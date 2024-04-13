Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024

В воскресенье полтавчане и "горняки" проведут генеральную репитицию финала национального кубка, который пройдет в мае. Завтра, 14-го апреля в Полтаве команда Сергея Долганского будет принимать подопечных Марино Пушича.

Предыдущая встреча между этими коллективами в первом круге УПЛ текущего сезона закончилась гостевым триумфом "Ворсклы" - 2:1. Этот же поединок рассудит бригада арбитров во главе с Александром Омельченко.

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Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского

Арбитр: Омельченко Александр

"Ворскла" 13:00 "Шахтер"

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"Ворскла": последние новости

Команда Сергея Долганского не побеждает в рамках УПЛ уже три тура подряд. В весенней части "зеленые" набрали 7 очков из 18 возможных. Не самый лучший результат, откровенно говоря. Зачетные баллы "Ворскла" добыла в поединках с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1) и с "моряками" Романа Григорчука (1:0).

Поражения же были зафиксированы в матчах с луганской "Зарей" Юрия Коваля (0:1), "Александрией" Руслана Ротаня (0:1) и от киевского "Динамо" Александра Шовковского (1:5).

А в последнем туре полтавчане сенсационно отобрали очки у "Кривбасса", причем в логове криворожского клуба (1:1).

"Ворскла" идет очень нестабильно, как по игре, так и по результатам. От команды Долганского можно ожидать чего угодно. Из позитива можно выделить уже вышеупомянутый проход в финал Кубка. В начале апреля полтавский коллектив в Житомире минимально переиграл "Полесье". Путевку в решающий матч "зеленым" принес единственный и победный мяч Мякушко.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Ковталюк.

"Шахтер": последние новости

"Горняки" окончательно психологически оправились после фиаско в матчах с "провансальцами" в Лиге Европы и набрали мощный ход. Победная серия "Шахтеря" насчитывает уже 7 поединков. В рамках весенней части украинского первенства подопечные Марино Пушича добывали по три очка в каждом туре.

В частности, на своем поле донецкий клуб одолел криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба (5:2), ковалевский "Колос" (3:2) Ярослава Вишняка, закарпатский "Минай" Желько Любеновича (2:0) и львовский "Рух" Виталия Пономарева (3:1), а на выезде "горняки" не оставили шансов для киевской "Оболони" (3:0) Валерия Иващенко.

К этой серии также нужно приплюсовать техническое поражение "Александрии" Руслана Ротаня (прим. - тот матч закончился нулевой ничьей).

Кроме того, был разгром над одесским "Черноморцем" (4:1) в рамках полуфинального матча Кубка Украины.

Команда Пушича действует в своем фирменном стиле и очень много забивает. Сейчас достаточно сложно назвать причины или факторы, согласно или благодаря которым "Шахтер" может потерять лидерство в турнирной таблице. Действующий чемпион находится в прекрасных игровых кондициях и имеет гандикап над вторым "Кривбассом" - 2 очка и 2 матча в запасе.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин, Траоре.

"Ворскла" - "Шахтер". Последние матчи

Ворскла:

Шахтер:

"Ворскла" - "Шахтер". Личные встречи

История личных противостояний полтавского и донецкого клубов насчитывает аж 65 поединков. 56 из них прошли под эгидой УПЛ, еще 9 - в Кубке Украины. Общая статистика, совершенно ожидаемо, именно на стороне "горняков".

Статистика очных поединков:

Победы: 7 - 46

Забитые мячи: 41 - 133

В среднем голов за матч: 0.63 - 2.05

Самая большая победа: 2:1 - 0:8

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"Ворскла" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Шахтер". Турнирное положение команд

Полтавчане и "горняки" выполняют совершенно разные задачи. "Шахтер" Марино Пушича лидирует в таблице, имея в своем активе 49 зачетных баллов и 2 матча в запасе. В свою очередь "Ворскла" Сергея Долганского является крепким середняком, расположившись на 7-й позиции с 30 очками.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Шахтер 21 15 4 2 49 2 Кривбасс 23 14 5 4 47 3 Динамо 21 14 3 4 45 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 43 5 Рух 23 10 9 4 39 6 Полесье 23 10 6 7 36 7 Ворскла 23 8 6 9 30 8 Черноморец 22 9 2 11 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 26 10 Колос 22 5 10 7 25 11 ФК Александрия 22 6 6 10 24 12 Заря 21 5 8 8 23 13 Верес 22 4 7 11 19 14 Оболонь 23 4 7 12 19 15 Металлист 1925 23 4 5 14 17 16 ФК Минай 23 2 9 12 15

"Ворскла" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:3. Команды Сергея Долганского и Марино Пушича являются представителями разных классовых слоев. Несмотря на домашний статус поединка, букмекеры отдают за триумф "Ворсклы" коэффициент 10,0! Прогнозируем, что "зеленые" сумеют отметиться голом престижа, однако не смогут отобрать очки у действующего чемпиона.