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Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024

Украина

Ворскла - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

В воскресенье полтавчане и "горняки" проведут генеральную репитицию финала национального кубка, который пройдет в мае. Завтра, 14-го апреля в Полтаве команда Сергея Долганского будет принимать подопечных Марино Пушича.

Предыдущая встреча между этими коллективами в первом круге УПЛ текущего сезона закончилась гостевым триумфом "Ворсклы" - 2:1. Этот же поединок рассудит бригада арбитров во главе с Александром Омельченко.

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СОДЕРЖАНИЕ

Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Полтава, "Ворскла" имени А. Бутовского

Арбитр: Омельченко Александр

"Ворскла" 13:00 "Шахтер"

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"Ворскла": последние новости

Команда Сергея Долганского не побеждает в рамках УПЛ уже три тура подряд. В весенней части "зеленые" набрали 7 очков из 18 возможных. Не самый лучший результат, откровенно говоря. Зачетные баллы "Ворскла" добыла в поединках с ровенским "Вересом" Олега Шандрука (2:1) и с "моряками" Романа Григорчука (1:0).

Поражения же были зафиксированы в матчах с луганской "Зарей" Юрия Коваля (0:1), "Александрией" Руслана Ротаня (0:1) и от киевского "Динамо" Александра Шовковского (1:5).

А в последнем туре полтавчане сенсационно отобрали очки у "Кривбасса", причем в логове криворожского клуба (1:1).

"Ворскла" идет очень нестабильно, как по игре, так и по результатам. От команды Долганского можно ожидать чего угодно. Из позитива можно выделить уже вышеупомянутый проход в финал Кубка. В начале апреля полтавский коллектив в Житомире минимально переиграл "Полесье". Путевку в решающий матч "зеленым" принес единственный и победный мяч Мякушко.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк, Ковталюк.

"Шахтер": последние новости

"Горняки" окончательно психологически оправились после фиаско в матчах с "провансальцами" в Лиге Европы и набрали мощный ход. Победная серия "Шахтеря" насчитывает уже 7 поединков. В рамках весенней части украинского первенства подопечные Марино Пушича добывали по три очка в каждом туре.

В частности, на своем поле донецкий клуб одолел криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба (5:2), ковалевский "Колос" (3:2) Ярослава Вишняка, закарпатский "Минай" Желько Любеновича (2:0) и львовский "Рух" Виталия Пономарева (3:1), а на выезде "горняки" не оставили шансов для киевской "Оболони" (3:0) Валерия Иващенко.

К этой серии также нужно приплюсовать техническое поражение "Александрии" Руслана Ротаня (прим. - тот матч закончился нулевой ничьей).

Кроме того, был разгром над одесским "Черноморцем" (4:1) в рамках полуфинального матча Кубка Украины.

Команда Пушича действует в своем фирменном стиле и очень много забивает. Сейчас достаточно сложно назвать причины или факторы, согласно или благодаря которым "Шахтер" может потерять лидерство в турнирной таблице. Действующий чемпион находится в прекрасных игровых кондициях и имеет гандикап над вторым "Кривбассом" - 2 очка и 2 матча в запасе.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин, Траоре.

"Ворскла" - "Шахтер". Последние матчи

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 1Ворскла:

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 2

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Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 4

"Ворскла" - "Шахтер". Личные встречи

История личных противостояний полтавского и донецкого клубов насчитывает аж 65 поединков. 56 из них прошли под эгидой УПЛ, еще 9 - в Кубке Украины. Общая статистика, совершенно ожидаемо, именно на стороне "горняков".

Статистика очных поединков:

  • Победы:Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 17 - 46 Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 3
  • Забитые мячи:Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 141 - 133 Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 3
  • В среднем голов за матч:Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 10.63 - 2.05 Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 3
  • Самая большая победа:Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 12:1 - 0:8 Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 3

Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 13

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"Ворскла" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

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"Ворскла" - "Шахтер". Турнирное положение команд

Полтавчане и "горняки" выполняют совершенно разные задачи. "Шахтер" Марино Пушича лидирует в таблице, имея в своем активе 49 зачетных баллов и 2 матча в запасе. В свою очередь "Ворскла" Сергея Долганского является крепким середняком, расположившись на 7-й позиции с 30 очками.

# КОМАНДА И В Н П О
1
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 3Шахтер
 21 15 4 2 49
2
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 15Кривбасс
 23 14 5 4 47
3
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 16Динамо
 21 14 3 4 45
4
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 17СК Днепр-1
 23 12 7 4 43
5
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 18Рух
 23 10 9 4 39
6
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 19Полесье
 23 10 6 7 36
7
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 1Ворскла
 23 8 6 9 30
8
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 21Черноморец
 22 9 2 11 29
9
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 22ЛНЗ
 23 6 8 9 26
10
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 23Колос
 22 5 10 7 25
11
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 24ФК Александрия
 22 6 6 10 24
12
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 25Заря
 21 5 8 8 23
13
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 26Верес
 22 4 7 11 19
14
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 27Оболонь
 23 4 7 12 19
15
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 28Металлист 1925
 23 4 5 14 17
16
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024 - изображение 29ФК Минай
 23 2 9 12 15

"Ворскла" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:3. Команды Сергея Долганского и Марино Пушича являются представителями разных классовых слоев. Несмотря на домашний статус поединка, букмекеры отдают за триумф "Ворсклы" коэффициент 10,0! Прогнозируем, что "зеленые" сумеют отметиться голом престижа, однако не смогут отобрать очки у действующего чемпиона.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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