты "Черноморца" просто молодцы! Люди сыграли три матча через три дня на четвертый, когда состав с обоймой в 10-12 человек, в которых одержали две победы. И это надо страшно ценить! Мне одно страшно не понравилось. Те люди, которые на трибунах и которые кричат там Брагару, Салюку, вообще команде... Это разочаровывает просто. Это страшное бескультурье, это не про футбол даже, ладно. Это бескультурье. Еще на стадионе все слышно, и когда кричат даже на сборников Украины. Нехорошо. Одесса – это культурный город, особенный город. И когда такое происходит... Не хочется это слышать", – сказал Григорчук.

Из кадровых проблем одесситов – отсутствие Брагару, который пропустит матч с "Зарей" из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Путря, Шаповал, Авагимян, Бадибанга, Бойчук, Штогрин,

Турнирная таблица

В таблице "Заря" находится ближе к концу таблицы, в то время как одесситы расположились в серединке, но при этом команды разделяют всего 6 очков.

У "Зари" 12-е место и 23 очка, у "Черноморца" 8 позиция и 29 баллов. В целом, можно смело говорить, что обе команды как не вылетят, так и не попадут в зону еврокубков, что еще раз намекает, что соперники могут играть от души и для болельщиков, не очень опасаясь за результат.

Последние матчи

"Заря" в последних шести матчах добыла 2 победы, 2 раза сыграл вничью при 2 поражениях. Разница мячей – 6:8.

"Александрия" - "Заря" 0:0

"Заря" - "Минай" 2:0

"Динамо" - "Заря" 2:0

"Заря" - "Металлист 1925" 2:1

"Заря" - "Динамо" 0:3

"Днепр-1" - "Заря" 2:2

В шести последних матчах у "Черноморца" 2 победы при 4 поражениях при разнице мячей 8:10.

"Динамо" - "Черноморец" 1:0

"Черноморец" - "Ворскла" 0:1

"Черноморец" - "Верес" 0:1

"Полесье" - "Черноморец" 1:4

"Шахтер" - "Черноморец" 4:1

"Черноморец" - "Александрия" 3:2

В матче 9-го тура в Одессе команды сыграли вничью 0:0.

"Заря" - "Черноморец": ставки и коэффициенты

"Заря" - "Черноморец": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Зоря - Чорноморець Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Заря" - "Черноморец" от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Зарю", нос высокими коэффициентами, что говорит лишь об условном фаворитизме хозяев.

"Заря" сейчас на ходу, "Черноморец" нестабилен и выдает валидольные матчи, причем в обе стороны.

Обе команды сейчас забивают, поэтому хорошим вариантом выглядит верхний тотал или обе забьют.

Прогноз UA-Футбол: Тотал больше 2.5 за 1.79.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.